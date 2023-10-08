«Арсеналу» нужно бояться не только Холанда. У «Сити» сейчас есть оружие пострашнее

В центральном матче 8-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» главной фигурой в атаке команды Хосепа Гвардиолы может стать даже не Эрлинг Холанд, а другой игрок. Сейчас потрясающий отрезок выдаёт Хулиан Альварес, который ещё недавно воспринимался как альтернатива норвежцу, а оказался неожиданно эффективной заменой травмированному Кевину Де Брёйне. По итогам сентября 23-летний аргентинец номинирован на приз лучшему игроку месяца в АПЛ наряду с Мохамедом Салахом («Ливерпуль»), Олли Уоткинсом («Астон Вилла»), Сон Хын Мином («Тоттенхэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Кираном Триппьером («Ньюкасл») и Джарродом Боуэном («Вест Хэм»).

В прошлом чемпионском сезоне – первом для Альвареса в «Манчестер Сити» – аргентинец был только 15-м в команде по количеству сыгранных минут в АПЛ. В основе он вышел всего 13 раз. И даже победа на чемпионате мира в составе сборной Аргентины не особо изменила статус нападающего в клубной команде. Хотя на самом ЧМ-2022 Хулиан стал настоящим откровением: начинал турнир в качестве запасного, а завершал как основной центрфорвард. С тремя голами в плей-офф, с крутой работой без мяча за себя и того парня (по фамилии Месси). Но Гвардиола как будто не верил в Альвареса.

В летнее трансферное окно появлялись новости по поводу возможного ухода аргентинца в «Баварию», которые дополнялись информацией о том, что в английском клубе не считают Альвареса «неприкосновенным». Иными словами, его готовы были продать в случае выгодного предложения. Однако первый в мире футболист, выигравший чемпионат мира и сделавший требл в одном сезоне, по-настоящему привлекательного предложения не получил. Видимо, и потенциальные покупатели считали Хулиана скорее везунчиком, попавшим в топовые команды, нежели фигурой топ-уровня. Но теперь понятно – это не так.

После того как Де Брёйне в начале августа получил травму и выбыл на неопределённый срок, его роль взвалил на себя Альварес. Оказалось, что Хулиан умеет в атаке всё – вести игру, отдавать, забивать. Даже штрафные блестяще исполнять. Аргентинец выходит на разных позициях и стал настоящим спасением для Гвардиолы в этой ситуации. Год в «Манчестер Сити» помог Альваресу адаптироваться к футболу Пепа, усовершенствовать многие навыки.

«В прошлом сезоне он пришёл в тот момент, когда у нас были Стоунз, Родри, Де Брёйне и Гюндоган, и всё хорошо работало – объясняет Гвардиола. – Он получал не так много минут, но никогда не жаловался. И посмотрите, что происходит теперь… Очень важно иметь в команде, на скамейке запасных футболистов с таким менталитетом».

Сегодня Альварес – самый результативный игрок «горожан» по системе «гол+пас» во всех турнирах. В девяти матчах АПЛ и Лиги чемпионов у аргентинца шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Смотришь на его карту касаний мяча – и поражаешься! Хулиан просто везде на поле. И справа, и в центре, и слева, и на чужой трети, и в середине поля. Многие никогда, наверное, и не подумали бы, что в его лице «Манчестер Сити» подписывает настолько универсального игрока атаки, а не классического нападающего.

По данным статистического сайта Sofascore, Альварес – лучший в составе «горожан» в АПЛ по количеству передач под удар (19), второй после Холанда по ударам (22) и попаданиям в створ (10) и третий по точным пасам на чужой трети поля (90). Он вовлечён в командную игру намного больше норвежца, который вряд ли когда-то выйдет за пределы своей привычной роли завершителя атак, пусть и останется, конечно же, выдающимся бомбардиром.

Хосеп Гвардиола и Хулиан Альварес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гвардиолу спрашивают о позиции Альвареса – тренер отвечает: «Он может играть широко, он быстр и бесстрашен, но всё же я больше вижу его на позициях в центре».

Каждый гол Альвареса в этом сезоне имел большой вес. Он забил победный мяч «Ньюкаслу», положил начало разгрому «Фулхэма», отличившись при счёте 0:0, помог команде отыграться в выездном матче с «Вулверхэмптоном». И так происходит не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

В 1-м туре группового этапа ЛЧ «горожане» сенсационно проигрывали дома «Црвене Звезде» после первого тайма – 0:1. Но за 15 минут второго тайма Альварес оформил дубль и не дал прогреметь грому над Манчестером. Во встрече с сербами Хулиан нанёс восемь ударов, включая пять в створ, и сделал пять передач под удар.

В выездном матче 2-го тура ЛЧ с «Лейпцигом» (3:1) он снова забил победный мяч. Ещё и голевой пас сделал, хотя провёл на поле только последние 15 минут. Чемпион мира находится в феноменальной форме, которой может позавидовать даже Холанд (не забивший в последних двух матчах), а легендарный шотландский форвард Алли Маккойст описывает голы Хулиана в Лиге чемпионов словом «волшебство».

Вот интересно теперь, как поступит Гвардиола с Альваресом, когда вернётся Де Брёйне?