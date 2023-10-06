Клоппу скучно без Лиги чемпионов. Кто-нибудь остановит «Ливерпуль» в ЛЕ?

«Ливерпуль» играет в непривычном для себя еврокубке – Лиге Европы. Команда Юргена Клоппа попала в достаточно интересную, но проходимую группу с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом. Австрийцев уже обыграли, а впереди предстоял матч с бельгийцами.

На удивление, Клопп на матч с «Юнионом» выставил не полностью дублирующий состав. В основе появились, например, Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Салах, Жота, Нуньес – вполне себе игроки старта. Это повлияло на характер игры. С первых минут «Ливерпуль» взялся за дело. Несколько классных моментов упустили хозяева: Салах, например, вышел один на один, но голкипер «Юниона» Морис спас гостей.

А вот на 10-й минуте «Ливерпуль» забил: Нуньес отлично сыграл на добивании. Правда, сделал это из офсайда. Поэтому гол не засчитали. Смутило ли это «Ливерпуль»? Вообще нет. Только за первые полчаса великолепные шансы получили вышеуказанные игроки. Да, «Юнион» периодически огрызался, но «Ливерпуль» был намного ближе к забитому мячу.

Давление команды Клоппа окупилось на 44-й минуте. Трент Александер-Арнольд нанёс мощный удар издали, Морис справился с ним, но вот на добивание подоспел Райан Гравенберх. Голландец отправил мяч в пустые ворота, забив первый гол за «Ливерпуль». А перед свистком на перерыв «Юнион» чуть не сравнял! Амура выскочил один на один с Алисоном и перекинул бразильца. Но удар получился слабым, Конате успел вынести. И «Ливерпуль» заслуженно ушёл отдыхать, ведя в счёте.

Несмотря на преимущество, Клопп в перерыве сделал сразу тройную замену. На поле вышли Мак Аллистер, Джонс и Диас. На ход игры это не повлияло. «Ливерпуль» был всё так же агрессивен. Хотя Алисон чуть не «привёз» на старте тайма, неудачно сыграв на выходе. Но англичане продолжили генерировать моменты.

Одну из лучших игр за новый клуб выдал Гравенберх: помимо гола, он имел ещё парочку неплохих шансов. Голландец покинул поле на 79-й минуте, но до этого времени был активен. Традиционно хорош был и Диас: на свежести он помучил оборону «Юниона». На 80-й минуте Луис чуть не забил, попав в штангу после удара с острого угла. Правда, там был офсайд, и гол всё равно не засчитали бы.

«Ливерпуль» — «Юнион» Фото: Allstar via Getty Images

У «Юниона» активнее всех был алжирский форвард Мохамед Амура. Он имел классный шанс в первом тайме, но и во втором напрягал оборону «Ливерпуля». Например, на 82-й минуте он создал момент для Кевина Родригеса, которого подтолкнул в своей штрафной защитник «Ливерпуля» Куанса. Но судья Мортен Крог не зафиксировал нарушение.

Игра шла к логической победе «Ливерпуля». Эффектную точку поставил Диогу Жота. Уже на 90+2-й минуте хозяева убежали в быструю атаку, вывели португальца на ударную позицию, а тот поразил ворота «Юниона» – 2:0.

«Ливерпуль» набрал ожидаемые шесть очков после двух туров. Впереди – две встречи с «Тулузой», после которых, вероятно, «красные» уже оформят выход из группы. Проблем возникнуть не должно. «Юнион» стоит похвалить: скромный бельгийский клуб не закрылся на «Энфилде», пытался в силу возможностей огрызаться. Многое решится в играх с ЛАСКом – нужно набирать очки для выхода из группы.