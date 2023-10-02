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Зарплаты футболистов в АПЛ, Ла Лиге, Лиге 1, Бундеслиге, Серии А, какие налоги платят игроки, топ высокооплачиваемых

Рейтинг зарплат в европейском футболе. Лидер по самым высокооплачиваемым игрокам — не АПЛ
Полина Куимова
Рейтинг зарплат в европейском футболе
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Кто получает больше всех? Где самые низкие зарплаты? Считаем чужие миллионы.

Футбольная экономика одна из самых быстрорастущих в мире, поэтому и зарплаты у игроков соответствующие. Но, несмотря на то что самой богатой считается АПЛ, больше всего в топе самых высокооплачиваемых игроков представителей Ла Лиги.

Мы изучили данные сервиса Capology и рассказываем, кто сколько зарабатывает. Но сначала – небольшое предупреждение: все данные, предоставленные сервисом, приблизительные – основаны либо на открытых данных, либо на данных самого сервиса. Все суммы, приведённые в тексте, взяты с сайта.

Когда футболистам начали столько платить — мы уже рассказывали:
Раньше футболисты получали копейки. Как и когда их зарплаты взлетели до небес?
Раньше футболисты получали копейки. Как и когда их зарплаты взлетели до небес?

Килиан Мбаппе — € 72 млн в год («ПСЖ»)

Зарплата после уплаты налогов: € 33 млн в год или € 2,75 млн в месяц

Самый высокооплачиваемый футболист в Европе прямо сейчас – и это если не считать бонусов. Мбаппе полагается € 60 млн в год сверху, а также «бонус за лояльность» в размере € 240 млн: € 70 млн – в 2023-м, если останется в клубе; € 80 млн – в 2024-м, € 90 млн – в 2025-м (€ 31,5 млн, € 36 млн и € 40,5 млн после уплаты налогов соответственно). Летняя ситуация, когда «ПСЖ» хотел его продать, а футболист не хотел уходить, крутилась как раз вокруг этих дополнительных миллионов: семья игрока убеждала его остаться, даже если он не будет играть, чтобы получить выплаты. Но в итоге Мбаппе остался, играет, спокойно получает зарплату и бонусы.

Как Мбаппе крутил «ПСЖ»:
Мбаппе не убедили контракт на миллиард и давление от Макрона. И тут «ПСЖ» начал мстить
Мбаппе не убедили контракт на миллиард и давление от Макрона. И тут «ПСЖ» начал мстить

Френки де Йонг — € 37,5 млн в год («Барселона»)

Зарплата после уплаты налогов: € 18 млн в год или € 1,5 млн в месяц

Френки подписал свой первый контракт с «Барселоной» летом 2019-го, и, согласно ему, его фиксированная зарплата составляла € 14 млн после уплаты налогов. Но в том сезоне началась пандемия коронавируса, из-за чего «Барса» сократила все зарплаты на 12%, и де Йонг получил € 12,32 млн. Позднее клуб продолжил снижать зарплаты из-за влияния пандемии, а Френки в 2020-м продлил контракт, договорившись, что клуб компенсирует все отложенные выплаты. По новому соглашению он получил € 3 млн, в сезоне-2021/2022 – € 9 млн, а в 2022/2023 – € 18 млн. В этом сезоне ему положены ещё и бонусы за лояльность, поэтому суммарно за сезон де Йонг получит € 18 млн плюс € 9,7 млн сверху (после уплаты налогов).

В середине сентября испанские медиа сообщали, что клуб обсуждает с Френки продление контракта до 2028-го (неудивительно, ведь он в «Барсе» один из лучших), но на новых условиях, которые будут адаптированы «к сложной экономической реальности клуба».

Френки де Йонг

Френки де Йонг

Фото: Soccrates/Getty Images

Гарри Кейн — € 25 млн в год («Бавария»)

Зарплата после уплаты налогов: € 13,3 млн в год или € 1,1 млн в месяц

«Бавария» предложила Кейну щедрый контракт – во-первых, англичанин теперь получает в два раза больше, чем в «Тоттенхэме» (€ 12 млн в год, € 6,6 млн после уплаты налогов); во-вторых, он стал самым высокооплачиваемым игроком в Бундеслиге. До него больше всех в чемпионате получал Садио Мане (€ 22 млн/год, € 11,7 млн после уплаты налогов).

