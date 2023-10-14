«Тоттенхэм» продал Кейна, но лидирует в АПЛ. Что вообще происходит?

В первых восьми турах АПЛ у «Тоттенхэма» 20 очков и ни одного поражения (шесть побед, две ничьих). Столько же у «Арсенала», но команда Ангелоса Постекоглу круче по забитым мячам (18 против 16).

За последний месяц позиции «Тоттенхэма» только укрепились. Причём позади встречи с сильными соперниками — 2:2 с «Арсеналом», 2:1 с «Ливерпулем» и 2:0 с «МЮ». Постекоглу уже предложил целую пачку интересных тактических решений и изменил футбол команды буквально за несколько месяцев. И всё это без Гарри Кейна!

Льорис постарел. Теперь в рамке тащит новый вратарь

Ушла эпоха — 11 сезонов Уго Льорис был основным. Сейчас он сидит под Гульельмо (не Гильермо) Викарио. Кипер «Эмполи» стоил «Тоттенхэму» € 20 млн — солидная сумма за вратаря. Но если вспомнить, что «МЮ» купил Андре Онана за € 52,5 млн, то транш воспринимается вообще спокойно. 36-летний Льорис слишком стремительно сдал и потерял место в старте, однако сменщик не подвёл. У Викарио самый высокий процент сейвов в АПЛ (82,9%) и четвёртое место в лиге по разнице PsXG и пропущенных голов (+2,4).

PSxG (Post-shot Expected Goals) — метрика, которая определяет опасность допущенных ударов относительно средних показателей всех голкиперов лиги. Чем лучше разница PSxG и пропущенных голов, тем чаще вратарь выручает команду, справляясь с самыми сложными выстрелами.

Отражение ударов — самая сильная сторона итальянца. В «Эмполи» он периодически выдавал хайлайты, которые штурмовали все соцсети (вроде тройного сейва в матче с «Ромой»). В «Тоттенхэме» парень уже пополнил персональную золотую коллекцию — остановил атаку «МЮ» во 2-м туре (шесть сейвов). Также Викарио неплохо играет в пас, что помогает команде при розыгрыше мяча на своей половине.

Постекоглу использует всю мощь крайних защитников

У «Тоттенхэма» новые фланги обороны — Педро Порро справа и Дестини Удоджи слева. Порро пришёл ещё зимой при Конте, но слегка растворился в условиях общего упадка (хотя даже так выбил 3+3 по системе «гол+пас» в 15 матчах АПЛ). Удоджи тоже подписывал контракт при Конте, но остался на год в «Удинезе». Оба играют в гиператакующей манере и смещаются в центр полузащиты при владении:

Фото: кадр из трансляции

Удоджи и Порро входят в десятку самых опасных защитников АПЛ по Expected Assists (ожидаемые ассисты) и оформили на двоих уже три голевые передачи.

Порро вообще необычный фулбек — часто внезапно для соперника врывается в штрафную и становится дополнительным завершителем атак. Он нанёс 11 ударов с игры за восемь туров — это третий показатель в АПЛ среди защитников после Мэтти Кэша из «Астон Виллы» (16 ударов) и Льюиса Данка из «Брайтона» (12). «Это новая система, в которой я раньше не играл. Непривычно, когда уходишь с родной позиции в центр поля, но здесь я чувствую себя уверенно», — делился Порро впечатлениями от новой тактики «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

Потенциальная проблема — глубина состава на этих позициях. Эмерсон Роял чередует один хороший матч с пятью-шестью провальными, а на подмене у Удоджи есть только стареющий Бен Дэвис и надолго сломавшийся (и тоже немолодой) Иван Перишич. А ещё травмирован Райан Сесеньон.

В «Тоттенхэме» вспомнили Ива Биссума

Бывший центрхав «Брайтона» стоил клубу € 29,2 млн, но отыграл в сезоне-2022/2023 жалкие 988 минут. За год многие уже и забыли, на что способен этот гений контроля мяча. Вы помните Муссу Дембеле (который бельгиец)? Биссума в чём-то похож на него — максимально устойчив под давлением, крепко стоит на ногах и обожает дриблинг.

