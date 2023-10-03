«Рубин» едет в Екатеринбург, а «Зенит» попытается реабилитироваться победой над Игнашевичем.

Дзюба и Карпин зарубятся за плей-офф! Насыщенный день в Кубке России. LIVE

Всем привет! В Кубке России настало время решающих матчей группового этапа. Сегодня, 3 октября, пройдут три встречи 4-го тура.

Первыми сыграют «Урал» и «Рубин». Обе команды пока выступают в Кубке не особо удачно и в группе B уступают «Ростову» и «Локомотиву». Команда Гончаренко опережает казанцев на одно очко и отстаёт от второй строчки на два очка. Так что на бумаге это отличный шанс воспользоваться осечкой одного из конкурентов и взлететь вверх. Начало матча — в 15:00 мск.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 15:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В 17:15 мск начнётся второй матч в группе B. И у «Локомотива», и у «Ростова» есть математические шансы обеспечить себе место в плей-офф уже сегодня. Вдобавок это противостояние Дзюбы и Карпина. Должно быть жарко!

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Локомотив М Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Параллельно в группе C «Зенит» примет «Балтику». Чемпионы потерпели два болезненных поражения подряд, но победа над командой Игнашевича принесёт досрочное место в плей-офф и немного компенсирует эмоциональный урон.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами игрового дня. Присоединяйтесь!

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