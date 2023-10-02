Рейтинг зарплат в европейском футболе. Лидер по самым высокооплачиваемым игрокам — не АПЛ

Кто получает больше всех? Где самые низкие зарплаты? Считаем чужие миллионы.

Футбольная экономика одна из самых быстрорастущих в мире, поэтому и зарплаты у игроков соответствующие. Но, несмотря на то что самой богатой считается АПЛ, больше всего в топе самых высокооплачиваемых игроков представителей Ла Лиги.

Мы изучили данные сервиса Capology и рассказываем, кто сколько зарабатывает. Но сначала – небольшое предупреждение: все данные, предоставленные сервисом, приблизительные – основаны либо на открытых данных, либо на данных самого сервиса. Все суммы, приведённые в тексте, взяты с сайта.

Килиан Мбаппе — € 72 млн в год («ПСЖ»)

Зарплата после уплаты налогов: € 33 млн в год или € 2,75 млн в месяц

Самый высокооплачиваемый футболист в Европе прямо сейчас – и это если не считать бонусов. Мбаппе полагается € 60 млн в год сверху, а также «бонус за лояльность» в размере € 240 млн: € 70 млн – в 2023-м, если останется в клубе; € 80 млн – в 2024-м, € 90 млн – в 2025-м (€ 31,5 млн, € 36 млн и € 40,5 млн после уплаты налогов соответственно). Летняя ситуация, когда «ПСЖ» хотел его продать, а футболист не хотел уходить, крутилась как раз вокруг этих дополнительных миллионов: семья игрока убеждала его остаться, даже если он не будет играть, чтобы получить выплаты. Но в итоге Мбаппе остался, играет, спокойно получает зарплату и бонусы.

Френки де Йонг — € 37,5 млн в год («Барселона»)

Зарплата после уплаты налогов: € 18 млн в год или € 1,5 млн в месяц

Френки подписал свой первый контракт с «Барселоной» летом 2019-го, и, согласно ему, его фиксированная зарплата составляла € 14 млн после уплаты налогов. Но в том сезоне началась пандемия коронавируса, из-за чего «Барса» сократила все зарплаты на 12%, и де Йонг получил € 12,32 млн. Позднее клуб продолжил снижать зарплаты из-за влияния пандемии, а Френки в 2020-м продлил контракт, договорившись, что клуб компенсирует все отложенные выплаты. По новому соглашению он получил € 3 млн, в сезоне-2021/2022 – € 9 млн, а в 2022/2023 – € 18 млн. В этом сезоне ему положены ещё и бонусы за лояльность, поэтому суммарно за сезон де Йонг получит € 18 млн плюс € 9,7 млн сверху (после уплаты налогов).

В середине сентября испанские медиа сообщали, что клуб обсуждает с Френки продление контракта до 2028-го (неудивительно, ведь он в «Барсе» один из лучших), но на новых условиях, которые будут адаптированы «к сложной экономической реальности клуба».

Френки де Йонг Фото: Soccrates/Getty Images

Гарри Кейн — € 25 млн в год («Бавария»)

Зарплата после уплаты налогов: € 13,3 млн в год или € 1,1 млн в месяц

«Бавария» предложила Кейну щедрый контракт – во-первых, англичанин теперь получает в два раза больше, чем в «Тоттенхэме» (€ 12 млн в год, € 6,6 млн после уплаты налогов); во-вторых, он стал самым высокооплачиваемым игроком в Бундеслиге. До него больше всех в чемпионате получал Садио Мане (€ 22 млн/год, € 11,7 млн после уплаты налогов).

Тони Кроос — € 24,4 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 11,7 млн в год или € 975 тыс. в месяц

Этим летом Кроос продлил контракт с «Реалом» до следующего. Для него это уже десятый сезон с клубом, но такая зарплата у него с сезона-2018/2019 – в первый сезон она составляла € 10,2 млн (€ 4,9 млн после налогов), следом её повысили до € 19,1 млн (€ 9,2 млн) и € 19,5 млн (€ 9,5 млн).

Тони Кроос Фото: NurPhoto via Getty Images

Кевин Де Брёйне — € 24 млн в год («Манчестер Сити»)

Зарплата после уплаты налогов: € 13,2 млн в год или € 1,1 млн в месяц

Бельгиец – самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ, но таковым он стал только после ухода Криштиану Роналду (он получал в «МЮ» € 30,9 млн в год до уплаты налогов). Де Брёйне подписал контракт на нынешних условиях в 2021-м, соглашение действует до конца сезона-2024/2025.

Кевин Де Брёйне Фото: Copa/Getty Images

Эрлинг Холанд — € 22,5 млн в год («Манчестер Сити»)

Зарплата после уплаты налогов: € 12,4 млн в год или € 1,03 млн в месяц

Холанд подписал пятилетний контракт в 2022-м с базовой зарплатой в € 22,5 млн и с огромным списком условий для бонусов, которые суммарно могут достигать до € 28,5 млн в год (€ 15,7 млн после уплаты налогов). Там указано и количество голов, и количество побед (в том числе – в Лиге чемпионов и АПЛ).