Но отличий всё равно много. Биссума немного дурной опорник (даже опоздал на одну из первых тренировок Постекоглу), но это подходит безбашенному «Тоттенхэму». Дерзость игрока сочетается со стилем команды. Обводки в центре поля — почему бы и нет? С помощью Биссума «Тоттенхэм» разгружает ключевые зоны в атаке, а соперники вынуждены постоянно выделять одного-двух игроков для персональной игры против малийца. С оборонительным объёмом тоже всё в порядке: хавбек идёт третьим в АПЛ по сумме успешных отборов и перехватов (39), выше только Конор Галлахер из «Челси» (40) и Марвелоуз Накамба из «Лутона» (43).

Впрочем, иногда Биссума слишком увлекается. Например, в недавнем матче с «Лутоном» (1:0) заработал глупое удаление в первом тайме — получил вторую жёлтую за симуляцию. Повезло, что «Тоттенхэм» забил вдесятером.

Ив Биссума Фото: Clive Rose/Getty Images

Немного в тени Биссума находится Папе Матар Сарр. 21-летний полузащитник в прошлом сезоне плотно сидел в запасе, а теперь бегает в старте. Хотя у Постекоглу есть Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп, Джовани Ло Чельсо — все они померкли на фоне динамики Сарра, который сочетает тонкие передачи с бешеной физикой. Фанаты «Тоттенхэма» из-за молодого сенегальца даже забыли о травме Родриго Бентанкура, которая сильно подкосила команду в прошлом сезоне.

У Кристиана Ромеро появился подходящий партнёр

В сезоне-2020/2021 Ромеро стал защитником года в Серии А, но в «Тоттенхэме» наружу вылезли его недостатки. Аргентинец крут в единоборствах, однако любит слишком авантюрный и агрессивный стиль обороны. Эрик Дайер, Давинсон Санчес и все остальные так и не стали Сергеем Игнашевичем для этого Ильи Кутепова. Поэтому «Тоттенхэм» просто купил ультраскоростного центрдефа Микки ван де Вена из «Вольфсбурга».

Голландец страхует косяки Ромеро, у которого появилась дополнительная свобода. Причём такая, что он с удовольствием поддерживает атаки (уже забил два гола) и продвигает мяч в опасные зоны. Сейчас Ромеро лучший в «Тоттенхэме» по xGBuildUp в среднем за матч — у него 0,79 по этому показателю.

xGBuildUp — сумма опасных моментов в результате тех позиционных атак, где игрок принимал участие, но не бил сам и не делал передачу непосредственно под удар. Благодаря xGBuildUp можно узнать, насколько вовлечён в позиционную атакующую игру команды тот или иной футболист.

Хотя иногда даже ван де Вен не помогает — против «Арсенала» (2:2) Ромеро «привёз» два мяча. Сон Хын Мин даже поддержал партнёра, отдав ему капитанскую повязку, когда уходил на замену. Но, если судить по дистанции восьми туров, у «Тоттенхэма» крепкая связка ЦЗ, у которой есть потенциал для роста.

«Тоттенхэм» купил лучшего английского плеймейкера

Хотя поклонники «Арсенала» и Букайо Саки могут с этим поспорить. Но лучшим футболистом АПЛ по итогам августа признали всё-таки Джеймса Мэддисона. Он был очень хорош в «Лестере»: за пять сезонов набрал 43+33 по системе «гол+пас», поэтому фанаты чемпионата Англии прекрасно понимали, что за игрок приходит в «Тоттенхэм». Однако, даже с учётом предыдущих выступлений Мэддисона, сейчас он в сумасшедшей форме.

Постекоглу просто предоставил Мэддисону максимальную свободу. Тот выбирает любую комфортную зону в финальной трети и ломает оборону соперников разными способами — от дриблинга, например, пострадал всё тот же Сака в игре с «Арсеналом». Также Мэддисон — главный в «Тоттенхэме» по стандартам и обостряющим передачам. Он лучший в АПЛ по количеству действий, которые привели к ударам по воротам (65). Мэддисон обгоняет Бруну Фернандеша (41), Доминика Собослаи (40), Кирана Триппьера (39) и Мартина Эдегора (39). При этом Джеймс постоянно работает в прессинге — это наследие «Лестера» и лично Брендана Роджерса.

