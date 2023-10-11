Тренировал «Майами» до Месси и выигрывал ЛЧ. Неожиданный выбор тренера от «Севильи»

«Севилья» назначила третьего тренера за год. Команда вошла в 2023-й с Хорхе Сампаоли. Затем, когда казалось, что провалено уже всё на свете, «Севилью» подхватил Хосе Луис Мендилибар и выиграл Лигу Европы. Но сказка Мендилибара продлилась недолго. В новом сезоне «Севилья» идёт на 14-м месте в Ла Лиге и набрала всего два очка в двух турах Лиги чемпионов.

Новый тренер «Севильи» – уругваец Диего Алонсо. На свободном рынке были Марселино, Хулен Лопетеги, который, несмотря на неудачу в прошлом сезоне, работал в «Севилье» довольно успешно. Ещё был Марсело Гальярдо, который с «Ривер Плейт» выиграл в Южной Америке всё вдоль и поперёк. Но «Севилья» выбрала неочевидного и, как кажется, самого спорного кандидата из всех вышеперечисленных.

Диего Алонсо Фото: sevillafc.es

Сейчас ясно, что «Севилья» опоздала со сменой тренера. Время показало, что с Мендилибаром надо было расставаться летом. Получилась бы очень красивая история: пришёл тренер, который раньше никогда не работал на таком уровне, получил шанс всей жизни, выиграл евротрофей, спас для «Севильи» сезон – и ушёл непобеждённым.

Кандидат на замену Мендилибару был: по данным испанских СМИ, «Севилья» предметно интересовалась Андони Ираолой. Он выдал три отличных сезона с «Райо Вальекано» и по праву считался, да и сейчас считается одним из самых перспективных тренеров Испании.

Но в итоге Мендилибара оставили, а Ираола уехал в Англию – в «Борнмут». Дела у него там, кстати, совсем плохи. И теоретически был вариант, при котором его могли уволить, и «Севилья могла его пригласить. Но теория так и осталась теорией: Ираола всё ещё в «Борнмуте», а в «Севилье» – Алонсо.

Диего Алонсо никогда не тренировал в Европе. Он поработал в Уругвае, Парагвае и Мексике, ненадолго заехал в «Интер» из Майами (Месси там ещё не было, но уже были Игуаин с Матюиди). Плодотворнее всего Алонсо потрудился в Мексике: он дважды выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ – с «Пачукой» и «Монтерреем», а ещё с той же самой «Пачукой» выиграл Клаусуру в мексиканской лиге.

При этом самая статусная работа Алонсо – это сборная Уругвая. Он пришёл туда после легендарного Оскара Табареса, который тренировал Уругвай 15 лет и стал для страны настоящей иконой. Алонсо выиграл четыре матча из четырёх в отборе, и сборная вышла на чемпионат мира. У Диего с Уругваем вообще отличная статистика: восемь побед, две ничьи и два поражения (одно из которых – в товарищеском матче). Но главную задачу Алонсо не выполнил: Уругвай не вышел из группы на чемпионате мира.

Диего Алонсо Фото: Matilde Campodonico/Getty Images

Соперниками Уругвая были Португалия, Южная Корея и Гана. Во всех матчах команда Алонсо играла очень сухо и строго на результат. В этом смысле Уругвай Алонсо мало чем отличался от Уругвая позднего Табареса. 0:0 с Кореей, поражение от Португалии – 0:2 и победа над Ганой – 2:0.

До последних минут игры с Ганой Уругвай выходил из группы со второго места. Но вдруг Корея забила Португалии и выиграла 2:1. Таким образом, Уругвай и Корея набрали по четыре очка. В личной встрече они сыграли 0:0, и разница мячей у них тоже была одинаковая. Но Корея оказалась выше, потому что больше забила (четыре забитых у Кореи, два – у Уругвая). В концовке матча с Ганой на скамейке рыдал Луис Суарес. Ганцы проиграли и не вышли из группы, но месть за 2010-й всё равно свершилась, они были довольны.

