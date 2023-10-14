Мощь Роналду и проблемы Бензема. Что там у звёзд в Саудовской Аравии

В чемпионате Саудовской Аравии сыграно уже девять туров. Время сделать первые выводы и посмотреть, как выступают звёзды на Ближнем Востоке. Мы собрали статистику главных футболистов саудовской лиги. У кого из звёзд дела идут лучше всех?

«Аль-Хиляль»

Малком Фото: Francois Nel/Getty Images

«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии, в его активе 23 очка после девяти туров. Летом команда провела самую внушительную трансферную кампанию среди всех клубов лиги. Сразу несколько суперзвёзд пополнили «Аль-Хиляль».

Голкипер Боно неизменно выходит в старте с 3-го тура. На его счету пять пропущенных мячей за семь игр и четыре «сухаря». Защитник Калиду Кулибали принял участие в шести встречах и даже отличился в игре 8-го тура с «Аль-Шабабом». Сергей Милинкович-Савич успел набрать 4 (2+2) результативных балла за семь игр, а также удалился в матче 3-го тура с «Аль-Раедом». Полузащитник Рубен Невеш провёл все девять игр в сезоне. Португалец отдал один результативный пас, в основном выполняя роль опорника.

В атаке у «Аль-Хиляля» царит тройка Неймар – Малком – Митрович. Экс-игрок «ПСЖ» за три тура успел отдать два голевых паса. Неплохо, но пока без подвигов. Малком, перебравшийся в Саудовскую Аравию из «Зенита», — один из лучших игроков лиги. Он уже забил шесть голов и отдал три ассиста за девять матчей. Малком — третий в списке бомбардиров и по системе «гол+пас». Хорошая инвестиция! Не отстаёт и Александр Митрович: шесть голов и два ассиста в семи играх. В общем, нападение работает на все 100%, что позволяет «Аль-Хилялю» лидировать.

«Аль-Ахли»

Роберто Фирмино Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ещё один популярный саудовский клуб, летом 2023 года обросший звёздами. Голкипер Эдуард Менди, перешедший из «Челси», с 1-го тура неизменно появляется в основе. Сенегалец пропустил 11 мячей, но отыграл четыре матча «на ноль». Экс-защитник «Ювентуса» Мерих Демирал принял участие в четырёх встречах, и пока у турка получается не очень: в последних двух играх с его участием «Аль-Ахли» пропустил восемь мячей, а в матче с «Аль-Фатехом» он и вовсе получил красную карточку. В полузащите играют Габриэль Вейга и Франк Кессье. Испанец за пять матчей не отметился полезными действиями, а вот ивуариец крут. Кессье забил уже четыре гола.

В атаке «Аль-Ахли» — сплошные звёзды. Рияд Марез перебрался в Саудовскую Аравию из «Манчестер Сити» и за девять матчей набрал 6 (3+3) результативных баллов. Крутой дриблёр Аллан Сент-Максимен показывает свою технику и на Ближнем Востоке. Правда, голов пока не так много — всего один. Также француз отдал два ассиста. А экс-форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино за восемь встреч забил три раза и отдал один ассист. В топ-10 списка бомбардиров нет игроков «Аль-Ахли», но и зачем это, если клуб идёт третьим в лиге? Главное — борьба за золото.

«Аль-Иттихад»

Карим Бензема Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Именно «Аль-Иттихад» дал толчок на массовый приток звёзд летом 2023 года. Карим Бензема первым из топов приехал в Саудовскую Аравию после открытия трансферного окна в июне. Пока что действующий обладатель «Золотого мяча» не так хорош, как ожидалось. Француз провёл семь матчей в чемпионате, забил три гола и отдал два ассиста. Бензема пропустил две встречи из-за повреждения: влияло ли оно на него раньше — неизвестно.

