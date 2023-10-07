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«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед», травма Криса Башама в матче 8-го тура АПЛ, перелом ноги, фото, подробности, 7 октября 2023

Ужасная травма в АПЛ. Кажется, карьера капитана «Шеффилда» окончена
Григорий Телингатер
«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед», травма Криса Башама
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Башаму 35 лет, а контракт истекает в следующем году. Вернуться после такого будет трудно.

Жуткая травма случилась в матче 8-го тура АПЛ. В Лондоне встречались «Фулхэм» и «Шеффилд». На 22-й минуте матча капитан гостей Крис Башам бежал за мячом и неудачно подвернул опорную ногу. Контакта с соперником не было, но травма оказалась настолько серьёзной, что, судя по трансляции, у Башама открытый перелом.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 де Кордова-Рид – 53'     1:1 Робинсон – 68'     2:1 Фодеринхэм – 76'     3:1 Виллиан – 90+2'    

ВАЖНО! Предупреждаем, впечатлительным людям лучше не видеть эти кадры. Если вы всё-таки хотите посмотреть, то необходимо нажать на фотографию.

Матч пришлось остановить больше чем на 10 минут, пока футболисту оказывали помощь. Защитник покинул поле на носилках. В это время фанаты «Фулхэма» скандированиями поддерживали футболиста «Шеффилда». Тот в ответ показал им большой палец. Башама отнесли в машину скорой помощи, которая подъехала к полю. Футболиста сразу повезли в больницу.

Прямо с поля футболиста увезли в больницу

Прямо с поля футболиста увезли в больницу

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Крису Башаму 35 лет, и это был его 394-й матч за «Шеффилд». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Учитывая характер травмы и возраст Башама, будет чудом, если он вновь сыграет в этом сезоне АПЛ. Не исключено, что матч с «Фулхэмом» стал последним в его карьере.

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