Эрлинг Холанд Фото: Visionhaus/Getty Images

Давид Алаба — € 22,5 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц

Третий игрок Ла Лиги в этом топе и второй – «Реала». Алаба переехал в Мадрид из «Баварии» в 2021-м с повышением зарплаты больше чем в два раза: в Германии он получал € 10 млн в год (€ 5,3 млн после уплаты налогов). Его контракт с «Реалом» действует до 2026-го, и за это время он заработает ещё € 32,4 млн (после уплаты налогов).

Давид Алаба Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Лука Модрич — € 21,9 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц

Этим летом Модрич продлил контракт ещё на год на тех же условиях, что у него были с сезона-2019/2020. До этого сезона в лиге он был всего седьмым по величине зарплаты (перед ним были Алаба, Карим Бензема, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Эден Азар и де Йонг), но теперь хорват третий.

Каземиро («Манчестер Юнайтед») — € 21 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц

Бразилец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022-м сроком на четыре года – он получает чуть меньше, чем Холанд. Правда, Каземиро указали в соглашении гораздо меньшие бонусы – около € 6 млн в год (€ 3,3 млн после налогов).

Каземиро Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 21 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц

Согласно данным из открытых источников, у Салаха такая же зарплата, как и у Каземиро. Но столько платили ему не всегда: до 2022-го он получал чуть больше € 10 млн (€ 5,7 млн после уплаты налогов). Бонусы у него тоже есть – € 3 млн в год (€ 1,7 млн после налогов).

Мануэль Нойер — € 21 млн в год («Бавария»)

Зарплата после уплаты налогов: € 11,1 млн в год или € 925 тыс. в месяц

У немца – вторая по величине зарплата в Бундеслиге (после Кейна). На нынешних условиях он подписал контракт перед сезоном-2021/2022, но повышение было не столь значительным, всего на € 1 млн. А когда Нойер только пришёл в «Баварию», он получал € 5,8 млн (€ 3 млн после уплаты налогов).

Мануэль Нойер Фото: FC Bayern via Getty Images

Винисиус («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал») — € 20,8 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц

Представители разных испанских клубов получают, согласно открытым данным, одну и ту же сумму. За одним только исключением: у Беллингема в соглашении прописаны годовые бонусы в размере € 4,2 млн (€ 2 млн после налогов).

Рафаэль Варан — € 20,5 млн («Манчестер Юнайтед»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц

Француз подписал контракт с «МЮ» в 2021-м, и с тех пор его зарплата оставалась неизменной. По сравнению с «Реалом», где он играл до этого, он стал получать больше, но незначительно – всего на € 3 млн.

Рафаэль Варан Фото: Matt McNulty/Getty Images

Топы по лигам: в Серии А самые низкие зарплаты, во Франции вся десятка — из «ПСЖ»

По подборке игроков уже понятно, что в каждой стране – своя система налогообложения, из-за чего порой при одинаковой зарплате после уплаты налогов футболисты получают разные суммы.

В Англии, например, все доходы свыше £ 125 141 в месяц облагаются налогом в 45 процентов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ:

Игрок Клуб Зарплата до уплаты налогов Зарплата после уплаты налогов Кевин Де Брёйне «Манчестер Сити» € 24 млн € 13,2 млн Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» € 22,5 млн € 12,4 млн Каземиро «Манчестер Юнайтед» € 21 млн € 11,6 млн Мохамед Салах «Ливерпуль» € 21 млн € 11,6 млн Рафаэль Варан «Манчестер Юнайтед» € 20,5 млн € 11,2 млн Рахим Стерлинг «Челси» € 19,5 млн € 10, 7 млн Маркус Рашфорд «Манчестер Юнайтед» € 18 млн € 9,9 млн Джек Грилиш «Манчестер Сити» € 18 млн € 9,9 млн Бернарду Силва «Манчестер Сити» € 18 млн € 9,9 млн Кай Хаверц «Арсенал» € 16,8 млн € 9,3 млн Габриэл Жезус «Арсенал» € 15,9 млн € 8,8 млн Джейдон Санчо «Манчестер Юнайтед» € 15 млн € 8,3 млн Мэйсон Маунт «Манчестер Юнайтед» € 15 млн € 8,3 млн Джон Стоунз «Манчестер Сити» € 15 млн € 8,3 млн Антони Марсьяль «Манчестер Юнайтед» € 15 млн € 8,3 млн Рис Джеймс «Челси» € 15 млн € 8,3 млн Деклан Райс «Арсенал» € 14,4 млн € 7,9 млн

Источник: Capology

В Испании всё интереснее: испанцы обязаны платить налоги, даже если работают за границей. Если же испанец играет в Ла Лиге, то налоговая ставка для него варьируется от 43 процентов до 52 процентов (размер зависит от региона). А вот для нерезидентов ставки ниже – от 19 до 24 процентов. Вообще, с Испанией много историй о том, как футболисты попадали под расследование из-за налоговых преступлений, но пока никого за нарушения серьёзно так и не наказали.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Ла Лиге:

