Как сложились судьбы игроков с русскими корнями, которых хотели натурализовать для сборной

Кто-то уже закончил, а один из игроков претендует на победу в Бундеслиге.

В последние 10–15 лет была популярна тема натурализации для нашей сборной игроков с российскими (советскими) корнями. Обсуждались кандидатуры большой группы футболистов, прежде всего, «русских немцев».

В двух случаях истории дошли до конкретного воплощения. В 2016 году за сборную России дебютировал Роман Нойштедтер, а в 2017-м – Константин Рауш. Первый сыграл за нашу национальную команду 13 матчей, второй – девять. Оба защитника были кандидатами на участие в ЧМ-2018, однако главный тренер Станислав Черчесов не включил их в окончательную заявку.

Сейчас Нойштедтер выступает в чемпионате Бельгии за «Вестерло», тогда как Рауш фактически завершил выступления на профессиональном уровне. А как сложились судьбы остальных футболистов, которые по разным причинам так и не стали игроками сборной России? Рассказываем в нашем тексте.

Андреас Бек

Андреас Бек Фото: Perry van de Leuvert/Getty Images

Бек родился в Кемерово в 1987 году, а в возрасте трёх лет переехал с семьёй в Германию. Воспитывался в академии «Штутгарта», в этом клубе и начинал профессиональную карьеру в 2005-м. Считался достаточно талантливым футболистом – поиграл за юношеские и молодёжную сборные Германии.

Ещё в 2007 году правый защитник мог оказаться в чемпионате России. По словам самого Бека, он «был уже одной ногой в «Спартаке». Но в тот момент Андреасу стали доверять в «Штутгарте», и Бек передумал уходить. А после успешного для сборной России Евро-2008 «русский немец» признался, что готов обсудить возможность выступления за нашу национальную команду.

«Если бы Хиддинк позвонил и пригласил в сборную России, наверное, хорошо подумал бы… Но я уже много матчей провёл за немецкую молодёжку, ощущаю себя немцем и предпочел бы играть за бундестим», – говорил Бек.

Вопрос отпал сам собой, когда в феврале 2009-го Андреас дебютировал в первой сборной Германии. За бундестим он выступал до ноября 2010-го, сыграл девять матчей и сделал одну голевую передачу. По словам Бека, к нему так никто и не обратился из РФС с предложением выступать за сборную России.

В 2014 году писали о переговорах «Зенита» с Беком, тем не менее защитник снова не доехал до РПЛ. Он приезжал в Россию только в составе соперников наших команд на международные матчи.

У Бека получилась неплохая карьера, но не звёздная. Андреас поиграл за «Хоффенхайм» и «Бешикташ» (дважды выигрывал чемпионат Турции), потом вернулся в «Штутгарт», а доигрывал в бельгийском «Эйпене». Летом 2022-го повесил бутсы.

Андреас Вольф

Андреас Вольф Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вольф – потомок поволжских немцев. Андреас появился на свет в 1982 году в СССР – в городе Худжанд (тогда ещё Ленинабаде). Его отец играл во Второй лиге союзного чемпионата, а в 1990-м семья перебралась в Германию. Вольф учился футболу в школе «Нюрнберга», где и состоялся как профессиональный игрок.

С 2002 по 2011 год центральный защитник выступал за «Нюрнберг». Кроме того, провёл несколько матчей за юношескую сборную Германии и был кандидатом в молодёжку, но до первой не дотянул. Приблизительно за полгода до Евро-2008 появилась информация об интересе к Вольфу со стороны «Зенита» и тренера сборной России Гуса Хиддинка. Позже и сам голландец признался: он следит за центрбеком «Нюрнберга».

На успешный для России чемпионат Европы Вольф не попал. А в ноябре 2010-го, вспоминая тот период, защитник говорил: «После 2008-го на меня из РФС не выходили. Года два с половиной назад, когда звонили, я порвал крестообразные связки и очень много пропустил из-за травмы. Теперь играю, чувствую себя отлично. Если обратятся из РФС, буду думать».

На этом тема и заглохла. Но Вольфом в разные годы интересовались клубы РПЛ – тот же «Зенит», «Анжи», «Крылья Советов». По словам самого Андреаса, с «Зенитом» всё сорвалось «в последний момент». После ухода из «Штутгарта» защитник поиграл за «Вердер», а последним его клубом стал «Монако», за который Вольф выступал с января 2012-го по июль 2014-го. Главный трофей в карьере «русского немца» – Кубок Германии с «Нюрнбергом», завоёванный в 2007-м. В финале со «Штутгартом» (3:2) Андреас сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом.

Александр Меркель

Александр Меркель Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Меркель – тоже из поволжских немцев. Он родился в 1992 году в Алма-Ате, где его отец выступал в составе «Локомотива». В шестилетнем возрасте Александр оказался с родителями в Германии. Там прошёл академию «Штутгарта», попал в юношескую сборную страны, а в 16 лет получил приглашение в «Милан». В Италии полузащитника и доводили до взрослого футбола.

