Ноунейм разрывал «Барсу», забив на 18-й секунде! А закончилось всё судейским скандалом

«Барселона» не сумела выиграть в огненном матче 9-го тура Примеры. Отставание от «Реала» – три очка. Через тур, 28 октября, команды Хави и Карло Анчелотти сыграют между собой.

Встреча в Гранаде началась для «Барселоны» фактически со счёта 0:1. Команда Пако Лопеса, занимавшая на момент стартового свистка предпоследнее место, забила уже через 18 (!) секунд. Этот гол «привёз» Гави. Молодой полузащитник потерял мяч под прессингом, после чего нападающий Бое сделал разрезающую передачу на вингера Сарагосу, а тот убежал один на один с тер Штегеном, успел поднять голову до удара и поразил цель. Шокирующий дебют игры для чемпионов Испании!

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«Барселона» играла не только без травмированных Левандовского, Рафиньи, Педри и де Йонга. На скамейке запасных после тяжелейшего матча в Лиге чемпионов с «Порту» остались Араухо и Ромеу. Пропустив быстрый гол, сине-гранатовые атаковали с 80% владения мячом, а «Гранада» защищалась достаточно низким блоком по сверхоборонительной схеме 5-4-1. Тем не менее каталонцы создавали опасные моменты, в паре эпизодов могли заработать пенальти, но судьи в спорных ситуациях не принимали решения в пользу «Барсы».

Тем не менее «Гранада» на исходе получаса внезапно забила второй мяч. 22-летний Сарагоса, у которого это первый сезон в Примере, оформил дубль (теперь у 165-сантиметрового вингера пять голов в девяти матчах). Брайан проводил сегодня матч жизни. Как же классно он разобрался с Кунде в этом эпизоде! Открылся за спину, ловко обыграл в штрафной, безупречно пробил. А для Кунде кошмарная игра в Гранаде завершилась травмой и заменой ещё до перерыва.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Гранада» нанесла два удара в створ за тайм – идеальная реализация. «Барселона» же – пять. Только в компенсированное время команда Хави сумела сделать счёт 1:2, когда оборона хозяев потеряла стройность, и Феликс протолкнул мяч на Ямала. Офсайда не было. 16-летний вингер забил свой первый мяч за «Барсу» и стал автором самого юного гола в истории чемпионатов Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После перерыва «Барселона» пыталась максимально взвинтить скорость, насколько это было возможно на ограниченном пространстве, когда соперники «висят» на ногах, не дают пространства и времени. Команда Хави, в общем-то, хорошо двигала мяч, продолжала вскрывать глубокую плотную оборону «Гранады». Ключевые пасы шли и из центра, и из правого полуфланга, и слева примерно в одинаковом количестве. К исходу часа матча каталонцы сделали на 100 передач больше на чужой трети, чем команда Лопеса. Было всё, кроме одного – гола.

Тем не менее «Гранада» держалась, и с середины второго тайма «Барселона» фактически перестала создавать голевые моменты, словно исчерпала весь свой запас. Самая большая опасность исходила от стандартов команды Хави. Чудо-шанс упустил Торрес, которому мяч во вратарскую сбросил Араухо – пробил во вратаря Феррейру.

Но на 86-й минуте чемпионы Испании всё же спаслись. Удивительный эпизод, который наверняка вызовет скандал после матча! В ходе атаки «Барселоны» Вальехо грубовато въехал в Феликса. Португалец ответил оппоненту, и тот, кажется, симулировал фол. После этого в Феликса врезался ещё и Кальехон, который как будто тоже перестарался, изображая страдания. Тем временем Серхи Роберто здорово сыграл на опережение после кросса слева. Игроки «Гранады» и их шумные болельщики требовали отменить гол, однако ассистенты на VAR поддержали главного судью Сото Градо.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В оставшееся время Сарагоса мог оформить хет-трик после очередной потери Гави под прессингом, но зарядил в штангу. А гол Феликса, который наверняка стал бы победным для «Барселоны», отменили из-за офсайда. Странное решение судей, ведь при подаче в положении вне игры находился не португалец, а его партнёр, не коснувшийся мяча. Почему же судьи оставили «Барсу» без забитого мяча?