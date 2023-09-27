В Кубке России — сенсация! Классика «Ротора» и «Алании» подарила чудо-гол в стиле Касымова

Афиша «Ротор» – «Алания» в Кубке России – это приятное возвращение в 1990-е, когда клубы были конкурентами в борьбе за медали чемпионата. В последний раз команды из Волгограда и Владикавказа встречались в сезоне-2021/2022 в Первой лиге. А вот в РПЛ матчей между «Ротором» и «Аланией» не было с 2004-го. И пока, к сожалению, нет предпосылок к тому, что будут в ближайшие годы. Если владикавказцы – лидеры Первой лиги, то волгоградцы сейчас занимают лишь седьмое место в одной из групп Второй лиги.

Главные тренеры команд Олег Василенко из «Алании» и Сергей Попков из «Ротора» пошли на ротацию состава, тем не менее на поле хватало знакомых фигур. Например, друг другу противостояли бывшие партнёры по «Уфе» Алексей Никитин и Вячеслав Кротов. Центральный защитник летом этого года после возвращения из Боснии и Герцеговины подписал контракт с волгоградским клубом, а нападающий пару недель назад был арендован владикавказцами у «Пари НН».

«Алания» с первых минут больше владела мячом и территориальным преимуществом, а «Ротор» оборонялся средним или низким блоком по схеме 5-3-2. У хозяев получалось лучше защищаться, чем у гостей – атаковать. Команда Василенко создавала напряжение в штрафной волгоградцев только за счёт стандартов. Впрочем, и свои угловые лидер Первой лиги не доводил до опасных ударов. Только на исходе получаса игры неудачная попытка выноса мяча защитником Данилом Пелихом подарила владикавказцам момент: Батраз Хадарцев бил по отскочившему мячу с нескольких метров, но голкипер «Ротора» Сергей Самок сделал сейв.

У «Ротора» тоже не слишком получалась контригра. Дуэту нападающих Рашид Магомедов – Илья Воробьёв недоставало поддержки от партнёров. Воспитанник «Зенита» Воробьёв, сыгравший однажды даже за первую команду сине-бело-голубых в Кубке России, мог забить, когда обыграл один в один защитника Алана Багаева, но форварда подвёл брак. Перед перерывом соперники завелись, случились несколько жёстких стыков и одна заварушка. Если качество и интенсивность игры оставляли желать лучшего, то с эмоциями у футболистов проблем не было.

Кубковая встреча «Ротора» и «Алании» собрала достаточно большое количество зрителей на волгоградском стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года. И в начале второго тайма атакующий полузащитник «Алании» Батраз Гурциев едва не исполнил для болельщиков настоящую красоту. Багаев выиграл верх и сделал скидку, а Гурциев попытался нанести удар по воротам через себя. Если бы игрок гостей не попал в защитника хозяев, наверняка заслужил бы аплодисменты за свой гол даже от волгоградской публики. Но шедевр не состоялся.

У «Ротора» после перерыва совсем не было контригры, поэтому Попков по истечении часа матча освежил атаку – поменял обоих форвардов. Тренер здорово угадал с заменами! Новый нападающий Михаил Агеев поймал соперника на ошибке. Игрок «Алании» сделал плохую передачу назад, а вылетевший из ворот голкипер Георгий Натабашвили снёс Агеева фактически на линии штрафной. Когда судья показал жёлтую карточку и назначил штрафной, подумалось, что «Алании» невероятно повезло избежать пенальти и удаления вратаря. Но завершился этот эпизод блестящим ударом со стандарта Ризвана Ахмедханова. Мяч влетел под перекладину – Натабашвили не выручил. Возможно, вратарь ещё не пришёл в себя после столкновения.

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В 1990-х такие мячи со штрафных клал звёздный полузащитник «Алании» Мирджалол Касымов, а теперь вот от удара в его стиле пострадали сами владикавказцы. Этот гол помог «Ротору» сотворить сенсацию – выбить лидера Первой лиги из Кубка России. В концовке команда Василенко имела шанс отыграться и перевести игру в серию пенальти, но это был день Волгограда.