9 летних трансферов РПЛ, которые уже разочаровывают. Какой худший?

Вы точно слышали, что минувшее летнее трансферное окно уникально. Ведь клубы РПЛ потратили меньше, чем заработали. Но это не значит, что интересных трансферов не было. Круто себя проявляет Бонгонда из «Спартака», Эракович из «Зенита», есть и несколько интересных имён в менее топовых клубах. Но сейчас не об этом. Хорошее всегда замечать чуть легче, а пока о плохом. Некоторые летние переходы в РПЛ уже откровенно разочаровывают. Это факт.
Сейчас предлагаем вам выбрать, кто из футболистов, приехавших в Россию или сменивших клуб внутри лиги, расстроил вас на старте РПЛ. Кого можно назвать самым большим разочарованием? В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Суммы сделок в рейтинге указаны на основании данных портала Transfermarkt.
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Хесус Медина, «Спартак»
Перешёл из ЦСКА за € 6 млн
Как и Рябчук, парагваец попал в основу команды в сложный период. Как раз в момент, когда пошли громкие поражения в РПЛ. И индивидуально себя никак не проявил. В итоге в последних турах РПЛ потерял место в основе, уступив место Мозесу.
Очевидно, что Абаскалю этот футболист нравится. Во всех интервью он хвалил Хесуса, но отмечал, что тому требуется время для окончательного понимания игры. Так что, возможно, в ближайшее время Медина и вернётся в основу. Но пока это лишь предположение. В матче с «Крыльями» он снова вышел лишь на замену.
Александр Коваленко, «Зенит»
Перешёл из «Крыльев Советов» за € 2 млн
Мало кто ожидал, что Коваленко тут же влетит в основу «Зенита». Частично ему и не повезло, ведь на момент перехода многие уже попрощались не только с Кузяевым, но и с Венделом. Однако бразилец вернулся, и мест в центре поля стало ещё меньше. Наложился и факт плохой формы — Коваленко приехал в Питер после травмы и сразу попал в мощный тренировочный ритм. На привыкание потребовалось время.
Сначала Семак выпускал его только в концовках матчей. Два раза поставил в основной состав в кубковых встречах. В РПЛ — всего три выхода. В общей сложности на 23 минуты. Совсем не то, на что рассчитывали обе стороны. Всё же в прошлом сезоне Александр был почти основным в «Крыльях». Но теперь суровая петербургская конкуренция. Справится ли?
Владислав Сарвели, «Локомотив»
Перешёл из «Сочи» за € 1 млн
С одной стороны, за Сарвели можно порадоваться — он покинул «Сочи» в момент, когда команда полетела на дно. С другой — от нового клуба он ожидал явно больше, чем одного полного матча в РПЛ с последующим погружением в запас. Да, у «Локо» приличный выбор в атаке. И Сарвели изначально не шёл туда первой опцией. Но через пару матчей он даже перестал быть второй или третьей. Сейчас перспективы совсем безрадостные, учитывая форму Глушенкова, Пиняева и даже Жемалетдинова.
Мацей Рыбус, «Рубин»
Свободный агент
Карьера Рыбуса после «Локомотива» — движение вниз. Именно с точки зрения игры. Сначала был «Спартак» и преимущественно время на скамейке. Потом — «Рубин», где он появляется на поле ещё реже. 18 минут со старта сезона. Да, сообщается, что у Рыбуса проблемы со здоровьем. Но и «Рубин» должен был понимать, какого футболиста подписывает. Может, считали, что в Казани он вдруг преобразится? Пока не похоже.
Олег Рябчук, «Спартак»
Перешёл из «Олимпиакоса» за € 6 млн
Не все поняли этот трансфер, ведь случился он в тот момент, когда Хлусевич набрал чудо-форму. Ещё бóльшим удивлением стало то, что Даниил сел на скамейку, а место в основе сразу получил новичок. Не сказать, что Олег показывал на фланге обороны что-то выдающееся. Практически одновременно с ним запустилась серия из поражений — «Уралу», «Зениту», потом «Краснодару». Все встречи он начинал с первых минут.
Но в последнее время всё чаще смотрит за стартовым свистком со скамейки. Похоже, Олег близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию Хлусевичу. Хотя брали его явно не под запас. Вчера он вышел на замену в игре с «Крыльями», но ничем не запомнился.
Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»
Перешёл из «Алтынорду» за € 1,2 млн
Трансфер преподносился перспективно. «Оренбург» якобы забирал турецкого таланта, который вот-вот раскроется. Подходящий возраст (всего 19 лет), привлекательный стиль команды с игрой в атаку — казалось, нужно лишь сделать шаг, и ты уже звезда.
На первом этапе получалось — при Ярошике Гюрлюк часто выходил в атаке, пусть «Оренбург» и выдал плохой старт. Уже при Деограсии юноша присел на скамейку и стал получать совсем мало времени, выходя на замену. А с «Зенитом» вообще не попал в заявку. Похоже, перспективы раскрыться и стать топом постепенно тают.
Эссьен Эдедем, «Пари НН»
Свободный агент
25-летний футболист летом подписал контракт с «Пари НН». На фоне многочисленных переходов на Эдедема, вероятно, обратили не так много внимания. В РПЛ пока не складывается — меньше 50 минут на поле с лета. Зато три матча в Кубке, правда, каждый из них «Пари НН» проиграл.
Пока не очень понятно, что команде может дать опорник со звучным именем и опытом игры в Ливии. Зато Эдедем закрепил за собой легионерское место и наверняка неплохую зарплату.
Александр Эктов, «Краснодар»
Перешёл из «Оренбурга» за € 800 тыс.
Казалось, это шаг вперёд. Один из лидеров «Оренбурга» переходит в команду выше классом, чтобы показывать уровень уже там. Но пока возможностей проявить себя у парня почти нет. Лишь три выхода на замену в РПЛ. Понятно, что к игре фланговых защитников «Краснодара» нет претензий. И мотивации у Ивича выпускать Эктова почти нет. Но вряд ли это легко объяснить самому футболисту, который явно ожидал другого.
Юрий Медведев, «Сочи»
Свободный агент
Защитник из словацкого «Слована» — в РПЛ. Звучит не так уж и плохо. Тем более казахстанское прошлое, русский язык. С одной стороны, Медведеву не повезло оказаться в «Сочи», который валится в пропасть. С другой — сам он сделал не так уж и много, чтобы это предотвратить. Правый фланг, где играет Юрий, совсем не образец надёжности. В общем-то, это поняли ещё при Хохлове, поэтому мужчина в РПЛ выходил исключительно на замену. А в проигранном матче «Спартаку» и вовсе травма. Пока непонятно, когда Юрий вернётся к матчам.