К 48 годам у Алонсо достаточно богатый и разнообразный тренерский опыт. Но тренировать в Южной Америке или в США и тренировать в Европе – это очень разные вещи. «Севилья» рискует, назначая такого человека. Да, в «Севилье» в 2010-е работали южноамериканцы: Сампаоли и Бериццо. Но Сампаоли, когда его пригласили первый раз, со сборной Чили выиграл Кубок Америки и вышел из группы на чемпионате мира. А Бериццо перед переходом в «Севилью» три года отпахал в «Сельте» и дошёл с ней до полуфинала Лиги Европы.

На момент перехода в «Севилью» заслуг у Сампаоли и Бериццо было побольше, чем у Алонсо. И тем не менее ни тот, ни другой больших успехов с командой-королевой Лиги Европы не добились. Собственно, Лигу Европы не выиграл ни тот, ни другой. Хотя в те годы «Севилья» буквально приватизировала этот трофей.

Хорхе Сампаоли и Эдуардо Бериццо Фото: Getty Images

Алонсо играл в Испании. Возможно, это поможет ему быстрее адаптироваться. Он выступал за «Атлетико», «Валенсию», «Расинг» и «Малагу». С «Валенсией» в 2001-м даже дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии».

Плюс в «Севилье» много южноамериканцев, с которыми Алонсо должно быть попроще найти общий язык. Хотя в основном в «Севилье» аргентинцы (Окампос, Ламела, Акунья и Гаттони) – и это как бы указывает на то, что аргентинский тренер был бы максимально в тему (привет, Гальярдо!). Но вряд ли между Алонсо и аргентинцами возникнет какой-то непреодолимый барьер из-за разницы паспортов. Сходств у них наверняка найдётся больше, чем различий. И это тоже должно помочь тренеру скорее адаптироваться. Вот так выглядел аргентинский гол «Севильи» в этом сезоне: Ламела с паредачи Окампоса.

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Пауза на сборные – подходящий момент для смены тренера. У Алонсо есть немного времени, чтобы познакомиться с командой и хоть немного объяснить, чего он хочет. Но при этом сразу после паузы у «Севильи» игра с мадридским «Реалом». А потом – «Арсенал» в Лиге чемпионов. Алонсо сразу бросают под танк. Немного облегчает ситуацию лишь то, что оба эти матча «Севилья» проведёт дома.

Когда новый тренер приходит в проблемную команду, которой нужны очки здесь и сейчас, как правило, он начинает с обороны. У «Севильи» с обороной плохо: из 11 матчей в этом сезоне «на ноль» андалусийцы сыграли всего два. Сборная Уругвая при Алонсо у своих ворот играла очень строго (всего четыре пропущенных гола в 12 матчах). В каком-то смысле это был багаж Табареса – но Алонсо хотя бы не стал это ломать. Конечно, у «Севильи» нет защитников уровня Хосе Хименеса. Но тем не менее какие-то защитные наработки из сборной Уругвая могут пригодиться Алонсо в клубе, особенно на первых порах. Пока «Севилья» пропускает слишком много.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Если наладится оборона, можно будет постепенно приступать к нападению. И по мере того, как это будет происходить, мы будем знакомиться с тренером Диего Алонсо. В каком-то смысле ему повезло: да, «Севилья» очень проблемная – но зато нет завышенных ожиданий, нет лишнего давления. Это важно, учитывая, что Алонсо только стартует в Европе.

С начала сезона в Ла Лиге работают три мощных и опытных южноамериканских тренера: Симеоне, Пеллегрини и Агирре. Алонсо уверенно зайдёт в чемпионат Испании и встанет с ними в один ряд? Или он уедет так же быстро и внезапно, как приехал? Пауза на сборные пролетит незаметно, так что ответы на эти вопросы мы получим уже совсем скоро.