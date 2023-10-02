«Сейчас нам осталось набрать 12 очков». Неожиданные слова героя матча «Крылья» — «Спартак»

До сих пор больше одного гола Юрий Горшков никому не забивал — ни в ПФЛ, ни в ФНЛ, ни в РПЛ. Ни за раз, ни в сумме. Позиция крайнего защитника не подразумевает сверхвысокой результативности. Как вдруг — дубль в ворота «Спартака»! Два точных удара самарской «пятёрки» до перерыва предопределили тяжёлое поражение красно-белых, а Юрий заслуженно получил приз игрока матча и поделился своими эмоциями от игры с «Чемпионатом».

— Что можешь сказать после такой победы? 4:0 со «Спартаком» — неожиданно?

— На счёт не надо смотреть. Последние два мяча забили, когда «Спартак» раскрылся. Мы поймали их. При 1:0 и 2:0 у «Спартака» были моменты. В целом достаточно сложная игра. Мы понимали, какой уровень у «Спартака» и какие у них исполнители. Честно, я ждал Зину (Антона Зиньковского. — Прим. «Чемпионата») на своём фланге уже во втором тайме. Хороший соперник и игра. Нужно готовиться дальше. Завтра начинаем подготовку к «Ахмату» в Кубке.

— Как настраивались на «Спартак»?

— Настраивались максимально. «Спартак» — гранд нашего футбола. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера. С ними в любой форме и любом состоянии — всегда опасно играть.

— «Спартаку» ты забил и с левой, и с правой. Всегда так умел?

— На самом деле, кто-то не ожидал. У меня с правой плотный удар. Не было таких возможностей. Когда я у штрафной, чаще отдавал передачи. Но никогда в ней не сомневался.

— Ты и раньше забивал «Спартаку» — с пенальти в Москве. Можно сказать — любимый «клиент»?

— Нет, конечно.

— Осинькин третий раз подряд обыгрывает «Спартак». В чём секрет?

— Мы хорошо готовимся к любой команде. Нам показывают много нюансов и мелочей — тактики и теории. Мы ко всему готовимся. Слава богу, что всё так сложилось.

— Пока лучшая победа в карьере?

— Не могу назвать её лучшей в карьере. Были более значимые победы. Да, эта — одна из самых эмоциональных. Но точно не лучшая.

— Когда было лучше?

— Когда Вторую лигу выигрывали с «Чертаново». По эмоциям было намного круче: это в целом была задача на год. А победа над «Спартаком» — это одна игра.

— Многие, глядя в турнирную таблицу, восхищаются «Крыльями». В команде обсуждаете своё второе место?

— Мы не смотрим в турнирную таблицу. Перед прошлым туром я сказал, что осталось набрать 15 очков. Сейчас осталось 12 очков. У нас есть цель — 33 очка. Поэтому стоим на земле и туда не смотрим.

— Ещё весной вы боролись за выживание, сейчас — в лидерах. Парадокс?

— Многие игроки поняли тренерские требования, влились в команду. Плюс у нас практически во всех линиях большая конкуренция. Конкуренция — двигатель прогресса. Каждый старается и выкладывается на тренировках. Многие проводят удачные матчи на своих позициях.

— Есть ощущение, что сейчас «Крыльям» любой соперник по зубам?

— Мы и в прошлом году со всеми играли. У нас были победы над «Зенитом» и «Спартаком». В том году было много неудач и нефарта. Но игра была всегда, каждый год.

— Впереди ещё одно «окно ФИФА». Задумываешься о сборной, хочется туда наконец-то попасть?

— Конечно, хочется попасть в сборную. Каждый стремится туда. Нужно доказывать своей игрой и состоятельностью. Повторюсь — нужно показывать стабильную игру на продолжительном отрезке. Тогда обязательно обратят внимание.

— После матча Осинькин успокаивал Пруцева. Ты кого-то из бывших одноклубников утешил?

— Нет, не успокаивал. Пообщались тепло с Зиной, обнялись, перекинулись парой фраз.

— Что-то обсудили, вспомнили?

— Что-то вспомнили. Первый гол — такие мячи мы забивали вместе с Зиной в «Крыльях». Сейчас так же действуем с Салтыковым. Этот момент обсудили. Улыбнулись и пожелали друг другу удачи.