Но лучший бомбардир лиги — не он:
Холанд? Мбаппе? Кейн? Внезапно лучший бомбардир топ-лиг оказался в «Штутгарте»
Холанд? Мбаппе? Кейн? Внезапно лучший бомбардир топ-лиг оказался в «Штутгарте»

Тони Кроос — € 24,4 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 11,7 млн в год или € 975 тыс. в месяц

Этим летом Кроос продлил контракт с «Реалом» до следующего. Для него это уже десятый сезон с клубом, но такая зарплата у него с сезона-2018/2019 – в первый сезон она составляла € 10,2 млн (€ 4,9 млн после налогов), следом её повысили до € 19,1 млн (€ 9,2 млн) и € 19,5 млн (€ 9,5 млн).

Тони Кроос

Тони Кроос

Фото: NurPhoto via Getty Images

Кевин Де Брёйне — € 24 млн в год («Манчестер Сити»)

Зарплата после уплаты налогов: € 13,2 млн в год или € 1,1 млн в месяц

Бельгиец – самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ, но таковым он стал только после ухода Криштиану Роналду (он получал в «МЮ» € 30,9 млн в год до уплаты налогов). Де Брёйне подписал контракт на нынешних условиях в 2021-м, соглашение действует до конца сезона-2024/2025.

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне

Фото: Copa/Getty Images

Эрлинг Холанд — € 22,5 млн в год («Манчестер Сити»)

Зарплата после уплаты налогов: € 12,4 млн в год или € 1,03 млн в месяц

Холанд подписал пятилетний контракт в 2022-м с базовой зарплатой в € 22,5 млн и с огромным списком условий для бонусов, которые суммарно могут достигать до € 28,5 млн в год (€ 15,7 млн после уплаты налогов). Там указано и количество голов, и количество побед (в том числе – в Лиге чемпионов и АПЛ).

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Visionhaus/Getty Images

Давид Алаба — € 22,5 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц

Третий игрок Ла Лиги в этом топе и второй – «Реала». Алаба переехал в Мадрид из «Баварии» в 2021-м с повышением зарплаты больше чем в два раза: в Германии он получал € 10 млн в год (€ 5,3 млн после уплаты налогов). Его контракт с «Реалом» действует до 2026-го, и за это время он заработает ещё € 32,4 млн (после уплаты налогов).

Давид Алаба

Давид Алаба

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Лука Модрич — € 21,9 млн в год («Реал»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц

Этим летом Модрич продлил контракт ещё на год на тех же условиях, что у него были с сезона-2019/2020. До этого сезона в лиге он был всего седьмым по величине зарплаты (перед ним были Алаба, Карим Бензема, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Эден Азар и де Йонг), но теперь хорват третий.

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Каземиро («Манчестер Юнайтед») — € 21 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц

Бразилец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022-м сроком на четыре года – он получает чуть меньше, чем Холанд. Правда, Каземиро указали в соглашении гораздо меньшие бонусы – около € 6 млн в год (€ 3,3 млн после налогов).

Каземиро

Каземиро

Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 21 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц

Согласно данным из открытых источников, у Салаха такая же зарплата, как и у Каземиро. Но столько платили ему не всегда: до 2022-го он получал чуть больше € 10 млн (€ 5,7 млн после уплаты налогов). Бонусы у него тоже есть – € 3 млн в год (€ 1,7 млн после налогов).

А ведь мог получать гораздо больше:
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Мануэль Нойер — € 21 млн в год («Бавария»)

Зарплата после уплаты налогов: € 11,1 млн в год или € 925 тыс. в месяц

У немца – вторая по величине зарплата в Бундеслиге (после Кейна). На нынешних условиях он подписал контракт перед сезоном-2021/2022, но повышение было не столь значительным, всего на € 1 млн. А когда Нойер только пришёл в «Баварию», он получал € 5,8 млн (€ 3 млн после уплаты налогов).

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер

Фото: FC Bayern via Getty Images

Винисиус («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал») — € 20,8 млн в год

Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц

Представители разных испанских клубов получают, согласно открытым данным, одну и ту же сумму. За одним только исключением: у Беллингема в соглашении прописаны годовые бонусы в размере € 4,2 млн (€ 2 млн после налогов).