Игрок Клуб Зарплата до уплаты налогов Зарплата после уплаты налогов Френки де Йонг «Барселона» € 37,5 млн € 18 млн Тони Кроос «Реал» € 24,4 млн € 11,7 млн Давид Алаба «Реал» € 22,5 млн € 10,8 млн Лука Модрич «Реал» € 21,9 млн € 10,5 млн Винисиус «Реал» € 20,8 млн € 10 млн Ян Облак «Атлетико» € 20,8 млн € 10 млн Роберт Левандовски «Барселона» € 20,8 млн € 10 млн Джуд Беллингем «Реал» € 20,8 млн € 10 млн Илкай Гюндоган «Барселона» € 18,7 млн € 9 млн Коке «Атлетико» € 16 млн € 7,7 млн Тибо Куртуа «Реал» € 15 млн € 7,2 млн Антонио Рюдигер «Реал» € 14,6 млн € 7 млн Жюль Кунде «Барселона» € 13,5 млн € 6,5 млн

Источник: Capology

В Италии для итальянцев налоговая ставка 43 процента, а вот для иностранных футболистов налогом облагается только 50 процентов дохода, то есть с их зарплаты вычитается только 21,5%.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Серии А:

Игрок Клуб Зарплата до уплаты налогов Зарплата после уплаты налогов Душан Влахович «Ювентус» € 12,9 млн € 7 млн Войцех Щенсны «Ювентус» € 12 млн € 6,5 млн Лаутаро Мартинес «Интер» € 11,1 млн € 6 млн Хакан Чалханоглу «Интер» € 11,1 млн € 6 млн Алекс Сандро «Ювентус» € 11,1 млн € 6 млн Поль Погба «Ювентус» € 10,3 млн € 5,6 млн Алессандро Бастони «Интер» € 10,2 млн € 5,5 млн Бремер «Ювентус» € 9,3 млн € 5 млн Федерико Кьеза «Ювентус» € 9,3 млн € 5 млн Николо Барелла «Интер» € 9,3 млн € 5 млн Ромелу Лукаку «Рома» € 8,9 млн € 7 млн Адриен Рабьо «Ювентус» € 8,9 млн € 7 млн Маркус Тюрам «Интер» € 7,7 млн € 6 млн Чиро Иммобиле «Лацио» € 7,4 млн € 4 млн Исмаэль Беннасер «Милан» € 7 млн € 3,8 млн

Источник: Capology

Во Франции в 2013-м налоговую ставку тех, кто получает неприлично много, подняли до 75%, но футбольные клубы подняли шум: с такими налогами конкурировать на траннсферном рынке было бы просто нереально. Французское правительство сжалилось, опустив планку до 45% (но иностранцы платят 30). При этом в Монако все легионеры платят 0 евро налогов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:

Игрок Клуб Зарплата до уплаты налогов Зарплата после уплаты налогов Килиан Мбаппе «ПСЖ» € 72 млн € 33 млн Усман Дембеле «ПСЖ» € 20 млн € 11 млн Лукас Эрнандес «ПСЖ» € 19 млн € 10,5 млн Маркиньос «ПСЖ» € 16,8 млн € 9,2 млн Милан Шкриньяр «ПСЖ» € 16,4 млн € 9 млн Марко Асенсио «ПСЖ» € 14,5 млн € 8 млн Ашраф Хакими «ПСЖ» € 14,5 млн € 8 млн Рандаль Коло Муани «ПСЖ € 12,7 млн € 7 млн Джанлуиджи Доннарумма «ПСЖ» € 12,7 млн € 7 млн Кейлор Навас «ПСЖ» € 10,9 млн € 6 млн Фабиан Руис «ПСЖ» € 9 млн € 5 млн Пьер-Эмерик Обамеянг «Марсель» € 8,4 млн € 4,6 млн

В Германии местные футболисты платят 47%.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Бундеслиге:

Игрок Клуб Зарплата до уплаты налогов Зарплата после уплаты налогов Гарри Кейн «Бавария» € 25 млн € 13,3 млн Мануэль Нойер «Бавария» € 21 млн € 11,1 млн Томас Мюллер «Бавария» € 20,5 млн € 10,9 млн Лерой Зане «Бавария» € 20 млн € 10,6 млн Йозуа Киммих «Бавария» € 19,5 млн € 10,3 млн Серж Гнабри «Бавария» € 18,9 млн € 10 млн Леон Горецка «Бавария» € 18 млн € 9,5 млн Кингсли Коман «Бавария» € 17 млн € 9 млн Маттейс де Лигт «Бавария» € 16 млн € 8,5 млн Ким Мин Джэ «Бавария» € 12 млн € 6,4 млн

Интересно, что «гегемон» по зарплатам в Германии – «Бавария», во Франции это «ПСЖ», а в Италии самые низкие среди топ-5 лиг зарплаты.