У «Манчестер Сити» сорвался вечный рекорд. Умудрились проиграть второй раз подряд

Без Де Брёйне и Родри на поле, а ещё без Гвардиолы на скамейке.

«Сити» снова проиграл. Звучит не очень правдоподобно, но лучшая команда Европы сначала уступила «Ньюкаслу» в Кубке лиги со счётом 0:1, а теперь в АПЛ оказалась слабее «Вулверхэмптона». И тут уже не спишешь на второстепенный турнир.

Хотя нужно учитывать, что многое сложилось против «Сити». Прежде всего стоит отметить, что в центре поля отсутствовали ключевые футболисты: Де Брёйне (травма) и Родри (дисквалификация). А на скамейке не смог присутствовать Гвардиола из-за третьей жёлтой карточки в сезоне. Тренер наблюдал за игрой с трибуны, иногда пользуясь наушниками.

Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Пеп выглядел достаточно нервозно. Ему действительно было из-за чего расстраиваться. Статистика первого тайма получилась вообще уникальной. По ударам «Сити» был впереди со счётом 11:0, но при этом уступал по голам – 0:1. Дело в том, что «Вулверхэмптон» забил с помощью автогола – мяч зашёл в ворота от Диаша. Не в пользу «Сити» сложилась и ситуация с фолом Хван Хи Чана. Кореец, имея жёлтую, грубо сыграл против Уолкера, но обошлось без удаления.

Во втором тайме Альварес забил со штрафного, и показалось, будто «Сити» в очередной раз сотворит камбэк. Но того не случилось. В том числе потому, что Гвардиоле пришлось усиливать игру такими футболистами, как 20-летний Оскар Боб, который вышел в перерыве. Гости хоть и владели больше мячом, чаще били по воротам, но иногда упускали контратаки. Одна из них завершилась победным голом «Вулверхэмптона». Причём забил тот самый Хван Хи Чан, которого можно было удалять в первом тайме.

Это первое поражение «Сити» в этом сезоне АПЛ. Много говорилось, что команда Гвардиолы добилась более-менее всего, кроме сезона без поражений, как это было у «Арсенала» 20 лет назад. Теперь стало понятно, что повторить то достижение не удастся. По крайней мере, в этом сезоне.