Дзюба и Карпин зарубятся за плей-офф! Насыщенный день в Кубке России. LIVE

Всем привет! В Кубке России настало время решающих матчей группового этапа. Сегодня, 3 октября, пройдут три встречи 4-го тура.
Первыми сыграют «Урал» и «Рубин». Обе команды пока выступают в Кубке не особо удачно и в группе B уступают «Ростову» и «Локомотиву». Команда Гончаренко опережает казанцев на одно очко и отстаёт от второй строчки на два очка. Так что на бумаге это отличный шанс воспользоваться осечкой одного из конкурентов и взлететь вверх. Начало матча — в 15:00 мск.
В 17:15 мск начнётся второй матч в группе B. И у «Локомотива», и у «Ростова» есть математические шансы обеспечить себе место в плей-офф уже сегодня. Вдобавок это противостояние Дзюбы и Карпина. Должно быть жарко!
Параллельно в группе C «Зенит» примет «Балтику». Чемпионы потерпели два болезненных поражения подряд, но победа над командой Игнашевича принесёт досрочное место в плей-офф и немного компенсирует эмоциональный урон.
«Чемпионат» будет следить за всеми матчами игрового дня. Присоединяйтесь!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 3 октября 2023
-
02:24
-
02:05
-
02:02
-
01:50
-
01:45
-
01:41
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:48
-
00:48
-
00:41
-
00:35
-
00:33
-
00:26
-
00:23
-
00:23
-
00:20
-
00:09
- 2 октября 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:20
-
23:05
-
22:49
-
22:48
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
22:02
-
21:50