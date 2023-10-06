Сафиуллин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе». Роман отомстил за неудачу в финале

В пятницу, 6 октября, на «Мастерсе» в Шанхае начались матчи второго круга. В центральном поединке дня, вынесенном на поздний вечер по местному времени, сошлись российский теннисист Роман Сафиуллин, замыкающий топ-50 рейтинга ATP, и бывшая вторая, а ныне десятая ракетка мира немец Александр Зверев.

В первом раунде Сафиуллин уверенно обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея — 6:3, 6:2. В прежние времена такой результат считался бы суперсенсацией, но сейчас это даже неожиданностью назвать нельзя. Тем не менее можно и нужно похвалить Романа за победу над «железным человеком» и, без преувеличения, одной из легенд мирового тенниса. Зверев же, будучи девятым сеяным, отдыхал и только сегодня вступил в борьбу.

Почему именно этот поединок вынесли на вечер? Вероятно, не в последнюю очередь потому, что он таил в себе дополнительную интригу. 26 сентября, то есть всего десять дней назад, Сафиуллин вышел в свой первый финал на уровне ATP. Его соперником в решающем матче в Чэнду оказался не кто иной, как Зверев. Немец русского происхождения оказался тогда сильнее: 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Эксперты в один голос отмечали прогресс Сафиуллина в этом сезоне, несмотря на поражение в финале. Напомним, в июле Роман сенсационно добрался до четвертьфинала Уимблдона. «Великолепный турнир от Сафиуллина, даже несмотря на поражение в финале! Очень жаль, что ему не удалось победить Зверева, было близко. В этом сезоне Роман прям полностью раскрылся и закрепился в топ-50 мирового рейтинга.

У него получился шикарный тандем с Андреем Кузнецовым. Думаю, это является одной из причин такого сильного прогресса. В этом году на Уимблдоне он дошёл до четвертьфинала. Текущий сезон может смело заносить себе в актив! Зверев оказался сильнее за счёт большого опыта. У Саши за спиной уже далеко не один большой финал. Ничего страшного для Сафиуллина не произошло. Нужно продолжать и дальше усердно работать, а титулы обязательно придут!» — говорила в интервью «Чемпионату» четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Елена Веснина.

Роман Сафиуллин на турнире в Уинстон-Сейлеме в 2023 году Фото: Grant Halverson/Getty Images

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъём и всё ещё прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепится в топ-50 рейтинга. В этом году он провёл два шикарных «Шлема» — Уимблдон и US Open, заработал большое количество очков. У него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!

Хочется сказать, что у Сафиуллина есть абсолютно всё для того, чтобы завоевать титул: шикарная игра сзади, надёжная мощная подача, с головой тоже порядок. Роман должен был побеждать Сашу в финале. Он отлично провёл первый сет, но потом у него закончился бензин. Зверев на опыте переиграл Сафиуллина. Но я уверен, что у Романа всё ещё впереди», — такое мнение в интервью «Чемпионату» высказывал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Хвалил Сафиуллина после того финала и сам Зверев, тепло высказавшийся о сопернике. «Поздравляю Романа. Невероятная неделя и невероятный теннис. Мы много раз играли друг с другом на юниорских турнирах до 14 и до 18 лет. Приятно видеть, как мы оба выросли и как далеко продвинулись. Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20.

Ты один из самых опасных игроков, с которыми я когда-либо встречался. На этой неделе я показывал отличный теннис и внезапно совершенно не понимал, что делать, на протяжении полутора сетов… Желаю тебе и твоей команде только самого хорошего», — говорил он после матча.

Александр Зверев на US Open 2023 года Фото: Elsa/Getty Images

В первом сете и Сафиуллин, и Зверев здорово действовали на подаче. Особенно россиянин, хотя у немца оказалось больше эйсов: семь против четырёх. В то же время Роман ни разу не подпустил Александра к брейк-пойнтам, а сам, добившись брейка уже во втором гейме, в девятом гейме подал на сет — 6:3 за 38 минут.

В начале второй партии Зверев взял свою подачу, а во втором гейме впервые вышел на брейк-пойнт, но в решающий момент пробил в сетку в розыгрыше. Большего Сафиуллин оппоненту не позволил — 1:1. После этого россиянин настолько вошёл во вкус, что забрал все остальные геймы — 6:1! На протяжении четырёх геймов немец лишь раз смог выиграть более одного очка за гейм. В седьмом гейме у Александра было три геймбола, но он их не использовал. А Сафиуллину хватило первого же матчбола на приёме — 6:3, 6:1 за 1 час 15 минут.

Вот так Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае. На этой стадии он сразится с 20-летним Беном Шелтоном из США. А завтра, 7 октября, свои матчи второго круга проведут сразу трое россиян, имевших bye в первом раунде: Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13). За всеми событиями следите на «Чемпионате».