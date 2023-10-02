Рейтинг зарплат в европейском футболе. Лидер по самым высокооплачиваемым игрокам — не АПЛ

Футбольная экономика одна из самых быстрорастущих в мире, поэтому и зарплаты у игроков соответствующие. Но, несмотря на то что самой богатой считается АПЛ, больше всего в топе самых высокооплачиваемых игроков представителей Ла Лиги.
Мы изучили данные сервиса Capology и рассказываем, кто сколько зарабатывает. Но сначала – небольшое предупреждение: все данные, предоставленные сервисом, приблизительные – основаны либо на открытых данных, либо на данных самого сервиса. Все суммы, приведённые в тексте, взяты с сайта.
Килиан Мбаппе — € 72 млн в год («ПСЖ»)
Зарплата после уплаты налогов: € 33 млн в год или € 2,75 млн в месяц
Самый высокооплачиваемый футболист в Европе прямо сейчас – и это если не считать бонусов. Мбаппе полагается € 60 млн в год сверху, а также «бонус за лояльность» в размере € 240 млн: € 70 млн – в 2023-м, если останется в клубе; € 80 млн – в 2024-м, € 90 млн – в 2025-м (€ 31,5 млн, € 36 млн и € 40,5 млн после уплаты налогов соответственно). Летняя ситуация, когда «ПСЖ» хотел его продать, а футболист не хотел уходить, крутилась как раз вокруг этих дополнительных миллионов: семья игрока убеждала его остаться, даже если он не будет играть, чтобы получить выплаты. Но в итоге Мбаппе остался, играет, спокойно получает зарплату и бонусы.
Френки де Йонг — € 37,5 млн в год («Барселона»)
Зарплата после уплаты налогов: € 18 млн в год или € 1,5 млн в месяц
Френки подписал свой первый контракт с «Барселоной» летом 2019-го, и, согласно ему, его фиксированная зарплата составляла € 14 млн после уплаты налогов. Но в том сезоне началась пандемия коронавируса, из-за чего «Барса» сократила все зарплаты на 12%, и де Йонг получил € 12,32 млн. Позднее клуб продолжил снижать зарплаты из-за влияния пандемии, а Френки в 2020-м продлил контракт, договорившись, что клуб компенсирует все отложенные выплаты. По новому соглашению он получил € 3 млн, в сезоне-2021/2022 – € 9 млн, а в 2022/2023 – € 18 млн. В этом сезоне ему положены ещё и бонусы за лояльность, поэтому суммарно за сезон де Йонг получит € 18 млн плюс € 9,7 млн сверху (после уплаты налогов).
В середине сентября испанские медиа сообщали, что клуб обсуждает с Френки продление контракта до 2028-го (неудивительно, ведь он в «Барсе» один из лучших), но на новых условиях, которые будут адаптированы «к сложной экономической реальности клуба».
Френки де Йонг
Фото: Soccrates/Getty Images
Гарри Кейн — € 25 млн в год («Бавария»)
Зарплата после уплаты налогов: € 13,3 млн в год или € 1,1 млн в месяц
«Бавария» предложила Кейну щедрый контракт – во-первых, англичанин теперь получает в два раза больше, чем в «Тоттенхэме» (€ 12 млн в год, € 6,6 млн после уплаты налогов); во-вторых, он стал самым высокооплачиваемым игроком в Бундеслиге. До него больше всех в чемпионате получал Садио Мане (€ 22 млн/год, € 11,7 млн после уплаты налогов).
Тони Кроос — € 24,4 млн в год («Реал»)
Зарплата после уплаты налогов: € 11,7 млн в год или € 975 тыс. в месяц
Этим летом Кроос продлил контракт с «Реалом» до следующего. Для него это уже десятый сезон с клубом, но такая зарплата у него с сезона-2018/2019 – в первый сезон она составляла € 10,2 млн (€ 4,9 млн после налогов), следом её повысили до € 19,1 млн (€ 9,2 млн) и € 19,5 млн (€ 9,5 млн).