Ещё до подписания первого профессионального контракта Меркель заявлял о своём желании выступать за нашу национальную команду. В сентябре 2008-го Александр признался в интервью:

«Я живу в Германии и выступаю за бундестим – просто нет выбора. Но я бы, честно говоря, предпочёл играть за Россию. Сердце к России больше лежит. Ощущаю эту страну своей родиной, горжусь ею. Друзей русских у меня очень много. Правда, в России никогда не был. Но у нас есть родственники в Новороссийске, Ростове-на-Дону… Мои выступления за юношеские команды Германии не помешают мне играть за взрослую сборную России».

В РФС сообщили о том, что Меркель должен отказаться от немецкого гражданства, чтобы играть за нашу команду. Осенью 2009-го Александра стали привлекать к работе с основой «Милана», а сам полузащитник не поехал на юношеский чемпионат мира с Германией, так как видел себя в сборной России. В декабре 2010-го хавбек дебютировал за первую команду «россонери» в Лиге чемпионов и сетовал в интервью, что его по-прежнему не зовут в российскую сборную. «Разве паспорт – проблема? Если за баскетбольную сборную России играл американец, то неужели они не смогут сделать паспорт мне?» – удивлялся Александр.

Всё так и осталось на уровне разговоров. Тем более и сам Меркель не раскрылся, как мог. Провёл за «Милан» 13 матчей, а потом стал часто менять клубы – «Дженоа», «Удинезе» и «Пиза» в Италии, «Уотфорд» в Англии, «Грассхоппер» в Швейцарии, «Бохум» в Германии, «Адмира» в Австрии, «Хераклес» в Нидерландах, «Аль-Файсали» в Саудовской Аравии, «Газишехир» в Турции.

Были варианты у Меркеля и в РПЛ. В 2012-м сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака», в 2013-м – «Рубина» и «Терека», в 2015-м – «Кубани», в 2016-м – «Томи», в 2020-м – «Локомотива» и «Сочи». Но, как ни удивительно, ни в одном случае переговоры не привели к трансферу, хотя сам полузащитник, по его словам, был готов ехать в чемпионат России.

Тема сборной России окончательно отпала в 2015-м, когда Меркель был заигран за сборную Казахстана. Сейчас Александр доигрывает в ОАЭ – зарабатывает «на пенсию» в «Хатта Клубе». Чемпионство с «Миланом» в 2011-м остаётся его единственным трофеем в Европе.

Эдгар Приб

Эдгар Приб Фото: Nigel Treblin/Getty Images

Приб родом из Якутии, из города Нерюнгри. Он родился в декабре 1989-го, а когда ребёнку было два года, семья перебралась в Германию. На детско-юношеском уровне Эдгар играл за «Гройтер Фюрт», в этой команде он дебютировал и в профи – во Второй Бундеслиге. А с сезона-2012/2013 полузащитник стал выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии, куда пробился с родным «Гройтер Фюрт». Потом перешёл в «Ганновер», а всего за пять сезонов провёл более сотни матчей в Бундеслиге.

В апреле 2016-го Приб дал интервью, в котором выразил готовность выступать за нашу национальную команду.

«С удовольствием сыграл бы за сборную России, – сказал Эдгар. – Я там родился и чувствую связь со страной. Только паспорта пока нет русского. В данный момент занимаюсь его получением. У меня было русское свидетельство о рождении, но при получении немецкого гражданства его, кажется, забрали. Если бы пригласили в сборную России, обязательно ответил бы положительно. Но, к сожалению, из РФС ко мне ещё никто не обращался».

Приб надеялся, что его вызовут в сборную после получения паспорта РФ и пригласят в топ-клуб РПЛ. Но ни того, ни другого не произошло. «Ганновер» вылетел во Вторую Бундеслигу, а Эдгар был там капитаном и лидером команды. Потом хавбек получил разрыв крестообразных связок, более того, случился рецидив. Приб потерял фактически два сезона. Тем не менее вернулся на поле, продолжил играть на прежнем уровне. Перешёл в «Фортуну» из Дюссельдорфа, уезжал в турецкую «Манису». Карьера «русского немца» близка к закату: с сентября 2023-го он во второй команде «Гройтер Фюрт».

Макс Безушков

Макс Безушков Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Безушков появился на свет в немецком городе Тюбинген в мае 1997-го, вскоре после того, как его семья переехала в Германию. Отец Макса из Новосибирска, а мать – из Казахстана, но фактически всю жизнь прожила в нашей стране. В России родился и его старший брат.

