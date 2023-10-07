Скандальный офсайд «Ливерпуля» меняет футбол. Вот что уже случилось

В Англии на старте сезона много шума вокруг судейских решений. Ховард Уэбб (глава арбитров АПЛ) уже несколько раз публично признавал ключевые ошибки. В 1-м туре в ворота «МЮ» нужно было назначать пенальти за фол Онана. В 4-м туре ошибочно засчитали победный гол «Манчестер Сити». Но произошедшее в 7-м туре буквально взорвало инфопространство.

В центральном матче прошедших выходных у «Ливерпуля» украли чистый гол. Это усугубилось ещё двумя удалениями гостей. Красные карточки получили Кёртис Джонс и Диогу Жота. В результате «Ливерпуль» драматично проиграл на 90+6-й минуте — за считаные секунды до конца игры. Решения об удалениях ещё можно понять. Например, Джонс вполне заслужил прямую красную за игру поднятыми шипами в голеностоп сопернику (пускай даже изначально сыграл в мяч). С другой стороны, по первой жёлтой карточке Жоте есть огромные сомнения. Фол со стороны португальца был, но контакт с соперником вышел минимальным, да и назвать сорванную атаку «Тоттенхэма» опасной сложно.

А вот в случае с фантомным офсайдом уже ничто не может оправдать судей. Диас забил гол по правилам, но помощник арбитра ошибся и поднял флаг. Хотя саму процедуру выполнил правильно — дождался завершения эпизода и только потом сигнализировал об офсайде. Судьи на VAR начали проверять момент, думая, будто решение арбитров в поле — засчитать гол. VAR убедился, что гол чистый, и передал главному судье: «Check complete» («проверка завершена»).

Момент с Диасом до и после наложения офсайдных линий

Эти слова значат, что решение судей в поле — верное. Получилось, что рефери на VAR говорил «проверка завершена», подразумевая, что гол нужно засчитать. Удивительно, но никто не подсказал, что боковой судья поднял флаг и футболисты «Тоттенхэма» готовятся ввести мяч в игру с центра поля.

Всего за несколько дней этот скандал немного изменил футбол в Англии. Вот пять моментов, на которые повлиял незасчитанный гол «Ливерпуля»:

1. Руководство судей стало оперативнее реагировать на скандальные эпизоды. В 2023 году Ховард Уэбб уже несколько раз связывался с клубами и признавал ошибки подчинённых. Причём делал это не спустя сутки или неделю, а прямо сразу после игр. В этот раз PGMOL (структура, отвечающая за судей) рассказала, как именно ошиблись судьи, уже через несколько часов после матча. А то изначально казалось, будто те забыли нарисовать линии офсайда. Не прошло и трёх дней, как было опубликовано аудио переговоров судей на VAR. Ещё никогда запись с матча АПЛ не выкладывали настолько оперативно. До этого речь шла о публикации аудио спустя несколько недель, а то и месяцев.

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2. PGMOL официально объявила, что будет разработан новый протокол коммуникации между VAR и главным судьёй. Предполагается, что при новых стандартах диалога такая ошибка не произойдёт. Видимо, в будущем судьям будет необходимо говорить не только «проверка завершена», но и добавлять финальное решение — например, «засчитать гол».

3. Два главных виновника отменённого гола — Даррен Ингланд и Дэн Кук, сидевшие на VAR. Оба арбитра работали на матче чемпионата ОАЭ «Шарджа» — «Аль-Айн» за два дня до встречи «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». А за сутки до матча в Лондоне у арбитров был шестичасовой перелёт. После незасчитанного гола Диаса PGMOL официально объявила, что пересмотрит политику допуска английских судей на матчи вне назначений ФИФА и УЕФА.

4. Тренер Юрген Клопп призвал переиграть матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». По его словам, он говорит такое не из интересов своей команды, а исходя из представлений о справедливости. Похоже, шансов на переигровку нет, но наличие такого разговора в серьёзном тоне — относительно новое явление для АПЛ.

5. У журналистов появилось новое направление. Основной темой для футбольных инсайдеров традиционно были и остаются трансферы, однако теперь информация о судьях стала чуть ли не более востребованной. Издания соревнуются, чтобы дать как можно больше подробностей. Пока больше других преуспел Сэм Уоллес из The Telegraph. Он сообщил, что Даррен Ингланд в этом сезоне вернётся к работе на матчах АПЛ, но не получит назначений на игры «Ливерпуля».