Тони Кроос
Фото: NurPhoto via Getty Images
Кевин Де Брёйне — € 24 млн в год («Манчестер Сити»)
Зарплата после уплаты налогов: € 13,2 млн в год или € 1,1 млн в месяц
Бельгиец – самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ, но таковым он стал только после ухода Криштиану Роналду (он получал в «МЮ» € 30,9 млн в год до уплаты налогов). Де Брёйне подписал контракт на нынешних условиях в 2021-м, соглашение действует до конца сезона-2024/2025.
Кевин Де Брёйне
Фото: Copa/Getty Images
Эрлинг Холанд — € 22,5 млн в год («Манчестер Сити»)
Зарплата после уплаты налогов: € 12,4 млн в год или € 1,03 млн в месяц
Холанд подписал пятилетний контракт в 2022-м с базовой зарплатой в € 22,5 млн и с огромным списком условий для бонусов, которые суммарно могут достигать до € 28,5 млн в год (€ 15,7 млн после уплаты налогов). Там указано и количество голов, и количество побед (в том числе – в Лиге чемпионов и АПЛ).
Эрлинг Холанд
Фото: Visionhaus/Getty Images
Давид Алаба — € 22,5 млн в год («Реал»)
Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц
Третий игрок Ла Лиги в этом топе и второй – «Реала». Алаба переехал в Мадрид из «Баварии» в 2021-м с повышением зарплаты больше чем в два раза: в Германии он получал € 10 млн в год (€ 5,3 млн после уплаты налогов). Его контракт с «Реалом» действует до 2026-го, и за это время он заработает ещё € 32,4 млн (после уплаты налогов).
Давид Алаба
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Лука Модрич — € 21,9 млн в год («Реал»)
Зарплата после уплаты налогов: € 10,8 млн в год или € 900 тыс. в месяц
Этим летом Модрич продлил контракт ещё на год на тех же условиях, что у него были с сезона-2019/2020. До этого сезона в лиге он был всего седьмым по величине зарплаты (перед ним были Алаба, Карим Бензема, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Эден Азар и де Йонг), но теперь хорват третий.
Каземиро («Манчестер Юнайтед») — € 21 млн в год
Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц
Бразилец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022-м сроком на четыре года – он получает чуть меньше, чем Холанд. Правда, Каземиро указали в соглашении гораздо меньшие бонусы – около € 6 млн в год (€ 3,3 млн после налогов).
Каземиро
Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images
Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 21 млн в год
Зарплата после уплаты налогов: € 11,6 млн в год или € 967 тыс. в месяц
Согласно данным из открытых источников, у Салаха такая же зарплата, как и у Каземиро. Но столько платили ему не всегда: до 2022-го он получал чуть больше € 10 млн (€ 5,7 млн после уплаты налогов). Бонусы у него тоже есть – € 3 млн в год (€ 1,7 млн после налогов).
Мануэль Нойер — € 21 млн в год («Бавария»)
Зарплата после уплаты налогов: € 11,1 млн в год или € 925 тыс. в месяц
У немца – вторая по величине зарплата в Бундеслиге (после Кейна). На нынешних условиях он подписал контракт перед сезоном-2021/2022, но повышение было не столь значительным, всего на € 1 млн. А когда Нойер только пришёл в «Баварию», он получал € 5,8 млн (€ 3 млн после уплаты налогов).
Мануэль Нойер
Фото: FC Bayern via Getty Images
Винисиус («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал») — € 20,8 млн в год
Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц
Представители разных испанских клубов получают, согласно открытым данным, одну и ту же сумму. За одним только исключением: у Беллингема в соглашении прописаны годовые бонусы в размере € 4,2 млн (€ 2 млн после налогов).
Рафаэль Варан — € 20,5 млн («Манчестер Юнайтед»)
Зарплата после уплаты налогов: € 10 млн в год или € 833 тыс. в месяц
Француз подписал контракт с «МЮ» в 2021-м, и с тех пор его зарплата оставалась неизменной. По сравнению с «Реалом», где он играл до этого, он стал получать больше, но незначительно – всего на € 3 млн.
Рафаэль Варан
Фото: Matt McNulty/Getty Images
Топы по лигам: в Серии А самые низкие зарплаты, во Франции вся десятка — из «ПСЖ»
По подборке игроков уже понятно, что в каждой стране – своя система налогообложения, из-за чего порой при одинаковой зарплате после уплаты налогов футболисты получают разные суммы.
