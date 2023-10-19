Фанаты аргентинца будут в восторге от его фишек.

В США откроется музей Месси. Посетители смогут пообщаться с Лео, но есть нюанс

Приезд Лео Месси в МЛС разделил историю «Интер Майами» на «до» и «после». В прошлом сезоне на команду ходили в среднем по 12,6 тысячи болельщиков, в этом — 16,3 тысячи. Хотя Месси отбегал пока только три домашних матча. Раньше у неё было 900 тысяч подписчиков в социальной сети с фотографиями, а теперь — 15,4 млн.

Аргентинцы из El Grafico рассказывали, что дебютную игру Месси в МЛС посмотрели 12,5 млн зрителей, и то это статистика лишь по США. А босс «Интера» Дэвид Бекхэм с гордостью отчитывался: презентацию Лео в клубе посмотрели 3,5 млрд человек. Просто немыслимо.

Появление Месси в Штатах монетизируют как могут. Только вдумайтесь в эти цифры: после трансфера аргентинца цена билетов на матчи с участием «Интера» выросла более чем на 700% — на звёздном футболисте делают деньги в том числе и соперники «Майами».

Чисто спортом дело ограничиться, конечно, не могло. Издание Mundo Deportivo сообщило, что 25 апреля 2024-го в Майами откроется мультимедийный музей Лео, в роли которого выступит передвижная интерактивная выставка The Messi Experience Park.

Хоть проект и запустится лишь через полгода, приобрести билеты можно будет с 26 октября. Лист ожидания уже запущен. Цена вопроса — $ 29,9.

В США откроется музей Месси Фото: Getty Images

Ожидается множество технологичных пространств и мероприятий. Посетители смогут в 3D-графике проследить за всей карьерой кумира — от сурового детства в Росарио до наших дней. Главный акцент будет, конечно же, на победном ЧМ-2022 в Катаре.

Одна из главных фишек музея, как ни странно, заключается в тренировках: любой желающий сможет (или нет) повторить программу тренировок Месси и сравнить результаты с цифрами самого Лео. А ещё с легендарным нападающим можно будет пообщаться и сделать селфи. Правда, не с ним самим, а с его голограммой. Спасибо искусственному интеллекту.

Футболист отметил, что рад быть частью столь масштабного проекта, который приоткроет фанатам подробности его жизни с разных сторон.