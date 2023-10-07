Драма дня в РПЛ. Талант «Урала» дважды не забил пенальти «Локо» и разрыдался после ничьей

Какой разный сентябрь вышел у «Локо» и «Урала». Москвичи после невыразительного старта из середины таблицы взлетели на третью строчку. А екатеринбуржцы спустились из лидирующей группы на место соперника. Два очка за пять матчей и перформанс Виктора Гончаренко после «Ростова» – вот главные события для «Урала» в последнее время. И казалось, что с нынешним «Локо» будет трудно запустить положительную серию.

В принципе, свою мощь команда Михаила Галактионова показала уже в начале встречи. Тренер выпустил не самый очевидный состав, ведь в запасе остался Сергей Пиняев, мимо заявки из-за травмы пролетел Артём Карпукас – так что начался период экспериментов. Но главное – с Дзюбой впереди. Артём воспользовался первым же моментом. И уже на пятой минуте открыл счёт.

Причём сделал это вообще не напрягаясь. Пока Наир Тикнизян устраивал чудеса на виражах слева, нападающий потихоньку зашёл в штрафную, дождался прострела, потом отскока и спокойно катнул в угол. Грация, мастерство, опыт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но этот момент вообще не смутил уральцев. Да, провалились. Но ничего страшного. Уж они-то отлично знали слабые стороны «Локо», которыми в этом сезоне пользовались многие соперники. А именно – центр обороны. Команда Гончаренко постепенно забрала себе мяч, а на 10-й минуте Даниэль Мишкич впервые проверил Илью Лантратова. Кипер перевёл удар на угловой.

С первым навесом вратарь справился, но вторая подача полетела точно на голову Силвие Бегичу. Рядом с ним находился Евгений Морозов. История почти как в матче с «Зенитом»: защитник «Локо» просто стоял, наблюдая, как его легко переигрывают. Традиция.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вообще, первая часть первого тайма получилась бодрой для обеих команд. Особенно активным и агрессивным у «Локо» выглядел Тикнизян. На 18-й минуте он мог снова вывести команду вперёд. Примерно с семи метров после отличного прессинга Наир получил мяч и пробил под перекладину. Но браво, Помазун!

В концовке 45-минутки уже «Урал» имел два отличных момента: сначала Эрик Бикфалви тонкой передачей вывел на удар Юшина, но тот не попал в створ, а потом он и Игорь Дмитриев вываливались два в один на Антона Миранчука. Но ошибся Александр в передаче поперёк.

Несмотря на классный отрезок, в перерыве Гончаренко сделал две замены: убрал Юшина и Мишкича и выпустил Мингияна Бевеева и Илью Ишкова. И снова крутое начало. Сначала Дмитриев вылетел на ворота Лантратова, однако пробил прямо во вратаря. Следом хозяева забили. Прострел в штрафную, мяч отскочил к Бикфалви, и тут уже без шансов для голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Непонятно, что случилось с «Локо». Москвичей просто не было видно до 75-й минуты. К этому моменту «Урал» мог закончить вообще всё. Но 18-летний Ишков пережил, возможно, худшие 10 минут профессиональной карьеры. Сначала неудачно распорядился мячом в атаке, задержав пас на Бикфалви. Потом неудачно пробил. А дальше – пенальти. Тикнизян задел мяч рукой, Карасёв указал на «точку».

Ишков решился исполнить удар. Но совсем уж неудачно: Лантратов угадал направление и спокойно отбил. Правда, через несколько секунд юноше предоставился ещё один шанс, ведь Фассон слишком рано вбежал в штрафную. Илья пробил туда же. Лантратов этого ждал. Для него это 10-й отражённый пенальти из 30. Классная статистика.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Два нереализованных удара для 18-летнего парня. А на 90-й минуте ещё и обратная замена. Неудивительно, что после финального свистка Илья сидел со слезами на глазах. Кошмарный сценарий.

Историю можно было бы скрасить, но «Локо» в концовке набросился на соперника. Сначала Илья Помазун потащил удар Фассона головой, хотя некоторым показалось, что мяч пересёк линию. А уже в дополнительное время бразилец после скидки Дзюбы выкатил мяч на пустые ворота, где находился Тимур Сулейманов. «Локо» сравнял на шестой добавленной минуте. И спасся от поражения.

Для москвичей это уже не впервой. Они действительно много забивают в последние 15 минут матча. Но главное – набрали хотя бы одно очко. И как минимум до завершения матча «Зенита» и «Сочи» команда останется на третьей строчке в таблице.