Лучший переговорщик работает в «Реале». Это он перехватывает юных звёзд у топ-клубов

Его называют главным архитектором мадридского «Реала», человеком-невидимкой, загадочным гением переговоров. Он главное преимущество испанского клуба перед остальными богачами с практически неограниченными финансовыми возможностями. Он обладает чутьём на таланты и знает, как найти подход и убедить целую свиту в окружении юного футболиста выбрать мадридский проект. Это, пожалуй, один из главных его козырей в переговорах – продвигать новую стратегию «Реала» по уходу от «галактикос» к инвестициям в молодых и перспективных. Он не даёт интервью и не так уж часто мелькает на фотографиях.

Его имя – Юни Калафат. И он важнейшая часть руководящего треугольника клуба, в котором также есть Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес. Калафат – руководитель международного отдела «Реала», главный скаут, который работает преимущественно на южноамериканском рынке. Но он привёз в клуб не только бразильцев – за его работой стоят подписания и других важнейших игроков мадридского клуба. Последний трансфер, состоявшийся не без его помощи, – переход Арды Гюлера, 18-летнего турецкого таланта из «Фенербахче». Именно Калафату удалось убедить юного футболиста выбрать «Реал».

Родился в Испании, жил в Бразилии, работал журналистом, а потом пришёл в «Реал»

Калафат родился в Мадриде, но юные годы провёл в Сан-Паулу, что дало ему блестящее представление о футбольном рынке Южной Америки и отличное знание португальского языка. Юни играл в одной команде по футзалу с легендарным Пауло Роберто, а параллельно учился – после обучения он посвятил себя бизнесу и выстраиванию отношений с бразильскими спортсменами. Калафат всегда был связан с футболом – в 2002-м он стал одним из приближённых лиц Роналду, аккурат после того как тот подписал контракт с «Мадридом». Также Юни работал на телевидении в качестве аналитика в телевизионном шоу «Фибре Мальдини», и это принесло ему славу, которая довела его до «Реала» в 2014-м.

Роберто Карлос (слева) Фото: из личного архива Роберто Карлоса

В тот год его пути с мадридским клубом пересеклись и соединились, и для этого сошлось два фактора. В 2013 году «Реал» упустил Неймара: бразильца ещё в 2006-м приглашали на просмотр в клуб, поселив мальчишку с отцом в шикарном отеле и предоставив семье все гарантии, что Нею обеспечат образование, жильё, а его близким найдут работу.

«Нас пригласили приехать и посмотреть на объекты клуба, – рассказывал позднее Неймар-старший ESPN Brazil. – «Реал» нас впечатлил: все были открыты и дружелюбны, нам даже дали машину для поездок по городу». Неймару тоже всё понравилось – и он захотел остаться.

Версий, почему трансфер тогда сорвался, несколько. Отец Неймара говорил, что семья испугалась сложностей адаптации. А вот экс-президент «Сантоса» Марсело Тейшейра позднее рассказал AS, что заплатил семье футболиста € 1 млн, чтобы удержать парня в клубе. Третья версия – «Реал» испугался проблем с УЕФА, потому что правилами запрещено оформлять трансферы несовершеннолетних игроков. Так или иначе, мадридцы попытались снова. В 2011-м клуб согласовал условия трансфера с «Сантосом» – Перес даже рассказывал, что игрок прошёл медобследование и все детали были улажены. Но и тут всё сорвалось – Неймар продлил контракт с клубом до 2014-го. Перес был настолько одержим идеей заполучить бразильца, что привлёк к работе над трансфером Калафата, который дружил с Кака, Роберто Карлосом и Роналдо, а ещё отлично знал агентов и экспертов в Бразилии. Юни в 2012-м полетел в Бразилию, чтобы лично встретиться с Неймаром и его окружением, но было уже поздно: к тому моменту у него уже было предварительное соглашение с «Барселоной».

Глава мадридского клуба был, мягко говоря, обескуражен тем фактом, что три попытки заполучить главный бразильский талант провалились. Перес поставил перед Калафатом мощную задачу: «Мы не должны упустить «нового Неймара».

Флорентино Перес Фото: UEFA/Getty Images

С тех пор трансферная политика «Реала» изменилась. Клуб, известный тем, что он подписывает суперзвёзд и претендентов на «Золотой мяч», начал искать игроков, которые могли бы вырасти в больших футболистов. Акцент сместился на молодых нераскрытых звёзд. Калафат сфокусировался на бразильском рынке, который отлично знает – и дело не столько в «новом Неймаре», сколько в других факторах. Во-первых, скаут уверен, что бразильские игроки быстрее всех адаптируются на высшем уровне. Если бразилец проявляет талант уже подростком, то в перспективе всего трёх-пяти лет он сможет раскрыться в элите европейского футбола. Во-вторых, Бразилия – рынок, где можно приобрести ценность за гроши. Местные клубы часто готовы согласиться на сделку ниже рынка, потому что нуждаются в деньгах. Покупать бразильских игроков просто более выгодно, учитывая их культуру и способность адаптироваться к различным условиям. Сегодня ты заплатишь рубль за потенциал, а через несколько лет ценность игрока вырастет до 100.

Калафат тратит месяцы и годы на проработку трансферов. Над переходом Родриго он работал четыре года, с Винисиусом управился за 14 месяцев

Первым приобретением Калафата стал Каземиро – его забрали из «Сан-Паулу» за € 6 млн. В 2022-м бразильца продали в «Манчестер Юнайтед» за € 70 млн. В 2014-м Калафат нашёл новый бразильский бриллиант – Родриго. Парню тогда было 15 лет, поэтому скаут несколько лет работал над тем, чтобы сразу после совершеннолетия он выбрал именно «Реал»: неоднократно летал в Бразилию, общался с его родственниками, собирал обширное досье и всячески убеждал обе стороны, что этот трансфер должен состояться. В 2019-м Родриго перешёл из «Сантоса» за € 45 млн – сейчас его рыночная стоимость уже оценивается в € 100 млн.

