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Сборная России по футболу, какое место в рейтинге ФИФА, важны ли очки за товарищеские матчи, шансы на ЧМ-2026, разбор

Сборной России для рейтинга ФИФА важно побеждать в товарищеских матчах. Вот почему
Никита Паглазов Григорий Телингатер
,
Почему сборной важно выигрывать товарищеские матчи
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Если допустят до отбора ЧМ-2026, будут неплохие шансы попасть на турнир.

Сборная России по футболу уже полтора года существует без официальных матчей. В конце февраля 2022-го ФИФА отстранила российскую команду, и та осталась без чемпионата мира — 2022, отборов Евро и Лиги наций.

За последние месяцы сборная провела несколько товарищеских матчей (впереди будут ещё), и многие посчитали их бесполезными. Соперники не топовые, турнирной мотивации нет. Но правда ли, что в этих играх не было смысла? Сейчас разберёмся.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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За время отстранения сборная России провела шесть товарищеских матчей:

  • 24.09.2022: Кыргызстан — Россия — 1:2;
  • 17.11.2022: Таджикистан — Россия — 0:0;
  • 20.11.2022: Узбекистан — Россия — 0:0;
  • 23.03.2023: Иран — Россия — 1:1;
  • 26.03.2023: Россия — Ирак — 2:0;
  • 12.09.2023: Катар — Россия — 1:1.
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Также состоялись две встречи российской команды с Египтом U23 в сентябре (1:1, 1:2). Как сообщили «Чемпионату» в РФС, все матчи, кроме игр с Катаром и Египтом, пошли в зачёт рейтинга ФИФА. Прежде чем посмотреть, как эти встречи меняли положение России, взглянем на формулу расчёта.

Рейтинг ФИФА вычисляется по формуле: О = О пред. + В * (М — ОМ).

О — общее количество очков за матч.
О пред. — количество очков до матча.
В — коэффициент важности матча.
М — очки за исход матча.
ОМ — ожидаемый исход матча.

Посмотрим, как рассчитываются различные коэффициенты.

В — коэффициент важности матча:

  • товарищеский матч за пределами окон календаря — 5;
  • товарищеский матч в пределах окон календаря (случай России) — 10;
  • групповой раунд турниров Лиги наций — 15;
  • плей-офф и финалы Лиги наций — 25;
  • квалификационный раунд континентального первенства и чемпионата мира — 25;
  • финальная стадия континентального первенства до 1/4 финала — 35;
  • финальная стадия континентального первенства с 1/4 финала, матчи Кубка конфедераций — 40;
  • финальная стадия чемпионата мира до 1/4 финала — 50;
  • финальная стадия чемпионата мира с 1/4 финала — 60.

М — очки за исход матча:

  • победа — 1 очко;
  • ничья — 0,5;
  • поражение — 0;
  • победа в серии послематчевых пенальти — 0,75;
  • поражение в серии послематчевых пенальти — 0,5.

ОМ — ожидаемый исход матча

  • Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: 1 / (10 (-РР/600) + 1), где РР — разница рейтинга соперников перед матчем (из рейтинга команды, для которой подводят подсчёт, вычитается рейтинг её соперника).
Хомам Ахмед и Даниил Фомин

Хомам Ахмед и Даниил Фомин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рейтинг ФИФА работает не так, как клубная таблица коэффициентов УЕФА. Классификация сборных не ограничивается каким-то периодом, тогда как европейский клубный рейтинг учитывает выступления команды за пять лет — то есть результаты шестилетней давности каждый год сгорают.

Рейтинг ФИФА же просто меняется в зависимости от новых матчей. За период с февраля 2022-го по сентябрь 2023-го показатель России колебался от 1491 до 1496 баллов. Интересно, что сейчас очков у России даже больше, чем полтора года назад. Взглянем на полную хронологию изменений.

  • Февраль 2022 года: 35-е место, 1493 очка.
  • Март 2022 года: 36-е место, 1493 очка.
  • Июнь 2022 года: 35-е место, 1493 очка.
  • Август 2022 года: 35-е место, 1493 очка.
  • Октябрь 2022 года: 33-е место, 1496 очков.
  • Декабрь 2022 года: 37-е место, 1491 очко.
  • Апрель 2023 года: 37-е место, 1495 очков.
  • Июнь 2023 года: 38-е место, 1495 очков.
  • Июль 2023 года: 38-е место, 1495 очков
  • Сентябрь 2023 года: 39-е место, 1495 очков.

Интересно, что сборная России обгоняет в рейтинге команду Камеруна (41-е место) — участника ЧМ-2022 и предстоящего соперника в товарищеском матче.

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Напомним, сборная России не играет в отборе на Евро-2024, теряя (или не теряя — в случае поражений) возможность набирать больше очков. Также под вопросом участие в квалификации чемпионата мира 2026 года. Если же Россию допустят до отбора, то корзины к жеребьёвке сформируют согласно рейтингу ФИФА. В таком случае команде Карпина важно не выпасть из топ-24 европейских сборных.

Это важно, так как в Европе распределение идёт в 12 групп. А если опуститься ниже 24-го места, то можно оказаться в третьей корзине и нарваться на тяжелейшую группу (напрямую выходят первые места, а 12 вторых и четыре команды из Лиги наций борются за оставшиеся четыре путёвки). Сейчас сборная России находится на 21-й строчке в рейтинге ФИФА среди европейских команд.

Игроки сборной России по футболу

Игроки сборной России по футболу

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие итоги? Несмотря на что Россия давно не играет в официальных матчах, команда несильно потеряла в рейтинге ФИФА. Также некритической остаётся ситуация в квалификации, в случае если нас вернут к отбору на ЧМ-2026. Находящимся позади нас Турции, Норвегии, Словакии, Словении, Греции, Финляндии и другим командам нужно постараться, чтобы обойти Россию.

Если команда Карпина начнёт проигрывать всем подряд, то это будет реально. Если же россияне будут набирать баллы, то наверняка удержатся в европейском топ-24. Многое зависит от соперников: за победу над более статусными сборными больше дают рейтинга. Но, с другой стороны, за товарищеские матчи начисляют и отбирают меньше баллов.

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