Беллингем уже разрывает Ла Лигу. А помог его купить этот человек:
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Рафаэль Варан — € 20,5 млн («Манчестер Юнайтед»)

Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц

Француз подписал контракт с «МЮ» в 2021-м, и с тех пор его зарплата оставалась неизменной. По сравнению с «Реалом», где он играл до этого, он стал получать больше, но незначительно – всего на € 3 млн.

Рафаэль Варан

Рафаэль Варан

Фото: Matt McNulty/Getty Images

Топы по лигам: в Серии А самые низкие зарплаты, во Франции вся десятка — из «ПСЖ»

По подборке игроков уже понятно, что в каждой стране – своя система налогообложения, из-за чего порой при одинаковой зарплате после уплаты налогов футболисты получают разные суммы.

В Англии, например, все доходы свыше £ 125 141 в месяц облагаются налогом в 45 процентов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ:

ИгрокКлубЗарплата до уплаты налоговЗарплата после уплаты налогов
Кевин Де Брёйне«Манчестер Сити»€ 24 млн€ 13,2 млн
Эрлинг Холанд«Манчестер Сити»€ 22,5 млн€ 12,4 млн
Каземиро«Манчестер Юнайтед»€ 21 млн€ 11,6 млн
Мохамед Салах«Ливерпуль»€ 21 млн€ 11,6 млн
Рафаэль Варан«Манчестер Юнайтед»€ 20,5 млн€ 11,2 млн
Рахим Стерлинг«Челси»€ 19,5 млн€ 10, 7 млн
Маркус Рашфорд«Манчестер Юнайтед»€ 18 млн€ 9,9 млн
Джек Грилиш«Манчестер Сити»€ 18 млн€ 9,9 млн
Бернарду Силва«Манчестер Сити»€ 18 млн€ 9,9 млн
Кай Хаверц«Арсенал»€ 16,8 млн€ 9,3 млн
Габриэл Жезус«Арсенал»€ 15,9 млн€ 8,8 млн
Джейдон Санчо«Манчестер Юнайтед»€ 15 млн€ 8,3 млн
Мэйсон Маунт«Манчестер Юнайтед»€ 15 млн€ 8,3 млн
Джон Стоунз«Манчестер Сити»€ 15 млн€ 8,3 млн
Антони Марсьяль«Манчестер Юнайтед»€ 15 млн€ 8,3 млн
Рис Джеймс«Челси»€ 15 млн€ 8,3 млн
Деклан Райс«Арсенал»€ 14,4 млн€ 7,9 млн

Источник: Capology

В Испании всё интереснее: испанцы обязаны платить налоги, даже если работают за границей. Если же испанец играет в Ла Лиге, то налоговая ставка для него варьируется от 43 процентов до 52 процентов (размер зависит от региона). А вот для нерезидентов ставки ниже – от 19 до 24 процентов. Вообще, с Испанией много историй о том, как футболисты попадали под расследование из-за налоговых преступлений, но пока никого за нарушения серьёзно так и не наказали.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Ла Лиге:

ИгрокКлубЗарплата до уплаты налоговЗарплата после уплаты налогов
Френки де Йонг«Барселона»€ 37,5 млн€ 18 млн
Тони Кроос«Реал»€ 24,4 млн€ 11,7 млн
Давид Алаба«Реал»€ 22,5 млн€ 10,8 млн
Лука Модрич«Реал»€ 21,9 млн€ 10,5 млн
Винисиус«Реал»€ 20,8 млн€ 10 млн
Ян Облак«Атлетико»€ 20,8 млн€ 10 млн
Роберт Левандовски«Барселона»€ 20,8 млн€ 10 млн
Джуд Беллингем«Реал»€ 20,8 млн€ 10 млн
Илкай Гюндоган«Барселона»€ 18,7 млн€ 9 млн
Коке«Атлетико»€ 16 млн€ 7,7 млн
Тибо Куртуа«Реал»€ 15 млн€ 7,2 млн
Антонио Рюдигер«Реал»€ 14,6 млн€ 7 млн
Жюль Кунде«Барселона»€ 13,5 млн€ 6,5 млн

