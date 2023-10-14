Один вопрос к игрокам Италии, делавшим ставки. Вы вообще чем там думали?!

Тонали, Дзаньоло, Фаджоли, Барелла и другие звёзды под ударом. А как пострадают их клубы?

У сборной Италии впереди решающие матчи в борьбе за выход на чемпионат Европы. Но кого это волнует, когда в Серии А зреет, возможно, самый мощный скандал со времён «кальчополи».

Фабрицио Корона, одиозный итальянский телеведущий, предприниматель, а ещё местами блогер и папарацци, сообщил, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли – игроман. Фаджоли якобы давно и плотно сидит на ставках, а ещё, несмотря на большую зарплату, у него долг на целый миллион евро.

Затем Корона поджёг ещё сильнее. Вслед за Фаджоли прозвучали ещё более громкие фамилии: Тонали и Дзаньоло. Они якобы тоже вовсю играют на ставках, хотя на это у профессиональных футболистов жёсткий запрет.

Далее Корона пообещал ещё больше горячих подробностей. Разговор уже пошёл о сексуальной ориентации футболистов. Но тут к Короне нагрянула полиция, и он даже удалил пост о ставках Тонали и Дзаньоло.

Фабрицио Корона Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Однако маховик был уже запущен. Если Фабрицио Корона в футбольной тусе не самый большой авторитет, то Фабрицио Романо – авторитет безусловный. Романо сообщил, что Тонали и Дзаньоло покинули расположение итальянской сборной. Причина – полицейские допросы по делу о незаконных ставках. Вслед за Романо подключились все итальянские СМИ – и понеслось!

Надо оговориться: пока официально подтверждён только отъезд из сборной Тонали и Дзаньоло. Всё остальное сообщают СМИ и инсайдеры. Даже если это супернадёжные источники, надо учитывать, что это НЕ официальная информация. А значит, все рассуждения и разговоры на эту тему – это гипотезы. Возможно, всё подтвердится. Но пока – только гипотезы.

Объединяем всё то, что появлялось в СМИ к этой минуте, и получаем:

Фаджоли – игроман, у которого до кучи ещё и долги. У него в телефоне обнаружили специальные «ставочные» чаты, в которых полно других игроков Серии А. Фаджоли сотрудничает со следствием, но ему всё равно грозит бан до трёх лет;

Николо Дзаньоло, будучи футболистом «Ромы», якобы ставил на матчи с участием своей команды, сидя на скамейке запасных;

чуть позже появилась информация, что Дзаньоло и Тонали на самом деле не ставили, а играли в азартные игры. Если всё так, они отделаются штрафом, бана не будет;

Дзаньоло вроде как уже в Бирмингеме, и в его клубе, «Астон Вилле», не переживают из-за сложившейся ситуации. А Тонали – в Милане, консультируется с юристами;

следом за Фаджоли, Дзаньоло и Тонали появилось новое имя – Никола Залевский, футболист «Ромы». Пишут, что он поставил на то, что получит жёлтую карточку в матче «Рома» – «Салернитана» в мае 2023-го года. И ведь получил – на 94-й минуте. Правда, сам Залевский отрицает все обвинения;

наконец, неугомонный Фабрицио Корона опубликовал целый список футболистов, которые, по его данным, делали ставки (кто-то даже на свои матчи). Помимо Фаджоли, Дзаньоло, Тонали и Залевского, там ещё 13 фамилий.

Так много вопросов и так мало ответов. Помнится, в прекрасном фильме «О чём говорят мужчины» был монолог о том, что больше всего напрягает в женатом состоянии (ответ: «отсутствие возможности других женщин»). Один из героев провёл параллель со столовыми приборами: «Сказали: «нельзя есть вилкой» – и сразу захотелось вилкой!»

Николо Дзаньоло и Сандро Тонали Фото: Claudio Villa/Getty Images

С футболистами и ставками как будто та же история. Футболисты – богатейшие люди. Они могут позволить себе всё, могут веселиться как захотят. Да, ставки – нельзя. Но ведь столько всего можно! А ставки – это риск, можно нехило себя подставить, лишиться дохода и поломать себе карьеру. Но мы помним: нельзя вилкой – и сразу хочется вилкой. Какие-то другие объяснения найти тяжело.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. При этом одна его фраза выглядит… удивительно.

Лучано Спаллетти главный тренер сборной Италии «Это было правильное решение (то, что футболисты уехали из сборной). Как они могут играть, будучи в шоке от таких новостей?»

В шоке? Серьёзно? А чем они думали, когда (если) ставили? В случае с Дзаньоло – возможно, ёще и сидя на скамейке запасных. Какой уж тут шок? Если ты решаешься заниматься чем-то запрещённым, ты должен быть готов к тому, что рано или поздно тебе прилетит. А если ты об этом не подумал, ты сам виноват.

Вся эта история, если слухи правдивы, даёт новый виток вечной дискуссии: есть ли связь между футбольным интеллектом и интеллектом бытовым, жизненным. Вот Тонали, например, умнейший футболист. Или Фраттези, который тоже есть в чёрном списке Коломбо. Или Николо Ровелла, который выдал шикарный прошлый сезон в «Монце». Все трое – центральные полузащитники. На этой позиции необходима соображалка, они ведут игру своих команд. Но, видимо, когда они уходят с поля, их интеллект растворяется. Или они оставляют его на стадионе. Или им запрещают забирать его с собой. Непонятно.

Если представить, что все, кто есть в списке, виновны и получат бан, больше всего игроков потеряет «Лацио» (в бан улетят Дзакканьи, Лаццари, Ровелла и Лука Пеллегрини). Как «Интер» будет жить без Бареллы – огромный вопрос. Это один из незаменимых игроков в команде Индзаги. В теории на его позиции мог бы сыграть Фраттези, но он тоже есть в списке Коломбо.

«Милан», вероятно, счастлив, что успел вовремя спихнуть Тонали в «Ньюкасл». Теперь, если Сандро забанят, это будут проблемы англичан. Ну а без Флоренци, если и он улетит в бан, «Милан» как-нибудь проживёт, ибо Алессандро – уверенный резервист.

Интересно, кстати, что в сборную Италии, помимо Дзаньоло и Тонали, были вызваны и другие футболисты из списка Коломбо: Гатти, Манчини, Барелла, Фраттези, Берарди и Дзакканьи. Но при этом никто из них (пока?) не уехал вслед за Тонали и Дзаньоло. Значит ли это, что они невиновны? Возможно. А возможно, до них просто ещё не добралась полиция.

В 2022-м сборная Италии второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. У неё всё очень напряжённо в отборе на Евро. Она вынуждена была сменить тренера, потому что Роберто Манчини поманили из Саудовской Аравии, и он мгновенно туда умчался. Мало было потрясений сборной Италии – теперь вот ещё скандал со ставками.

Делать какие-либо прогнозы бессмысленно. Надо просто следить за новостями и ждать официальной информации. Но, учитывая масштабы обсуждений и публикаций, учитывая, какие авторитетные люди дают информацию по этому вопросу, можно допустить, что итальянские игроки офоршмачились по полной программе. Возможно, не все. Но, даже если часть окажется виновна, репутационный удар будет сильнейший. И по самим игрокам, и по сборной, и по лиге, и по стране.