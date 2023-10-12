Первые новички Карпина в сборной России. В ком не ошибся тренер и в кого напрасно верил?

Валерий Карпин работает со сборной России более двух лет. За это время через национальную команду прошла большая группа игроков, и многие дебютировали уже при сменщике Станислава Черчесова. Но, пожалуй, самая интересная история – это судьбы футболистов, которые впервые сыграли за сборную России в 2021 году, когда наша команда провела все свои турнирные матчи под руководством Карпина (потом были только товарищеские встречи). В семи играх отборочного цикла ЧМ-2022 нынешний тренер задействовал девятерых новичков. Кто из них оправдал доверие Карпина и до сих пор вызывается в сборную России, а на кого он уже не рассчитывает? Разбор – в этом материале.

Илья Самошников

Дата дебюта: 1 сентября 2021 года

Илья Самошников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Левый защитник «Рубина» дебютировал за сборную России в первом матче Карпина во главе национальной команды – с Хорватией (0:0) в «Лужниках». Самошников вышел на замену за 15 минут до конца. После этого Илья поучаствовал ещё в двух встречах квалификации ЧМ-2022: сыграл 90 минут с Кипром и полчаса с Мальтой. Но сезон-2021/2022 в целом получился неудачным для Самошникова и его клубной команды. «Рубин» вылетел в Первую лигу. Защитник, несмотря на статус сборника, остался в Казани. Летом 2023-го Илья перешёл в «Локомотив», однако в московской команде не имеет стабильного места в основе. В последних матчах его вообще ставят правым хавбеком.

Арсен Захарян

Дата дебюта: 1 сентября 2021 года

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник «Динамо» дебютировал в сборной России в 18 лет, отыграв всего год в РПЛ. О таланте Захаряна тогда говорили много, поэтому никто не удивился, что Арсен вышел в основе на матч с Хорватией в «Лужниках». Захарян едва не забил хорватам, а после этого сыграл ещё с Мальтой, Словакией и Словенией. Прошлый сезон вышел у талантливого динамовца похуже, тем не менее он набрал 5+10 во всех турнирах и оставался «на карандаше» у клубов из топ-лиг. В результате в статусе сборника Арсен перешёл летом этого года в «Реал Сосьедад».

Константин Тюкавин

Дата дебюта: 4 сентября 2021 года

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Премьера Тюкавина в национальной команде состоялась во втором матче Карпина – с Кипром (2:0) на выезде. Константин вышел на замену за 20 минут до конца, когда сборная России уже выигрывала с разницей в два мяча. В тот день 19-летний нападающий проявить себя не сумел. Игра с киприотами оставалась единственной для Тюкавина до марта 2023-го. Потом он поучаствовал в спаррингах с Ираном и Ираком. Голов пока не забивал. В прошлом сезоне РПЛ Константин наколотил девять мячей, сыграв около 1400 минут. В этом сезоне форвард имеет больше практики в «Динамо» (провёл на поле уже около 900 минут), однако у него только три гола. Тюкавин вроде бы прогрессирует, но нестабилен как снайпер.

Максим Осипенко

Дата дебюта: 7 сентября 2021 года

Максим Осипенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выступающий у Карпина в «Ростове» центральный защитник впервые сыграл за сборную России в третьем матче этого тренера – с Мальтой (2:0) в Москве. Осипенко провёл на поле все 90 минут. Не сказать чтобы был безупречен, тем не менее помог команде победить «на ноль». Затем Максим поучаствовал в матчах квалификации ЧМ-2022 со Словенией и Кипром, а после этого регулярно играл и в товарищеских встречах нашей национальной команды. Осипенко остаётся лидером обороны «Ростова», правда, часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы.

Дмитрий Чистяков

Дата дебюта: 8 октября 2021 года

Дмитрий Чистяков (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центрального защитника «Зенита» Карпин тоже хорошо знал, так как до возвращения в петербургский клуб Чистяков выступал у него в «Ростове». Тренер сборной говорил: Дмитрий – лучший в РПЛ по игре головой. Чистяков дебютировал за национальную команду в домашнем матче со Словакией (1:0). Вышел на замену на последние полчаса и помог удержать минимальную победу. Потом Карпин задействовал центрбека также в играх со Словенией, Кипром и Хорватией. Но после хорошего сезона-2021/2022 Дмитрий сбавил, потерял место в составе «Зенита», а вместе с ним и в сборной России. В нынешнем сезоне провёл всего четыре матча, в том числе по причине травмы.

Сергей Терехов

Дата дебюта: 8 октября 2021 года

Сергей Терехов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник также впервые сыграл за сборную России в матче со Словакией. Это был по-своему уникальный дебют, поскольку состоялся в тот момент, когда Терехову исполнился уже 31 год. Появление такого возрастного футболиста в качестве новичка национальной команды – редкий случай. Сергей провёл на поле 79 минут, а потом ещё и с Кипром полный матч отбегал. При нём сборная не пропустила, правда, в некоторых моментах сильно повезло. Тогда у Терехова был пик карьеры в «Сочи». Следующий сезон получился слабее, а теперь защитник и вовсе выступает в Первой лиге за «Химки».

Алексей Сутормин

Дата дебюта: 8 октября 2021 года

Алексей Сутормин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Раскрывшийся в «Зените» на позиции правого защитника хавбек-универсал дебютировал в сборной России, как и Чистяков с Тереховым, в матче со Словакией. Попал в основу, провёл на поле 90 минут. А во второй игре вывел на поле команду в роли капитана! Тогда Карпин передавал повязку от одного игрока к другому, поэтому даже выход с ней Сутормина не потряс. А в третьем и пока последнем своём матче за сборную России Алексей забил Кипру. В следующем сезоне Сутормин сбавил, стал чаще оставаться на скамейке «Зенита». Сейчас ситуация принципиально не поменялась, более того, в 10-м туре РПЛ с «Оренбургом» Алексей пережил обратную замену.

Данил Глебов

Дата дебюта: 11 ноября 2021 года

Даниил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опорный полузащитник стал ещё одним новичком сборной, которого Карпин тренировал в «Ростове». Глебов впервые сыграл за национальную команду в домашнем матче с Кипром (6:0). Данил вышел на замену в середине второго тайма, когда киприоты вынули из сетки своих ворот уже четыре мяча. Так что для него дебют получился простым. После этого Глебов сыграл и в решающей встрече с хорватами – чуть более 10 минут. В следующие два года центрхав стабильно выходил на поле в спаррингах сборной России. В «Ростове» Карпина он один из ключевых футболистов, настоящий, а не случайный капитан.