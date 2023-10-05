Кокорин вышел — «Арис» пропустил. Но на результат с «Рейнджерс» это не повлияло

Пробившийся в групповой этап Лиги Европы «Арис» стартовал не так здорово, как многим хотелось – матч со «Спартой» в гостях пусть и получился результативным, но не принёс очков (2:3). Хотя подарил болельщикам гол Александра Кокорина, который вернулся в клуб из «Фиорентины».

Перед «Рейнджерс» в киприотов не особо верили. Шотландцы победили приличный «Бетис» (1:0) в 1-м туре, плюс в чемпионате у севильцев тоже всё неплохо. У «Ариса», в свою очередь, четыре встречи без побед. Плюс еврокубковый опыт и всё остальное. Но команда Алексея Шпилевского удивила. И вообще не была похожа на ту, которую мы привыкли видеть.

Мы знаем, что «Арис» равно безбашенность: много забивают, но при этом совсем не идеальны в обороне. С нулём пропущенных уходят разве что в матчах с аутсайдерами. Остальные так или иначе вкатывают как минимум один гол. Поэтому дисциплина в защите, которую киприоты показали в первом тайме, немного удивила. Кстати, Кокорин остался в запасе. В атаке его заменил габонский форвард Шави Бабика.

Хозяева начали посолиднее: активно использовали фланги, но «Рейнджерс» был к этому готов. Отдал мяч сопернику и спокойно действовал вторым номером. Однако случившееся на девятой минуте явно не входило в планы шотландской команды.

«Арис» заработал угловой и разыграл его: Бенгтссон здорово навесил к линии вратарской. Там этого ждал центрдеф Алекс Мукету-Муссунда, который изящно срезал в дальний угол. По сути, повторялся сценарий игры со «Спартой». Там киприоты тоже быстро открыли счёт, но потом отдали инициативу, и в их ворота полетели мячи. Чуть ли не в следующей атаке хозяева могли увеличить счёт. Но Бенгтссон нанёс сложнообъяснимый удар.

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«Рейнджерс» пришёл в себя только в середине тайма. Зато команда не стала размениваться на моменты и сразу вкатила гол. Сирил Дессерс здорово открылся под передачу в штрафную и бахнул мимо вратаря. Правда, через секунду увидел поднятый флаг бокового судьи. Арбитры на VAR подтвердили это решение.

На этом всё. Больше хороших шансов у «Рейнджерс» в первом тайме не было. Это удивляло. Впрочем, и «Арис» не сделал ничего опасного. Команды спокойно доиграли первые 45 минут, дальше от Майкла Била ожидались изменения. Но, видимо, тренер ограничился тактическими внушениями. Потому что замен в перерыве он не произвёл.

«Арис» же здорово вышел из раздевалки и вновь навис над штрафной соперника. Почти сценарий первого тайма – вновь быстрый гол. Вновь в героях Бенгтссон, который пролетел по флангу, а дальше прострелил в штрафную. Там Бабика сыграл на опережение – 2:0.

Но, зная «Арис», ни в чём нельзя быть уверенным. Команда упускала и не такие матчи. А на 68-й минуте появился Александр Кокорин. И совсем скоро киприоты пропустили. Джон Ландстрем закинул мяч в центр штрафной, где Абдалла Сима выиграл позицию и зарядил головой под перекладину.

Вот и наступил тот самый момент – один гол преимущества. И это «Арис», который показывает совсем не идеальную игру в обороне, точно заставило нервничать. Дальше прогнозировались навал и опасные моменты.

Но на самом-то деле забивать мог Кокорин. Александр получил мяч в центре штрафной, убрал под левую и пробил. Но кипер грамотно выскочил под удар, поэтому мяч попал в него. К тому моменту «Арис» уже отдал инициативу, но оборонялся уверенно. Моменты возникали после розыгрышей штрафных, но их нельзя было назвать сверхопасными.

«Арис» выстоял. И добился первой победы в группе С Лиги Европы. А учитывая успех «Бетиса» в параллельной встрече, теперь у каждой команды по три очка в таблице. Интрига!