Безушков – воспитанник «Штутгарта», но выше фарм-клуба не поднялся. Зато полузащитник выступал за юношеские сборные Германии всех возрастов, сыграл на чемпионатах Европы U17 (в 2014 году) и U19 (в 2016-м). В общем, подавал определённые надежды. В январе 2017-го перешёл в «Айнтрахт» за € 100 тыс., где и дебютировал вскоре в Бундеслиге.

Однако место в основе «Айнтрахта» Безушков завоевать не сумел. Последовали аренды – «Хольштайн», бельгийский «Юнион». Летом 2019-го полузащитник перешёл в «Ян Регенсбург» из Второй Бундеслиги всё за ту же сумму в € 100 тыс. Там три сезона был одним из ведущих игроков.

В 2020-м писали об интересе к Безушкову «Локомотива», а на следующий год – «Спартака». Агент игрока Инго Хаспель отвечал на вопрос о возможном появлении Макса в РПЛ и в перспективе в сборной России:

«Макс близок к получению российского паспорта… Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-Лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ».

Но на том история пока и закончилась. Никакого движения Безушкова в сторону чемпионата России и нашей сборной в последние два года не было. С лета 2022-го Макс выступает за «Ганновер». В нынешнем сезоне провёл только один матч во Второй Бундеслиге, поскольку залечивал травму пятки.

Эдуард Лёвен

Эдуард Лёвен Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Лёвен также родился в Германии, в январе 1997-го в городе Идар-Оберштайн. К тому времени его родители Ирина и Андрей уже около двух лет жили в этой стране, переехав из Сибири. Агенты футболиста говорили, что у Эдуарда есть и немецкое, и российское гражданство.

Лёвен прошёл академии «Кайзерслаутерна» и «Саарбрюккена», а в 17 лет оказался в «Нюрнберге». Этому клубу принадлежал в течение трёх сезонов – до лета 2019-го, когда перешёл в «Герту» за € 7 млн. Будучи футболистом «Нюрнберга», полузащитник попал в молодёжную сборную Германии. А как игрок «Герты» поехал с национальной командой U23 на Олимпиаду-2020. Лёвен принял участие во всех трёх матчах, а сами немцы провалились – неожиданно не сумели выйти из группы.

В 2017 и 2018 годах писали о переговорах «Спартака» с «Нюрнбергом» по поводу трансфера Лёвена. Впрочем, развития тема не получила. Полузащитник сыграл в Бундеслиге 78 матчей и набрал 7+8, но в «Герте» карьера Лёвена складывалась, очевидно, не так, как хотел бы он сам. Эдуарда отправляли в аренду в «Аугсбург» и «Бохум». А летом 2022-го он неожиданно переехал в Америку – «Сент-Луис Сити» выкупил «русского немца» за € 1 млн. Лёвен достаточно результативно играет в МЛС: 28 матчей, шесть голов и девять голевых передач.

«Перед ЧМ-2018 мы общались с Черчесовым. Есть ли желание играть за сборную России сейчас? Я не могу ответить на этот вопрос. Если возникнет интерес к Лёвену, мы будем готовы это обсудить… В любом случае сейчас он чувствует себя в США очень комфортно», – сказал в сентябре представитель полузащитника Йорг Ленговски.

Вальдемар Антон

Вальдемар Антон Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Вальдемар Антон (урождённый Владимир Александрович Рипцов-Антон) – из Алмалыка. Это город в Узбекистане. У футболиста, родившегося в июле 1996-го, есть русские корни. Его родители переехали в Германию во второй половине 1990-х. Вальдемар учился в академии «Ганновера» и до 2020 года выступал на профессиональном уровне за эту команду.

Антон сыграл 11 матчей за молодёжную сборную Германии, ездил на Евро-2019, правда, на том турнире был запасным. Ещё до этого, в начале 2018-го, обсуждалась возможность его привлечения в сборную России на домашний чемпионат мира. Но у игрока не оказалось нужных документов.

«С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение, – рассказывал Черчесов. – Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть».

Антон вспоминал в 2020-м свой разговор с тренером нашей национальной команды: «Черчесов звонил, когда у меня была травма. Пожелал выздоровления. Что же касается сборной, то у ФИФА очень много разных правил, которые ограничивают возможности, даже если у тебя корни в какой-то стране. Это юридический вопрос, им занимаются специалисты, но мне давно на эту тему никто не набирал».

По словам универсального игрока обороны (защитника, опорника), он готов был рассмотреть и предложения из РПЛ. В 2019-м писали об интересе к нему со стороны «Локомотива», а через два года – «Зенита». Тем не менее трансфер не состоялся.

Летом 2020-го Вальдемар перешёл из «Ганновера» в «Штутгарт» за € 4 млн. Сейчас Антон в полном порядке – он капитан команды, которая неожиданно забралась на второе место в Бундеслиге. Всего же у «русского немца» 170 матчей в элите чемпионата Германии за карьеру.

А на ваш взгляд, кто из этих игроков пригодился бы сборной России, как Нойштедтер и Рауш?