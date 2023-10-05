8 топ-матчей пятницы: рубка ЦСКА — СКА и битва звёздных команд Бензема и Фирмино

Расписание на 6 октября: готовимся к выходным через теннис, хоккей и футбол!

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⚽️ 3:30: «Палмейрас» — «Бока Хуниорс», Кубок Либертадорес, 1/2 финала

Интрига: кто сыграет в финале Кубка Либертадорес?

«Палмейрас» и «Бока» рвутся к титулу! Остался всего один шаг. В первом полуфинале команды сыграли вничью – 0:0. Ответная встреча состоится в Бразилии, так что «Палмейрас» — небольшой фаворит. Интересно, что первым финалистом Кубка Либертадорес стал «Флуминенсе», обыгравший «Интернасьонал». Увидим мы полностью бразильский финал либо случится классическое противостояние команд из Бразилии и Аргентины?

«Палмейрас» — небольшой фаворит в матче с «Бокой» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

🎾 11:00*: Елена Остапенко (Латвия, 13) — Людмила Самсонова (Россия), Пекин, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко зайдёт Самсонова по сетке своего дебютного турнира в Пекине?

Людмила Самсонова — единственная россиянка и единственная несеяная теннисистка, добравшаяся до 1/4 финала «тысячника» в Пекине. Отметим, что она дебютантка турнира. По ходу соревнований Самсонова справилась с американкой Алисией Паркс, чешкой Петрой Квитовой и украинкой Мартой Костюк. Следующей соперницей Людмилы будет Елена Остапенко из Латвии. Девушки ранее встречались трижды, и Елена ведёт в их противостоянии — 2-1. Она победила на Australian Open — 2020 и в Люксембурге-2021. А россиянка размочила счёт в этом году в Мадриде. Кто же пробьётся в полуфинал? Будущая победительница сыграет дальше с лучшей теннисисткой из пары Арина Соболенко — Елена Рыбакина.

Людмила Самсонова Фото: Fred Lee/Getty Images

🎾 15:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли россиянин взять реванш за финал Чэнду?

На «Мастерсе» в Шанхае начинается второй круг, а значит, в борьбу вступают сеяные теннисисты. Единственный россиянин, играющий в пятницу, Роман Сафиуллин, сразится за место в третьем круге с полуфиналистом недавнего турнира в Токио — Александром Зверевым. Теннисисты встречались дважды, и оба раза победил представитель Германии — на «Ролан Гаррос» — 2021 и совсем недавно в финале Чэнду-2023. Роман тогда был очень близок к первому в карьере титулу. Сумеет ли россиянин взять реванш?

Роман Сафиуллин Фото: VCG/VCG via Getty Images

🏒 17:00: «Металлург» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмут ли уфимцы реванш за два поражения на старте сезона?

В Магнитогорске сойдутся команды, находящиеся на разных полюсах зоны плей-офф Восточной конференции. «Металлург» вновь на ходу — после трёх поражений «сталевары» одержали три победы подряд. Уфимский клуб лихорадит — «Салават» чередует серии побед и поражений, а в последнем матче подопечные Виктора Козлова обыграли другую южноуральскую команду — «Трактор» — и оставили её без главного тренера. В двух очных встречах этого сезона «Магнитка» оказывалась сильнее — смогут ли юлаевцы найти достойный ответ лидеру чемпионата?

Игроки «Металлурга» Фото: vk.com/hcmetallurg

🏒 19:00: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт верх в первом армейском дерби сезона?

Две сильнейшие команды Запада последних сезонов начали эту регулярку не лучшим образом. И если ЦСКА сейчас занимает шестую строчку в конференции, выиграв три из четырёх последних матчей, то петербуржцы после четырёх побед подряд успели потерпеть два поражения и вновь оказаться за пределами зоны плей-офф. Но армейское дерби — это всегда особенная история, и место в таблице накануне встречи не имеет никакого значения.

ЦСКА — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 18:00: «Аль-Наср» — «Абха», Про-Лига, 9-й тур

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Интрига: сколько раз Криштиану Роналду огорчит аутсайдера?

«Аль-Наср» после двух поражений на старте сезона одержал шесть побед подряд. Команда Луиша Каштру занимает четвёртое место в таблице, набрав 18 очков. Впереди – встреча с одним из аутсайдеров – «Абхой». Должна случиться простая победа. Криштиану Роналду возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. В активе португальца 10 голов после семи игр. Увеличит Роналду свой бомбардирский счёт по итогам встречи?

Криштиану Роналду с партнёрами Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли», Про-Лига, 9-й тур

Интрига: сможет команда Бензема обыграть команду Фирмино?

Одна из самых крутых по вывеске встреч саудовской лиги. Играют две команды, пошумевшие в трансферное окно – «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Встреча команд Бензема, Канте и Фабиньо против Мареза, Фирмино и Менди. Должна пройти огненная игра! «Аль-Иттихад» в случае победы имеет шансы выйти на первое место (если оступится «Аль-Хиляль»).

Игроки ФК «Аль-Иттихад» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 22:00: «Атлетик» — «Альмерия», Ла Лига, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: баски ворвутся в топ-4 Примеры?

«Атлетик» неплохо стартовал в новом сезоне Примеры. Клуб из Бильбао идёт шестым, набрав 14 очков после восьми туров. Подняться выше «Атлетик» может по итогам игры с «Альмерией». Клуб из Альмерии замыкает турнирную таблицу. Простая встреча для «Атлетика»? Вряд ли. Во многих даже проигранных встречах «Альмерия» упорно боролась. Когда-то клубу должно повезти. Вдруг игра с Бильбао – тот самый случай?