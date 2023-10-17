У топ-итальянца повалилась карьера с финала Евро-2020. Он отказал «Зениту» и потерял себя

Сборные Италии и Англии впервые сыграют на «Уэмбли» с финала Евро-2020. Для одного из участников «золотого» матча на легендарном лондонском стадионе, состоявшегося в июле 2021-го, с того чемпионата Европы всё пошло вкривь и вкось. Хотя Андреа Белотти и выиграл трофей в составе «Скуадра адзурра».

Белотти ехал на Евро-2020 в статусе звезды «Торино». Шесть лет подряд он забивал за туринскую команду не менее 10 голов в каждом сезоне Серии А. А однажды и вовсе наколотил 26 мячей. Все понимали, что Андреа давным-давно перерос «Торино», тем не менее в свои 27 лет капитан и любимец болельщиков «быков» оставался первым парнем на деревне. В сборной Италии нападающий дебютировал ещё в 2016 году, но Евро-2020 стал для него первым крупным турниром в составе национальной команды – Белотти получал шанс показать себя на большой сцене, ведь мечтать о Лиге чемпионов в «Торино» не приходилось.

Чемпионат Европы Белотти начинал сменщиком Чиро Иммобиле. При этом Андреа уже знал, как забивать за сборную Италии – к тому моменту у него было 12 голов за национальную команду. В первом матче с Турцией (3:0) Иммобиле ожидаемо попал в основу и забил второй мяч. Андреа вышел вместо Чиро на последние 10 минут, но результативных действий не совершил.

Во встрече 2-го тура со Швейцарией (3:0) Иммобиле снова забил, а Белотти не сыграл. В третьем матче на турнире с Уэльсом (1:0) форвард «Торино» получил 90 минут от главного тренера Роберто Манчини, однако эффект оказался тем же – 0 голов и 0 голевых передач.

Потом для сборной Италии начался плей-офф. В 1/8 финала с Австрией (2:1) ни Иммобиле, ни сыгравший почти 40 минут Белотти не забили. В четвертьфинале с Бельгией (2:1) история повторилась, разве что Андреа получил меньше времени – 20 минут. Полуфинал с Испанией (1:1, 4:2 пен.) тоже не принёс голов Чиро и его конкуренту из «Торино». Беллотти снова провёл на поле около 40 минут.

В финале с Англией нападающие сборной Италии имели возможность скрасить негативное впечатление от своей игры, но ни появившийся в стартовом составе Иммобиле, ни вышедший на замену за полчаса до конца Белотти не забили на «Уэмбли». Более того, в серии пенальти, когда Италия и Англия реализовали по одному удару, Андреа стал первым, кто смазал 11-метровый. От хейта и насмешек до самого завершения карьеры его спасло то, что хозяева в итоге допустили больше промахов с «точки», чем гости.

Единственное «достижение», которым отметился Белотти на Евро-2020, – он поделил первое место с Артёмом Дзюбой по количеству попаданий в офсайд (7). «Мы стали чемпионами Европы, несмотря на то что у нас не было нападающего. Я просто констатирую факт. Это уникально», – смеялся экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано.

Андреа Беллотти Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В то время Белотти не мог договориться с «Торино» о продлении контракта, который завершался через год. Поэтому после Евро-2020 доигрывал свой последний сезон в туринском клубе. Топ-клубы Италии подумывали о трансфере Андреа, но не находили на него средств. Куда нападающий реально мог уехать, так это в Россию.

В июле-августе 2021-го итальянские СМИ и инсайдеры писали, что «Зенит» предлагает «Торино» за Белотти € 30 млн, а самому игроку крупный контракт с зарплатой в размере € 4 млн в год. Туринский клуб принял предложение. Вот только сам Андреа после переговоров всё же отказался от РПЛ. По слухам, на решение игрока повлияла его жена.

Сезон после чемпионата Европы стал первым для Белотти за много лет, в котором он забил менее 10 мячей в Серии А. Андреа завершил чемпионат только с восемью голами, причём три из них были с пенальти. И три – в одном матче с «Эмполи». Очевидно, спад стал следствием и снизившийся мотивации в «Торино», и разочарованием от Евро-2020, и повреждений. Из-за пары травм нападающий пропустил четыре месяца. Белотти продолжал получать приглашения в сборную Италии, однако после чемпионата Европы так ни разу и не забил за национальную команду.

В июле 2022-го Белотти был в шаге от того, чтобы стать одноклубником Александра Головина в «Монако». Клуб вроде бы договорился со свободным агентом о четырёхлетнем контракте с зарплатой в размере € 3,5 млн в год. Некоторые издания писали о переходе Андреа как о фактически свершившемся факте, тем не менее чемпион Европы оказался не в «Монако», а в «Роме» Жозе Моуринью. К слову, приход экс-форварда «Торино» спровоцировал уход из римской команды Эльдора Шомуродова.

Белотти настолько хотел остаться в Италии, что отклонил более выгодные предложения из-за границы и согласился подписать контракт всего лишь на один год с опцией продления ещё на два. Летом 2023-го эта опция была активирована. Несмотря на то что Андреа выдал худший сезон в своей карьере!

В сезоне-2022/2023 Белотти не забил ни одного гола в 31 матче Серии А. Более жуткую статистику невозможно представить. Конечно, Андреа был, как правило, сменщиком Тэмми Абрахама, а не первым выбором в атаке для Моуринью (в основу попал только 11 раз), но так или иначе его трансфер стал настоящим провалом. Нападающий смог показать себя лишь в Лиге Европы, где положил три мяча.

Андреа Беллотти и Жозе Моуринью Фото: ANP/Getty Images

После одного из матчей Моуринью публично раскритиковал Белотти и Абрахама: «Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чём я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал».

Кризис в игре Белотти затянулся на два сезона, как будто на чемпионате Европы кто-то украл у снайпера ружьё. Естественно, с такой результативностью Андреа выпал из обоймы сборной Италии. В национальную команду он не приглашался с осени 2022-го.

Новый сезон Белотти начал словно новую жизнь – с дубля в ворота «Салернитаны» в 1-м туре Серии А. «Мне так этого не хватало – быть самим собой!» – радовался окончанию сухой серии Андреа. Но после этого не забивал на протяжении шести матчей чемпионата Италии и Лиги Европы.

И только в октябре 2023-го Белотти, кажется, стал действительно находить себя. Оформил дубль в ворота «Серветта» на групповом этапе ЛЕ, поразил ворота «Кальяри» в 8-м туре Серии А. Возможно, к старту Евро-2024 Андреа будет столь же хорош, как в период своих выступлений за «Торино». В таком случае Лучано Спаллетти наверняка даст ему второй шанс на большом турнире, а пока Италия и Англия повторят финал Евро на «Уэмбли» без Белотти.