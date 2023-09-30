«Локо» хватило одного попадания для победы. У команды Юрана продолжается неприятная серия

Команда Сергея Юрана приехала в Москву, где её ждала встреча с «Локомотивом». Игра получилась не такой результативной, как два предыдущих матча 10-го тура РПЛ. Всё решилось в концовке.

«Локомотив» в этом сезоне играет дома хуже, чем в гостях. До матча с «Пари НН» железнодорожники четыре раза принимали соперников на своём стадионе и набрали всего лишь пять очков. К слову, это 13-й результат во всей РПЛ. А у команды Сергея Юрана своя проблема — она ни разу не побеждала на выезде (две ничьих, два поражения). Но при этом оба клуба подходили к игре в хорошем настроении. «Локомотив» в прошлом туре одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1), а «Пари НН» справился с «Оренбургом» — 3:1.

Первый удар по мячу нанёс комментатор Дмитрий Губерниев, который появился в одежде с символикой «Локомотива». По итогам первой половины матча можно было шутить, что он проявил себя ярче всех футболистов московского клуба. За 45 минут команда Михаила Галактионова не нанесла ни одного удара в створ. Как вам такая статистика?

Дмитрий Губерниев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первой половине запомнился отменённый гол «Локомотива». Артём Дзюба переправил мяч в ворота соперника, но сделал это с нарушением правил. Нападающий отпраздновал гол, однако арбитр Владислав Безбородов отменил его из-за игры рукой. Многочисленные повторы подтвердили правильность решения судейской бригады.

А в концовке тайма шикарно сыграл вратарь «Локо» Илья Лантратов. Сначала потащил дальний удар Эдгара Севикяна, а потом украл гол-красавец у Николая Калинского. Команды ушли на перерыв при нулях на табло, и это большая заслуга голкипера хозяев. Кстати, сухая серия красно-зелёных в домашних матчах РПЛ составила четыре тайма.

Во второй половине реальный шанс для взятия ворот был у Ильи Самошникова, но защитник головой не попал в створ. Будь на его месте Дзюба, возможно, мы бы увидели первый гол в матче. Кстати, позднее сам Артём получил небольшое рассечение, из-за чего временно покинул поле. Время шло, а «Локо» всё никак не мог попасть в створ. Возможно, хозяевам не хватало Наира Тикнияна, удалённого неделей ранее в Санкт-Петербурге.

Любопытно, что первый же удар в створ от игроков «Локомотива» оказался голевым. Вышедший на замену Рифат Жемалетдинов «прошил» вратаря гостей, но здесь не обошлось без рикошета. Мяч зацепил Никиту Каккоева, после чего Артур Нигматуллин спасти уже не мог. Московский клуб в очередной раз забил в концовке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 18 очков и обошёл в таблице «Зенит». Команда Галактионова ворвалась в топ-3, хотя большинство конкурентов проведут свои матчи позднее. Кстати, красно-зелёные прервали серию без голов на домашнем стадионе, которая длилась больше четырёх таймов. А «Пари НН» по-прежнему не может победить на выезде.