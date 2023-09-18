«Интер» стал лучшей командой Европы. Сейчас мы вам это докажем

Миланское дерби подавали как главный матч уикенда после паузы на сборные. «Милан» и «Интер» стартовали с трёх побед в Серии А и в таблице смотрели на всех сверху вниз. «Интер» подошёл к дерби без потерь, а у «Милана» были проблемы в обороне: из-за дисквалификации не мог сыграть Томори, плюс травму получил Калюлю. Соответственно, команда Симоне Индзаги выглядела чуть фаворитистее. Но только чуть.

На деле – «Интер» размотал «Милан». Может быть, 5:1 – многовато, но в целом Милан окрасился в чёрно-синие цвета абсолютно по делу. На фоне «россонери» «Интер» выглядел командой принципиально иного, более высокого уровня.

Банда Индзаги знала, что делать, с первой и до последней минуты. И даже гол, который забил «Милан», случился исключительно по недосмотру «Интера». Дармиан проспал рывок Леау, а когда очнулся, было уже поздно. В любом случае это был отдельный эпизод. Никакого перелома в игре не произошло ни до, ни после.

Добавим к этому, что «Интер» обыграл «Милан» уже в пятый раз в 2023 году. А ещё добавим финал Лиги чемпионов, в котором команда Индзаги образцово сыграла против «Манчестер Сити», пускай в итоге и уступила. А ещё – победы в Кубке и в Суперкубке в прошлом сезоне. А ещё – попадание в топ-3, несмотря на необходимость играть на несколько фронтов. И наконец – мощнейший старт нового сезона: четыре победы из четырёх, 13 забитых и всего один пропущенный гол.

Футболисты «Интера» празднуют забитый мяч Фото: Marco Luzzani/Getty Images

На сегодняшний день «Интер» – лучшая команда Европы. Лучшая, во-первых, потому, что самая готовая. Футбол «Интера» подобен конвейеру на производстве Генри Форда: никаких изысков, но работает как часы. Могут меняться игроки в составе, однако суть остаётся прежней. Индзаги идеально отладил все командные взаимодействия, и это стабильно приносит результат.

Во-вторых, у «Интера» очень глубокий состав. И в этом составе именно те, кто нужен Индзаги. Это не «Челси», который потратил миллиард, набрал вагон игроков и теперь не понимает, что с ними делать. Это не «Лацио», где Сарри буквально дубиной выбивает у руководства деньги на трансферы, потому что ему не хватает футболистов. У «Интера» два практически равноценных состава ровно под футбол и требования Индзаги. Там нет двух звёздных составов – там два состава, которые нужны.

Лаутаро Мартинес Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Конечно, есть люди, заменить которых без потери качества невозможно. В первую очередь – Лаутаро Мартинес и Николо Барелла. Но всё же футболисты такого калибра могут играть только в старте. Найти людей такого же уровня, которые ещё и готовы будут посидеть на скамейке, просто невозможно.

Плюс есть вопросы по центральному центральному защитнику. Основной на этой позиции – 35-летний Франческо Ачерби, в резерве – 31-летний Стефан де Врей, у которого довольно часто бывают травмы. Но в любом случае два игрока на позицию есть. Кроме того, благодаря схеме с тремя центральными защитниками «Интер» грамотно скрывает слабости Ачерби/де Врея.

Третья черепаха, на которой держится планета под названием «Интер», это гениальный Джузеппе Маротта. Он построил «Ювентус», который долгие годы никого не подпускал к титулу в Серии А. А затем перешёл в «Интер» и начал творить свою трансферную магию там.

Уже несколько сезонов «нерадзурри» вынуждены продавать лучших игроков, чтобы бухгалтерия была в порядке. Но Маротта делает так, что клуб и деньги зарабатывает, и результата добивается.

Надо продать Лукаку? Не беда – придёт Джеко и выдаст свою 188-ю молодость. И Хакими на выход? Есть отличный Дензел Думфрис! «Манчестер Юнайтед» даёт за Онана € 50 млн? Заворачиваем в подарочную упаковку и отправляем в Англию. А на замену – Зоммер, который тоже хорош, но стоит в восемь раз дешевле.

Не имея гигантских денег, Маротта построил команду, которая спустя годы вернулась в ЛЧ и даже дошла до финала, вновь стала большой силой в Италии и отлично оборачивает футболистов в деньги. Насчёт последнего пункта – в этом огромна роль Симоне Индзаги, при котором игроки растут.

Но Индзаги в «Интер» заманил именно Маротта. И опять сэкономил, потому что до Симоне в «Интере» работал дорогой и истеричный Антонио Конте. Так что в данном случае Маротта сэкономил не только деньги, но и нервы.

Симоне Индзаги Фото: Marco Luzzani/Getty Images

На сегодняшний день «Интер» – лучшая команда Европы и по игре по счёту. Если в матче с «Интером» ты пропустил первым, готовься к тому, что очками ты не разживёшься. Команда Индзаги организованна, как модели на топовых показах в Милане: выверены каждый шаг, каждое движение, все знают свой манёвр.

Плюс «Интер» – мастер доминировать без мяча. Так было и с «Миланом», и с «Фиорентиной» до паузы на сборные. «Интер» душит соперников, лишает их кислорода и обрекает на долгую и мучительную футбольную смерть. А учитывая, сколько времени теперь добавляют в Европе, соперники умирают ещё дольше и ещё мучительнее.

Футболисты «Интера» Фото: Enrico Locci/Getty Images

Смущает одно: в начале сезона у «Интера» всё как-то слишком хорошо. Идёт игра, есть результат, уже показывают себя новички, видно, что внутри команды отличная атмосфера. «Интер» как будто уже на пике формы. А на дворе только сентябрь. Обычно команды с титульными претензиями на пик формы выходят ко второй части сезона, чтобы зарешать в ключевых матчах на финише.

Прямо сейчас ключевая задача для Индзаги – сделать так, чтобы его команда не расплескала всё в первых турах и не ссохлась слишком рано. Симоне в «Интере» преодолевал разные трудности, и теперь интересно посмотреть, справится ли он с новым вызовом.

Пока же «Интер» впечатляет. Неизвестно, как долго это продлится. Но если вдруг вы ещё не видели матчей «Интера» в новом сезоне, немедленно это исправьте!