В Англии, например, все доходы свыше £ 125 141 в месяц облагаются налогом в 45 процентов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ:
|Игрок
|Клуб
|Зарплата до уплаты налогов
|Зарплата после уплаты налогов
|Кевин Де Брёйне
|«Манчестер Сити»
|€ 24 млн
|€ 13,2 млн
|Эрлинг Холанд
|«Манчестер Сити»
|€ 22,5 млн
|€ 12,4 млн
|Каземиро
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 21 млн
|€ 11,6 млн
|Мохамед Салах
|«Ливерпуль»
|€ 21 млн
|€ 11,6 млн
|Рафаэль Варан
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 20,5 млн
|€ 11,2 млн
|Рахим Стерлинг
|«Челси»
|€ 19,5 млн
|€ 10, 7 млн
|Маркус Рашфорд
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 18 млн
|€ 9,9 млн
|Джек Грилиш
|«Манчестер Сити»
|€ 18 млн
|€ 9,9 млн
|Бернарду Силва
|«Манчестер Сити»
|€ 18 млн
|€ 9,9 млн
|Кай Хаверц
|«Арсенал»
|€ 16,8 млн
|€ 9,3 млн
|Габриэл Жезус
|«Арсенал»
|€ 15,9 млн
|€ 8,8 млн
|Джейдон Санчо
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 15 млн
|€ 8,3 млн
|Мэйсон Маунт
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 15 млн
|€ 8,3 млн
|Джон Стоунз
|«Манчестер Сити»
|€ 15 млн
|€ 8,3 млн
|Антони Марсьяль
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 15 млн
|€ 8,3 млн
|Рис Джеймс
|«Челси»
|€ 15 млн
|€ 8,3 млн
|Деклан Райс
|«Арсенал»
|€ 14,4 млн
|€ 7,9 млн
Источник: Capology
В Испании всё интереснее: испанцы обязаны платить налоги, даже если работают за границей. Если же испанец играет в Ла Лиге, то налоговая ставка для него варьируется от 43 процентов до 52 процентов (размер зависит от региона). А вот для нерезидентов ставки ниже – от 19 до 24 процентов. Вообще, с Испанией много историй о том, как футболисты попадали под расследование из-за налоговых преступлений, но пока никого за нарушения серьёзно так и не наказали.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Ла Лиге:
|Игрок
|Клуб
|Зарплата до уплаты налогов
|Зарплата после уплаты налогов
|Френки де Йонг
|«Барселона»
|€ 37,5 млн
|€ 18 млн
|Тони Кроос
|«Реал»
|€ 24,4 млн
|€ 11,7 млн
|Давид Алаба
|«Реал»
|€ 22,5 млн
|€ 10,8 млн
|Лука Модрич
|«Реал»
|€ 21,9 млн
|€ 10,5 млн
|Винисиус
|«Реал»
|€ 20,8 млн
|€ 10 млн
|Ян Облак
|«Атлетико»
|€ 20,8 млн
|€ 10 млн
|Роберт Левандовски
|«Барселона»
|€ 20,8 млн
|€ 10 млн
|Джуд Беллингем
|«Реал»
|€ 20,8 млн
|€ 10 млн
|Илкай Гюндоган
|«Барселона»
|€ 18,7 млн
|€ 9 млн
|Коке
|«Атлетико»
|€ 16 млн
|€ 7,7 млн
|Тибо Куртуа
|«Реал»
|€ 15 млн
|€ 7,2 млн
|Антонио Рюдигер
|«Реал»
|€ 14,6 млн
|€ 7 млн
|Жюль Кунде
|«Барселона»
|€ 13,5 млн
|€ 6,5 млн
Источник: Capology
В Италии для итальянцев налоговая ставка 43 процента, а вот для иностранных футболистов налогом облагается только 50 процентов дохода, то есть с их зарплаты вычитается только 21,5%.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Серии А:
