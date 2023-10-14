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Скандал со ставками на футбол в сборной Италии, кто обвиняется, что грозит, подробности: Тонали, Дзаньоло, Фаджоли

Один вопрос к игрокам Италии, делавшим ставки. Вы вообще чем там думали?!
Дмитрий Бажанов
Скандал со ставками на футбол в сборной Италии
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Тонали, Дзаньоло, Фаджоли, Барелла и другие звёзды под ударом. А как пострадают их клубы?

У сборной Италии впереди решающие матчи в борьбе за выход на чемпионат Европы. Но кого это волнует, когда в Серии А зреет, возможно, самый мощный скандал со времён «кальчополи».

Фабрицио Корона, одиозный итальянский телеведущий, предприниматель, а ещё местами блогер и папарацци, сообщил, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли – игроман. Фаджоли якобы давно и плотно сидит на ставках, а ещё, несмотря на большую зарплату, у него долг на целый миллион евро.

С чего всё начиналось:
Скандалище в Италии! Двух звёзд выдернули из сборной из-за ставок
Скандалище в Италии! Двух звёзд выдернули из сборной из-за ставок

Затем Корона поджёг ещё сильнее. Вслед за Фаджоли прозвучали ещё более громкие фамилии: Тонали и Дзаньоло. Они якобы тоже вовсю играют на ставках, хотя на это у профессиональных футболистов жёсткий запрет.

Далее Корона пообещал ещё больше горячих подробностей. Разговор уже пошёл о сексуальной ориентации футболистов. Но тут к Короне нагрянула полиция, и он даже удалил пост о ставках Тонали и Дзаньоло.

Фабрицио Корона

Фабрицио Корона

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Однако маховик был уже запущен. Если Фабрицио Корона в футбольной тусе не самый большой авторитет, то Фабрицио Романо – авторитет безусловный. Романо сообщил, что Тонали и Дзаньоло покинули расположение итальянской сборной. Причина – полицейские допросы по делу о незаконных ставках. Вслед за Романо подключились все итальянские СМИ – и понеслось!

Надо оговориться: пока официально подтверждён только отъезд из сборной Тонали и Дзаньоло. Всё остальное сообщают СМИ и инсайдеры. Даже если это супернадёжные источники, надо учитывать, что это НЕ официальная информация. А значит, все рассуждения и разговоры на эту тему – это гипотезы. Возможно, всё подтвердится. Но пока – только гипотезы.

Объединяем всё то, что появлялось в СМИ к этой минуте, и получаем:

  • Фаджоли – игроман, у которого до кучи ещё и долги. У него в телефоне обнаружили специальные «ставочные» чаты, в которых полно других игроков Серии А. Фаджоли сотрудничает со следствием, но ему всё равно грозит бан до трёх лет;
  • Николо Дзаньоло, будучи футболистом «Ромы», якобы ставил на матчи с участием своей команды, сидя на скамейке запасных;
  • чуть позже появилась информация, что Дзаньоло и Тонали на самом деле не ставили, а играли в азартные игры. Если всё так, они отделаются штрафом, бана не будет;
  • Дзаньоло вроде как уже в Бирмингеме, и в его клубе, «Астон Вилле», не переживают из-за сложившейся ситуации. А Тонали – в Милане, консультируется с юристами;
  • следом за Фаджоли, Дзаньоло и Тонали появилось новое имя – Никола Залевский, футболист «Ромы». Пишут, что он поставил на то, что получит жёлтую карточку в матче «Рома» – «Салернитана» в мае 2023-го года. И ведь получил – на 94-й минуте. Правда, сам Залевский отрицает все обвинения;
  • наконец, неугомонный Фабрицио Корона опубликовал целый список футболистов, которые, по его данным, делали ставки (кто-то даже на свои матчи). Помимо Фаджоли, Дзаньоло, Тонали и Залевского, там ещё 13 фамилий.

Так много вопросов и так мало ответов. Помнится, в прекрасном фильме «О чём говорят мужчины» был монолог о том, что больше всего напрягает в женатом состоянии (ответ: «отсутствие возможности других женщин»). Один из героев провёл параллель со столовыми приборами: «Сказали: «нельзя есть вилкой» – и сразу захотелось вилкой!»

