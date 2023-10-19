Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Музей имени футболиста сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси в США: когда открытие, цена билетов, где находится

В США откроется музей Месси. Посетители смогут пообщаться с Лео, но есть нюанс
Георгий Илющенко
В США откроется музей Месси
Аудио-версия:
Комментарии
Фанаты аргентинца будут в восторге от его фишек.

Приезд Лео Месси в МЛС разделил историю «Интер Майами» на «до» и «после». В прошлом сезоне на команду ходили в среднем по 12,6 тысячи болельщиков, в этом — 16,3 тысячи. Хотя Месси отбегал пока только три домашних матча. Раньше у неё было 900 тысяч подписчиков в социальной сети с фотографиями, а теперь — 15,4 млн.

Аргентинцы из El Grafico рассказывали, что дебютную игру Месси в МЛС посмотрели 12,5 млн зрителей, и то это статистика лишь по США. А босс «Интера» Дэвид Бекхэм с гордостью отчитывался: презентацию Лео в клубе посмотрели 3,5 млрд человек. Просто немыслимо.

Вот какой была презентация:
Презентация Месси в США прошла скромно. Её вообще чуть не отменили перед стартом
Фото
Презентация Месси в США прошла скромно. Её вообще чуть не отменили перед стартом

Появление Месси в Штатах монетизируют как могут. Только вдумайтесь в эти цифры: после трансфера аргентинца цена билетов на матчи с участием «Интера» выросла более чем на 700% — на звёздном футболисте делают деньги в том числе и соперники «Майами».

Чисто спортом дело ограничиться, конечно, не могло. Издание Mundo Deportivo сообщило, что 25 апреля 2024-го в Майами откроется мультимедийный музей Лео, в роли которого выступит передвижная интерактивная выставка The Messi Experience Park.

Хоть проект и запустится лишь через полгода, приобрести билеты можно будет с 26 октября. Лист ожидания уже запущен. Цена вопроса — $ 29,9.

В США откроется музей Месси

В США откроется музей Месси

Фото: Getty Images

Ожидается множество технологичных пространств и мероприятий. Посетители смогут в 3D-графике проследить за всей карьерой кумира — от сурового детства в Росарио до наших дней. Главный акцент будет, конечно же, на победном ЧМ-2022 в Катаре.

Одна из главных фишек музея, как ни странно, заключается в тренировках: любой желающий сможет (или нет) повторить программу тренировок Месси и сравнить результаты с цифрами самого Лео. А ещё с легендарным нападающим можно будет пообщаться и сделать селфи. Правда, не с ним самим, а с его голограммой. Спасибо искусственному интеллекту.

Футболист отметил, что рад быть частью столь масштабного проекта, который приоткроет фанатам подробности его жизни с разных сторон.

Тем временем Месси провёл очередной шикарный матч за Аргентину:
«Со сборной такого уровня Месси может играть до 100 лет». Аргентина непобедима!
«Со сборной такого уровня Месси может играть до 100 лет». Аргентина непобедима!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android