|Игрок
|Клуб
|Зарплата до уплаты налогов
|Зарплата после уплаты налогов
|Душан Влахович
|«Ювентус»
|€ 12,9 млн
|€ 7 млн
|Войцех Щенсны
|«Ювентус»
|€ 12 млн
|€ 6,5 млн
|Лаутаро Мартинес
|«Интер»
|€ 11,1 млн
|€ 6 млн
|Хакан Чалханоглу
|«Интер»
|€ 11,1 млн
|€ 6 млн
|Алекс Сандро
|«Ювентус»
|€ 11,1 млн
|€ 6 млн
|Поль Погба
|«Ювентус»
|€ 10,3 млн
|€ 5,6 млн
|Алессандро Бастони
|«Интер»
|€ 10,2 млн
|€ 5,5 млн
|Бремер
|«Ювентус»
|€ 9,3 млн
|€ 5 млн
|Федерико Кьеза
|«Ювентус»
|€ 9,3 млн
|€ 5 млн
|Николо Барелла
|«Интер»
|€ 9,3 млн
|€ 5 млн
|Ромелу Лукаку
|«Рома»
|€ 8,9 млн
|€ 7 млн
|Адриен Рабьо
|«Ювентус»
|€ 8,9 млн
|€ 7 млн
|Маркус Тюрам
|«Интер»
|€ 7,7 млн
|€ 6 млн
|Чиро Иммобиле
|«Лацио»
|€ 7,4 млн
|€ 4 млн
|Исмаэль Беннасер
|«Милан»
|€ 7 млн
|€ 3,8 млн
Источник: Capology
Во Франции в 2013-м налоговую ставку тех, кто получает неприлично много, подняли до 75%, но футбольные клубы подняли шум: с такими налогами конкурировать на траннсферном рынке было бы просто нереально. Французское правительство сжалилось, опустив планку до 45% (но иностранцы платят 30). При этом в Монако все легионеры платят 0 евро налогов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:
|Игрок
|Клуб
|Зарплата до уплаты налогов
|Зарплата после уплаты налогов
|Килиан Мбаппе
|«ПСЖ»
|€ 72 млн
|€ 33 млн
|Усман Дембеле
|«ПСЖ»
|€ 20 млн
|€ 11 млн
|Лукас Эрнандес
|«ПСЖ»
|€ 19 млн
|€ 10,5 млн
|Маркиньос
|«ПСЖ»
|€ 16,8 млн
|€ 9,2 млн
|Милан Шкриньяр
|«ПСЖ»
|€ 16,4 млн
|€ 9 млн
|Марко Асенсио
|«ПСЖ»
|€ 14,5 млн
|€ 8 млн
|Ашраф Хакими
|«ПСЖ»
|€ 14,5 млн
|€ 8 млн
|Рандаль Коло Муани
|«ПСЖ
|€ 12,7 млн
|€ 7 млн
|Джанлуиджи Доннарумма
|«ПСЖ»
|€ 12,7 млн
|€ 7 млн
|Кейлор Навас
|«ПСЖ»
|€ 10,9 млн
|€ 6 млн
|Фабиан Руис
|«ПСЖ»
|€ 9 млн
|€ 5 млн
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|«Марсель»
|€ 8,4 млн
|€ 4,6 млн
В Германии местные футболисты платят 47%.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в Бундеслиге:
|Игрок
|Клуб
|Зарплата до уплаты налогов
|Зарплата после уплаты налогов
|Гарри Кейн
|«Бавария»
|€ 25 млн
|€ 13,3 млн
|Мануэль Нойер
|«Бавария»
|€ 21 млн
|€ 11,1 млн
|Томас Мюллер
|«Бавария»
|€ 20,5 млн
|€ 10,9 млн
|Лерой Зане
|«Бавария»
|€ 20 млн
|€ 10,6 млн
|Йозуа Киммих
|«Бавария»
|€ 19,5 млн
|€ 10,3 млн
|Серж Гнабри
|«Бавария»
|€ 18,9 млн
|€ 10 млн
|Леон Горецка
|«Бавария»
|€ 18 млн
|€ 9,5 млн
|Кингсли Коман
|«Бавария»
|€ 17 млн
|€ 9 млн
|Маттейс де Лигт
|«Бавария»
|€ 16 млн
|€ 8,5 млн
|Ким Мин Джэ
|«Бавария»
|€ 12 млн
|€ 6,4 млн
Интересно, что «гегемон» по зарплатам в Германии – «Бавария», во Франции это «ПСЖ», а в Италии самые низкие среди топ-5 лиг зарплаты.