Джеймс Мэддисон Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Сон Хын Мин проснулся

Прошлый сезон стал для корейца худшим в «Тоттенхэме» после кампании-2015/2016. Тогда Сон только перебрался в Лондон из «Байера», часто сидел в запасе и забил всего четыре гола. 10 забитых мячей в сезоне-2022/2023 — может, для кого-то это нормальный результат, но точно не для Сона, который в чемпионате-2021/2022 отгрузил 23 гола. Оказалось, что игрока очень долго беспокоила грыжа. Только летом он лёг на операцию.

Майкл Оуэн перед стартом сезона сказал про Сона такую вещь: «Один игрок, который точно проведёт хороший год, — это Сон Хын Мин. Я знаю, каково это — иметь проблему с грыжей и пытаться продержаться до тех пор, пока тебе не сделают операцию. С этим новым тренером, играющим в действительно атакующий футбол, мы могли бы увидеть прежнего Сона». Получается, Оуэн всё предугадал.

Сон Хын Мин Фото: Justin Setterfield/Getty Images

При Постекоглу Сон снова расцвёл — забил шесть мячей в восьми матчах и теперь бегает на месте центрального нападающего. «Тоттенхэм» использует скоростные качества корейца и его умение бить с двух ног. Изначально Постекоглу пробовал в роли основного центрфорварда Ришарлисона. Но тот оказался таким деревянным и безнадёжным, что пришлось экспериментировать. В итоге Сон раскрылся в новой роли и закономерно взял звание лучшего игрока АПЛ в сентябре.

Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?

Футбол Постекоглу или «Ангебол», как его называют, привлекает внимание даже нейтральных зрителей. Но всё равно «Тоттенхэм» запрыгнул на первую строчку не без везения. Во-первых, была игра с «Ливерпулем» (2:1), где судьи просто убили команду Юргена Клоппа, а победу принесла случайная срезка от Жоэля Матипа в добавленное время.

Во-вторых, по xPTS (ожидаемые очки) «Тоттенхэм» идёт всего лишь пятым в АПЛ — его опережают «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». В частности, команда пропускает меньше, чем ожидает модель xG — всего восемь голов при 11,61 xGA (ожидаемые пропущенные голы). Где-то подтаскивает Викарио, где-то прощают соперники. О надёжности обороны пока говорить слишком рано. Как и о борьбе за чемпионство.

Впрочем, новый «Тоттенхэм» свеж и интересен — это самая прессингующая команда АПЛ, которая нанесла больше всех ударов по воротам (153), в том числе в створ (56). Постекоглу впечатлил даже Мартина Киоуна, бывшего защитника «Арсенала», который по идее должен максимально не любить «Тоттенхэм».

Мартин Киоун бывший защитник «Арсенала» «Трансформация «Тоттенхэма» под руководством Постекоглу кажется знакомой. Это напоминает мне 1996 год, когда Арсен Венгер переступил порог в «Арсенале». Он вселил в нас веру практически в одночасье. При Джордже Грэме мне говорили, что моя работа заключается в том, чтобы отобрать мяч и отдать его тому, кто умеет играть. Но Венгер сказал мне и другим, что верит в нас и что мы все должны играть со свободой самовыражения. Внезапно я почувствовал себя футболистом, полностью реализовавшимся, а остальное, как говорится, уже история. Как бы тревожно мне ни было признавать это как болельщику «Арсенала», я вижу, что Постекоглу передаёт ту же веру игрокам «Тоттенхэма». Даже после продажи Гарри Кейна они выглядят прогрессирующей и сплочённой командой. У них есть тренер, который верит в них так, как не верил Антонио Конте, и стиль игры Постекоглу поражает».

Судя по всему, в этом сезоне День святого Тоттерингема (день, когда «Арсенал» официально финиширует в АПЛ выше «Тоттенхэма» — издевательский праздник в красной части Лондона) оказался под серьёзной угрозой.