Каземиро (справа) Фото: из личного архива Каземиро

Пример Родриго прекрасно иллюстрирует подход Калафата к работе: он строит отношения с игроками и их семьями. Летает к ним на родину, чтобы пообщаться с футболистом и его окружением, чтобы завоевать их доверие и через личное общение убедить, что им нужно выбрать именно проект «Реала», а не какой-либо другой клуб. В философии работы Калафата семья игрока не менее важна, чем его футбольный профиль, поэтому после сбора нарезок, раскрывающих все таланты футболиста, начинается работа по расположению к себе. Он понимает — родители хотят получить гарантии, что их ребёнок получит достаточно игрового времени и возможностей для раскрытия таланта; деньги важны, но это не самое важное, ведь переезд в Европу – это сумасшедшие перемены для 18-летнего парня. Подросток может многого не понимать, жить ложными ценностями и идеалами, поэтому первоочерëдно работу нужно с особым усилием вести с семьёй и агентом. А уж особенно в Бразилии, где каждый футболист, вышедший из бедных слоёв населения, окружён огромной свитой, претендующей на его успех.

Эта тактика совместно с чутьём на будущие таланты позволила Калафату привести в «Мадрид» больше 10 сильнейших футболистов – и не только бразильцев, хотя именно на них он специализируется. Перес включает его в переговоры и по другим игрокам, когда понимает, что здесь нужен мастер убеждения. Да, у него случались провалы, но список достижений гораздо длиннее.

Подписания «Мадрида», которые курировал Юни Калафат

Игрок Откуда перешёл Сумма трансфера Трансферная стоимость/продажа 🇧🇷 Каземиро «Сан-Паулу» € 6 млн € 70 млн («МЮ») 🇧🇷 Эдер Милитао «Порту» € 50 млн € 70 млн 🇧🇷 Винисиус «Фламенго» € 45 млн € 150 млн 🇧🇷 Родриго «Сантос» € 45 млн € 100 млн 🇧🇷 Рейньер «Фламенго» € 30 млн € 2 млн 🇧🇷 Эндрик «Палмейрас» € 37,5 млн € 20 млн 🇺🇾 Феде Вальверде «Пеньяроль» € 5 млн € 100 млн 🇳🇴 Мартин Эдегор «Стрёмсгодсет» € 2,8 млн € 35 млн («Арсенал») 🇪🇸Браим Диас «Манчестер Сити» € 17 млн € 20 млн 🇫🇷 Эдуарду Камавинга «Ренн» € 31 млн € 85 млн 🇯🇵 Такефуса Кубо «Токио» свободный агент € 6,5 млн («Реал Сосьедад») 🇩🇪Антонио Рюдигер «Челси» свободный агент € 45 млн 🇫🇷 Орельен Тчуамени «Монако» € 80 млн € 85 млн 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Джуд Беллингем «Боруссия» Д € 103 млн € 120 млн

Федерико Вальверде полузащитник «Реала» «Юни Калафат изменил мою жизнь — речь не только о футболе, но и о помощи, которую он оказывал мне и моей семье с тех пор, как я приехал в Испанию. Я всегда буду ему благодарен».

Одна из самых показательных историй о работе Калафата – трансфер Винисиуса. Юни указал на молодой бриллиант, а после сам отправился в Бразилию – на встречу с футболистом и его семьёй. После этой поездки Винисиуса с его родителями, дядей и агентом пригласили в Мадрид на просмотр и знакомство с инфраструктурой клуба. К тому моменту он уже приезжал с похожим визитом в «Барселону», и «Реал» знал об этом, поэтому мельчайшие детали тогда имели огромное значение.

И тут происходит непредвиденное: чемодан матери Винисиуса не прилетел. Калафат тут же сориентировался и отвёз семью в элитный универмаг, где выдал всем ваучеры на покупку одежды. Это оказало сильное впечатление на гостей. В итоге юный бразилец выбрал Мадрид. «Я решил перейти в «Реал» из-за проекта и того, что они для меня сделали. Я думал, что это лучший проект — клуб, с которым чувствовал наибольшую близость». После переезда Винисиуса Калафат порекомендовал ему бухгалтеров, организовал аренду жилья и помог ему ассимилироваться.

Винисиус Жуниор (справа) Фото: из личного архива Винисиуса

Два года назад Перес подключил Калафата к работе над трансфером Эрлинга Холанда. Юни принимал отца нападающего и Мино Райолу на базе, был в постоянном контакте с семьёй норвежца, но даже его дар не помог в этой гонке. Зато ему удалось убедить Джуда Беллингема – и снова благодаря всё той же тактике по сближению. На одной из встреч Калафат сказал игроку: «Мы не формируем просто хороших игроков. Мы формируем чемпионов». А потом Беллингем поблагодарил Калафата на своей первой пресс-конференции.

Юни долгое время прорабатывал трансфер Эндрика из «Палмейраса» – он приметил игрока в возрасте 16 лет, после чего активно убеждал руководство «Реала», что клубу нужен этот талант. «Мы будем кусать локти, если упустим его», – говорил он Пересу. И в итоге «Реал» его приобрёл – бразилец пополнит клуб сразу после наступления совершеннолетия.

За годы работы Калафат зарекомендовал себя на футбольном рынке как большой профессионал, и теперь его хочет переманить к себе ряд топ-клубов. Но для всех у него один ответ: он счастлив в «Мадриде». Юни одержим идеей «проекта» ровно настолько, насколько одержим своей работой.