Источник: Capology

В Италии для итальянцев налоговая ставка 43 процента, а вот для иностранных футболистов налогом облагается только 50 процентов дохода, то есть с их зарплаты вычитается только 21,5%.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Серии А:

ИгрокКлубЗарплата до уплаты налоговЗарплата после уплаты налогов
Душан Влахович«Ювентус»€ 12,9 млн€ 7 млн
Войцех Щенсны«Ювентус»€ 12 млн€ 6,5 млн
Лаутаро Мартинес«Интер»€ 11,1 млн€ 6 млн
Хакан Чалханоглу«Интер»€ 11,1 млн€ 6 млн
Алекс Сандро«Ювентус»€ 11,1 млн€ 6 млн
Поль Погба«Ювентус»€ 10,3 млн€ 5,6 млн
Алессандро Бастони«Интер»€ 10,2 млн€ 5,5 млн
Бремер«Ювентус»€ 9,3 млн€ 5 млн
Федерико Кьеза«Ювентус»€ 9,3 млн€ 5 млн
Николо Барелла«Интер»€ 9,3 млн€ 5 млн
Ромелу Лукаку«Рома»€ 8,9 млн€ 7 млн
Адриен Рабьо«Ювентус»€ 8,9 млн€ 7 млн
Маркус Тюрам«Интер»€ 7,7 млн€ 6 млн
Чиро Иммобиле«Лацио»€ 7,4 млн€ 4 млн
Исмаэль Беннасер«Милан»€ 7 млн€ 3,8 млн

Источник: Capology

Во Франции в 2013-м налоговую ставку тех, кто получает неприлично много, подняли до 75%, но футбольные клубы подняли шум: с такими налогами конкурировать на траннсферном рынке было бы просто нереально. Французское правительство сжалилось, опустив планку до 45% (но иностранцы платят 30). При этом в Монако все легионеры платят 0 евро налогов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:

ИгрокКлубЗарплата до уплаты налоговЗарплата после уплаты налогов
Килиан Мбаппе«ПСЖ»€ 72 млн€ 33 млн
Усман Дембеле«ПСЖ»€ 20 млн€ 11 млн
Лукас Эрнандес«ПСЖ»€ 19 млн€ 10,5 млн
Маркиньос«ПСЖ»€ 16,8 млн€ 9,2 млн
Милан Шкриньяр«ПСЖ»€ 16,4 млн€ 9 млн
Марко Асенсио«ПСЖ»€ 14,5 млн€ 8 млн
Ашраф Хакими«ПСЖ»€ 14,5 млн€ 8 млн
Рандаль Коло Муани«ПСЖ€ 12,7 млн€ 7 млн
Джанлуиджи Доннарумма«ПСЖ»€ 12,7 млн€ 7 млн
Кейлор Навас«ПСЖ»€ 10,9 млн€ 6 млн
Фабиан Руис«ПСЖ»€ 9 млн€ 5 млн
Пьер-Эмерик Обамеянг«Марсель»€ 8,4 млн€ 4,6 млн

В Германии местные футболисты платят 47%.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Бундеслиге:

ИгрокКлубЗарплата до уплаты налоговЗарплата после уплаты налогов
Гарри Кейн«Бавария»€ 25 млн€ 13,3 млн
Мануэль Нойер«Бавария»€ 21 млн€ 11,1 млн
Томас Мюллер«Бавария»€ 20,5 млн€ 10,9 млн
Лерой Зане«Бавария»€ 20 млн€ 10,6 млн
Йозуа Киммих«Бавария»€ 19,5 млн€ 10,3 млн
Серж Гнабри«Бавария»€ 18,9 млн€ 10 млн
Леон Горецка«Бавария»€ 18 млн€ 9,5 млн
Кингсли Коман«Бавария»€ 17 млн€ 9 млн
Маттейс де Лигт«Бавария»€ 16 млн€ 8,5 млн
Ким Мин Джэ«Бавария»€ 12 млн€ 6,4 млн

Интересно, что «гегемон» по зарплатам в Германии – «Бавария», во Франции это «ПСЖ», а в Италии самые низкие среди топ-5 лиг зарплаты.

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