Николо Дзаньоло и Сандро Тонали

Николо Дзаньоло и Сандро Тонали

Фото: Claudio Villa/Getty Images

С футболистами и ставками как будто та же история. Футболисты – богатейшие люди. Они могут позволить себе всё, могут веселиться как захотят. Да, ставки – нельзя. Но ведь столько всего можно! А ставки – это риск, можно нехило себя подставить, лишиться дохода и поломать себе карьеру. Но мы помним: нельзя вилкой – и сразу хочется вилкой. Какие-то другие объяснения найти тяжело.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. При этом одна его фраза выглядит… удивительно.

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
главный тренер сборной Италии

«Это было правильное решение (то, что футболисты уехали из сборной). Как они могут играть, будучи в шоке от таких новостей?»

В шоке? Серьёзно? А чем они думали, когда (если) ставили? В случае с Дзаньоло – возможно, ёще и сидя на скамейке запасных. Какой уж тут шок? Если ты решаешься заниматься чем-то запрещённым, ты должен быть готов к тому, что рано или поздно тебе прилетит. А если ты об этом не подумал, ты сам виноват.

Вся эта история, если слухи правдивы, даёт новый виток вечной дискуссии: есть ли связь между футбольным интеллектом и интеллектом бытовым, жизненным. Вот Тонали, например, умнейший футболист. Или Фраттези, который тоже есть в чёрном списке Коломбо. Или Николо Ровелла, который выдал шикарный прошлый сезон в «Монце». Все трое – центральные полузащитники. На этой позиции необходима соображалка, они ведут игру своих команд. Но, видимо, когда они уходят с поля, их интеллект растворяется. Или они оставляют его на стадионе. Или им запрещают забирать его с собой. Непонятно.

Если представить, что все, кто есть в списке, виновны и получат бан, больше всего игроков потеряет «Лацио» (в бан улетят Дзакканьи, Лаццари, Ровелла и Лука Пеллегрини). Как «Интер» будет жить без Бареллы – огромный вопрос. Это один из незаменимых игроков в команде Индзаги. В теории на его позиции мог бы сыграть Фраттези, но он тоже есть в списке Коломбо.

«Милан», вероятно, счастлив, что успел вовремя спихнуть Тонали в «Ньюкасл». Теперь, если Сандро забанят, это будут проблемы англичан. Ну а без Флоренци, если и он улетит в бан, «Милан» как-нибудь проживёт, ибо Алессандро – уверенный резервист.

А ведь этот трансфер изначально казался странным:
Трансфер Тонали в АПЛ — удивительный. Ведь итальянцы стабильно проваливаются в Англии
Трансфер Тонали в АПЛ — удивительный. Ведь итальянцы стабильно проваливаются в Англии

Интересно, кстати, что в сборную Италии, помимо Дзаньоло и Тонали, были вызваны и другие футболисты из списка Коломбо: Гатти, Манчини, Барелла, Фраттези, Берарди и Дзакканьи. Но при этом никто из них (пока?) не уехал вслед за Тонали и Дзаньоло. Значит ли это, что они невиновны? Возможно. А возможно, до них просто ещё не добралась полиция.

В 2022-м сборная Италии второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. У неё всё очень напряжённо в отборе на Евро. Она вынуждена была сменить тренера, потому что Роберто Манчини поманили из Саудовской Аравии, и он мгновенно туда умчался. Мало было потрясений сборной Италии – теперь вот ещё скандал со ставками.

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Делать какие-либо прогнозы бессмысленно. Надо просто следить за новостями и ждать официальной информации. Но, учитывая масштабы обсуждений и публикаций, учитывая, какие авторитетные люди дают информацию по этому вопросу, можно допустить, что итальянские игроки офоршмачились по полной программе. Возможно, не все. Но, даже если часть окажется виновна, репутационный удар будет сильнейший. И по самим игрокам, и по сборной, и по лиге, и по стране.

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