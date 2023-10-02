9 летних трансферов РПЛ, которые уже разочаровывают. Какой худший?

Вы точно слышали, что минувшее летнее трансферное окно уникально. Ведь клубы РПЛ потратили меньше, чем заработали. Но это не значит, что интересных трансферов не было. Круто себя проявляет Бонгонда из «Спартака», Эракович из «Зенита», есть и несколько интересных имён в менее топовых клубах. Но сейчас не об этом. Хорошее всегда замечать чуть легче, а пока о плохом. Некоторые летние переходы в РПЛ уже откровенно разочаровывают. Это факт.

Сейчас предлагаем вам выбрать, кто из футболистов, приехавших в Россию или сменивших клуб внутри лиги, расстроил вас на старте РПЛ. Кого можно назвать самым большим разочарованием? В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Суммы сделок в рейтинге указаны на основании данных портала Transfermarkt.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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