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Первая лига — 2023/2024, обзор 13-го тура ФНЛ, «Алания», Бердыев, «Химки», Талалаев, «Акрон», «Динамо» Махачкала

Огненный тур в Первой лиге! Перестрелка лидеров и голевой пас Одоевского. Видео
Айнур Шаймарданов
Огненный 13-й тур в Первой лиге. Итоги
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А Курбан Бердыев оступился, но по-прежнему в лидерах.

13-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам огненный матч лидеров, первую игру «Торпедо» без Жозепа Клотета и дебютную победу «Волгаря» в нынешнем сезоне.

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Матч тура — «Химки» — «Алания»

Встреча, достойная статуса самой важной в туре. Четыре гола, поровну забитые соперниками за 18 минут второго тайма, позволили лидерам Первой лиги поделить очки.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Гурциев – 58'     1:1 Руденко – 62'     2:1 Степанов – 71'     2:2 Кротов – 76'    

Украшением матча стал дебютный мяч Вячеслава Кротова за «Аланию» — не только красиво, но и с пользой для команды.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Игрок тура — Джонатан Окоронкво («Арсенал»)

20-летнему нигерийцу понадобилось 28 минут, чтобы отправить три мяча в ворота саратовского «Сокола».

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Окоронкво – 8'     2:0 Окоронкво – 24'     3:0 Окоронкво – 28'    

Эти голы оказались единственными в матче, а сам автор забрался на первое место в гонке бомбардиров Первой лиги. Уже семь мячей в 13 матчах сезона — ждёт ли Джонатана яркий камбэк в «Краснодар» после окончания аренды?

Сам же «Арсенал» поднялся на 10-ю строчку в таблице, «Сокол» располагается на девятом.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Команда тура — «Волгарь»

13 матчей понадобилось астраханской команде, чтобы одержать первую победу в сезоне. «Волгарь» практически весь сезон проводит на последнем месте, а в последнем туре всё-таки дожал «КАМАЗ» на домашнем поле. Тут главный хайлайт – голевой пас Одоевского в самом начале матча. Его вынос от ворот закончился голом Лесникова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

И хоть с последнего места «Волгарь» выбраться не смог, зато сравнялся по количеству очков с «Кубанью» (9) и располагается от спасительной строчки в шести очках.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Лесников – 2'     1:1 Фартуна – 4'     2:1 Гилязетдинов – 64'    
Удаления: нет / Гюрджан – 90'

Другие матчи 13-го тура Первой лиги

«Тюмень» — «Торпедо»

Первый матч «Торпедо» без Жозепа Клотета. Испанский специалист был уволен после серии неудачных игр, а его место на правах исполняющего обязанности занял Артём Горлов.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
09 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва

Справиться с крепкой «Тюменью» автозаводцы не смогли, а болельщики, зачастую критиковавшие главного тренера, переключились на президента.

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«Ленинградец» — «Черноморец»

Третий успех команды Константина Зырянова случился на не чужом для него стадионе. «Черноморец» на «Петровском» в Санкт-Петербурге вырвал победу у «Ленинградца».

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Саадуев – 88'    

Три очка на 87-й минуте принесла интересная комбинация, закончившаяся точным ударом Шамиля Саадуева.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» — «Родина»

Помимо «Волгаря», одержавшего в этом туре первую победу в сезоне, три очка заработала и «Кубань», которая в случае другого результата в матче с «Родиной» опустилась бы на последнее место в таблице.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Лаук – 90+1'    

Москвичи упустили ничейный результат в добавленное время, пропустив на 90+1-й минуте от Максима Лаука.

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

Исход противостояния решился в концовке. Первый гол в матче болельщики увидели лишь на 73-й минуте, а итоговый счёт был установлен на 90+3-й.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Кокоев – 73'     2:0 Першин – 90+3'    

Эта победа оставила нижнекамцев в опасной зоне на 15-й строчке. «СКА-Хабаровск» — седьмой.

«Динамо» — «Акрон»

Победа «Акрона» пришлась на матч с одним из лидеров турнира – махачкалинским «Динамо».

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 70'    

Три очка позволили «Акрону» подняться на четвёртое место, а «Динамо» пропустило «Аланию» вперёд.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» — «Енисей»

Команды вышли на игру в футболках, посвящённых денежным купюрам. Форма «Шинника» была стилизована под 1000-рублёвую банкноту, на которой изображён Ярославль. «Енисей», соответственно, вышел в майках в стиле купюры номиналом в 10 рублей.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Иванов – 56'     1:1 Алейников – 62'    

И если в денежном эквиваленте «победитель» этого матча понятен сразу, то в игровом его выявить не удалось: команды поделили очки — 1:1. «Шинник» потерял место в топ-4.

Вот так выглядели формы команд

Вот так выглядели формы команд

Фото: shinnik.com

Турнирная таблица Первой лиги

Расписание 14-го тура Первой лиги

14 октября, суббота
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»
«КАМАЗ» — «Шинник»
«Сокол» — «Нефтехимик»
«Динамо» — «Черноморец»
«Тюмень» — «Волгарь»
«Алания» — «Ленинградец»
«Кубань» — «Торпедо»
«Химки» — «Енисей»
«Родина» — «Акрон».

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