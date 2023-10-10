А Курбан Бердыев оступился, но по-прежнему в лидерах.

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Огненный тур в Первой лиге! Перестрелка лидеров и голевой пас Одоевского. Видео

13-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам огненный матч лидеров, первую игру «Торпедо» без Жозепа Клотета и дебютную победу «Волгаря» в нынешнем сезоне.

Матч тура — «Химки» — «Алания»

Встреча, достойная статуса самой важной в туре. Четыре гола, поровну забитые соперниками за 18 минут второго тайма, позволили лидерам Первой лиги поделить очки.

Украшением матча стал дебютный мяч Вячеслава Кротова за «Аланию» — не только красиво, но и с пользой для команды.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Игрок тура — Джонатан Окоронкво («Арсенал»)

20-летнему нигерийцу понадобилось 28 минут, чтобы отправить три мяча в ворота саратовского «Сокола».

Эти голы оказались единственными в матче, а сам автор забрался на первое место в гонке бомбардиров Первой лиги. Уже семь мячей в 13 матчах сезона — ждёт ли Джонатана яркий камбэк в «Краснодар» после окончания аренды?

Сам же «Арсенал» поднялся на 10-ю строчку в таблице, «Сокол» располагается на девятом.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Команда тура — «Волгарь»

13 матчей понадобилось астраханской команде, чтобы одержать первую победу в сезоне. «Волгарь» практически весь сезон проводит на последнем месте, а в последнем туре всё-таки дожал «КАМАЗ» на домашнем поле. Тут главный хайлайт – голевой пас Одоевского в самом начале матча. Его вынос от ворот закончился голом Лесникова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

И хоть с последнего места «Волгарь» выбраться не смог, зато сравнялся по количеству очков с «Кубанью» (9) и располагается от спасительной строчки в шести очках.

Другие матчи 13-го тура Первой лиги

«Тюмень» — «Торпедо»

Первый матч «Торпедо» без Жозепа Клотета. Испанский специалист был уволен после серии неудачных игр, а его место на правах исполняющего обязанности занял Артём Горлов.

Справиться с крепкой «Тюменью» автозаводцы не смогли, а болельщики, зачастую критиковавшие главного тренера, переключились на президента.

«Ленинградец» — «Черноморец»

Третий успех команды Константина Зырянова случился на не чужом для него стадионе. «Черноморец» на «Петровском» в Санкт-Петербурге вырвал победу у «Ленинградца».

Три очка на 87-й минуте принесла интересная комбинация, закончившаяся точным ударом Шамиля Саадуева.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» — «Родина»

Помимо «Волгаря», одержавшего в этом туре первую победу в сезоне, три очка заработала и «Кубань», которая в случае другого результата в матче с «Родиной» опустилась бы на последнее место в таблице.

Москвичи упустили ничейный результат в добавленное время, пропустив на 90+1-й минуте от Максима Лаука.

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

Исход противостояния решился в концовке. Первый гол в матче болельщики увидели лишь на 73-й минуте, а итоговый счёт был установлен на 90+3-й.

Эта победа оставила нижнекамцев в опасной зоне на 15-й строчке. «СКА-Хабаровск» — седьмой.

«Динамо» — «Акрон»

Победа «Акрона» пришлась на матч с одним из лидеров турнира – махачкалинским «Динамо».

Три очка позволили «Акрону» подняться на четвёртое место, а «Динамо» пропустило «Аланию» вперёд.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» — «Енисей»

Команды вышли на игру в футболках, посвящённых денежным купюрам. Форма «Шинника» была стилизована под 1000-рублёвую банкноту, на которой изображён Ярославль. «Енисей», соответственно, вышел в майках в стиле купюры номиналом в 10 рублей.

И если в денежном эквиваленте «победитель» этого матча понятен сразу, то в игровом его выявить не удалось: команды поделили очки — 1:1. «Шинник» потерял место в топ-4.

Вот так выглядели формы команд Фото: shinnik.com

Расписание 14-го тура Первой лиги

14 октября, суббота

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»

«КАМАЗ» — «Шинник»

«Сокол» — «Нефтехимик»

«Динамо» — «Черноморец»

«Тюмень» — «Волгарь»

«Алания» — «Ленинградец»

«Кубань» — «Торпедо»

«Химки» — «Енисей»

«Родина» — «Акрон».