Ещё две звезды «Аль-Иттихада» — Фабиньо и Н’Голо Канте. Бразилец за девять встреч ни разу не отметился голевыми действиями. Но Фабиньо это и не надо, его задача — отбирать мячи. А вот Канте удивляет. Он также больше нацелен на разрушение, чем на созидание, однако уже набрал 3 (1+2) результативных балла за девять встреч. А ещё есть опальный португалец Жота, которого в начале сентября отцепили от состава, хотя летом за него заплатили € 29 млн.

«Аль-Иттихад» делит третье место с «Аль-Ахли» и «Аль-Насром», отставая от «Аль-Хиляля» всего на четыре очка. Отметим, что команда Бензема — действующий чемпион. Помогут ли звёзды сохранить титул?

«Аль-Наср»

Криштиану Роналду Фото: Francois Nel/Getty Images

Клуб, с которого началось саудовское сумасшествие. Именно в «Аль-Наср» Криштиану Роналду приехал в декабре 2022-го. Но сейчас в команде целая россыпь крутых игроков. Например, в защите выступают испанец Эмерик Лапорт (семь матчей, один ассист) и бразилец Алекс Теллес (пять матчей). Полузащита — мощь даже по меркам околотопа лучших европейских лиг. Здесь есть финалист ЛЧ-2023 и обладатель бронзы ЧМ-2022 Марсело Брозович, отдавший один ассист за восемь матчей. Также в «Аль-Насре» выступают Отавио (семь игр, два гола), Андерсон Талиска (пять матчей, пять голов и два ассиста) и Секо Фофана (четыре встречи).

В атаке царит Криштиану Роналду. Легендарный португалец за восемь встреч забил 10 голов и отдал три результативных паса. Роналду — лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии и лидер по системе «гол+пас». Хорош даже в 38 лет! Его главный партнёр — Садио Мане. Сенегалец чуть скромнее: шесть голов и два ассиста за девять встреч. Но всё равно неплохо, ведь это четвёртый результат в списке бомбардиров и шестой по системе «гол+пас».

«Аль-Наср» находится вблизи от лидера — «Аль-Хиляля». У команды Роналду 19 очков и третье место в лиге вместе с «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихадом». Вряд ли Криштиану хочет остаться без золота чемпионата второй сезон подряд. Ждём чудес от Роналду и «Аль-Насра»!

«Аль-Иттифак»

Джордан Хендерсон Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ещё одна звёздная команда работает под руководством Стивена Джеррарда. Легенда затащил к себе экс-игроков «Ливерпуля» — Джордана Хендерсона и Жоржиньо Вейналдума. У «Аль-Иттифака» дела складываются не очень: пока что идут только седьмыми.

Если брать персоналии, то у Вейналдума пока два гола за четыре матча, а у Хендерсона — четыре ассиста в восьми встречах. Также за «Аль-Иттифак» выступает экс-вингер ЦСКА Витиньо. Бразилец отличился два раза и отдал один результативный пас за четыре игры. Правда, в конце августа он получил травму и не выходил на поле в нескольких встречах. Ещё две звезды «Аль-Иттифака» — форварды Мусса Дембеле и Демарай Грей. Экс-нападающий «Лиона» забил семь мячей за восемь встреч. Грей отдал два ассиста за четыре игры.

Экс-игроки РПЛ в Саудовской Аравии

Гжегож Крыховяк Фото: ФК «Абха»

В саудовскую лигу уезжали не только звёзды, но и недавние топы РПЛ. За «Абху» выступают бывший полузащитник «Краснодара» и «Локомотива» Гжегож Крыховяк (девять матчей, один ассист) и экс-вингер «Локо» Франсуа Камано (девять игр, один голевой пас). В таблице их команда идёт в зоне вылета, на 16-й строчке. А за «Аль-Раед» выступает скандально покинувший Россию полузащитник Матиас Норманн. Пока норвежец провёл пять встреч, не отметившись голевыми действиями. Правда, дела у «Аль-Раеда» ещё хуже, чем у «Абхи» — лишь 17-е место.