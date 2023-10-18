«Со сборной такого уровня Месси может играть до 100 лет». Аргентина непобедима!

Сборная Аргентины победила в четвёртом матче подряд в отборе на ЧМ-2026 – на этот раз не устояла команда Перу. Без магии Лионеля Месси не обошлось: аргентинец, который с сентября не выходил в старте из-за травмы, наконец полноценно вернулся – и сразу же с дублем, который он оформил за 10 минут. Мог быть и хет-трик, но рефери отменил третий мяч после просмотра VAR.

«Шоу Месси и неудержимой Аргентины» – так охарактеризовало матч аргентинское издание Ole. «Сборная Перу сделала всё, что могла: выстроилась в две линии по четыре, сжимала пространство, чтобы не позволить аргентинской сборной играть. Рецепт работал, пока у местных футболистов был воздух, а команда Лионеля Скалони прощупывала соперника, что, как и где. Перуанцы воспользовались парой неудачных выходов Аргентины, но это ни к чему не привело.

А потом аргентинская сборная начала играть в одно касание, со скоростью, которую невозможно было покорить. Игра должна была закончиться так, как того хотела Аргентина. Порой казалось, что это матч одной команды. Очевидно, что это один из величайших секретов этой команды, которая пробивает свой же потолок игру за игрой. Со сборной такого уровня Месси может играть до 100 лет...»

Лионель Месси в матче с Перу Фото: Mariana Bazo/Getty Images

Лео включился с первых же минут: на пятой с передачи Алексиса Мак Аллистера нанёс удар в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой Педро Гальесе. А на девятой Месси исполнил штрафной, отправив мяч прямо в руки вратарю. На 32-й минуте аргентинец всё же забил, и этот гол стал для него первым в ворота Перу в квалификациях ЧМ. А ещё это новый рекорд! Второе место по количеству голов в южноамериканских отборочных матчах теперь занимает нападающий сборной Уругвая Луис Суарес (29).

Ровно через 10 минут с подачи Энцо Фернандеса Месси забил ещё, доведя общее количество мячей в отборах до 31. Получается, уже обновил своё же достижение!

Лео явно хотелось забить ещё больше – помимо отменённого третьего мяча, у него были ещё как минимум две попытки. «Его было не остановить, – пишет TyC Sports. – Это очередное шоу от Месси: дубль, роскошная игра, незасчитанный гол и рекорд в квалификации».

Педро Гальесе, который дважды пропустил в этом матче от Месси, а до этого ещё столько же и в МЛС, явно был разозлён – настолько, что, когда фанат выбежал на поле сфотографироваться с Лео, кипер подбежал к болельщику, забрал его телефон и швырнул далеко-далеко – возможно, даже за пределы поля. Другому фану, который выбежал в тот же момент, повезло чуть больше: он всё же добрался до кумира.

Фанат прибежал к Лионелю Месси Фото: Mariana Bazo/Getty Images

Лионель Скалони после матча отдельно отметил игру Месси: «Он играл так, будто у него не было травмы или же она его не останавливала. Самое главное, чтобы Лео был здоров, тогда он распоряжается всем игровым временем в одиночку. Надеюсь, он будет играть столько, сколько сможет, потому что все рады видеть его на поле».

Лионель Месси Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Сам Месси после игры был довольно многословен, что для него большая редкость.

Лионель Месси капитан сборной Аргентины «Эта команда впечатляет, она растёт, становится лучше и лучше. Сравнивать с «Барселоной», которая является лучшей командой в истории, — это многовато для нас, но я думаю, что мы очень близки к их уровню благодаря тому, что мы показали, потому что выиграли Кубок Америки и ЧМ. У нас есть классные игроки. Кто бы ни играл в составе, вы всегда можете сказать, что это Аргентина, потому что у нас есть ярко выраженный стиль, который идентифицирует нас, и нам это нравится. Будем надеяться, что продолжим в том же духе».

На этом Лео не закончил:

«С тех пор, как выиграли Кубок Америки в Бразилии, мы раскрепостились и выросли. А после победы на чемпионате мира – выросли гораздо больше. Команда уверена в себе, очень раскрепощена. Где бы ни играли, мы всегда главный герой и хотим владеть мячом. Чувствуем себя очень хорошо и получаем удовольствие от такого футбола.

Когда в раздевалке хорошая атмосфера, всё намного проще. Уже давно показываем, что мы отличная команда. Есть молодые ребята, которые, несмотря на то что выиграли всё, хотят продолжать побеждать. Слова, которые тренер сказал нам после ЧМ-2022, заключались в том, что мы снова начинаем с нуля и что после больших побед с каждым днём все сложнее оставаться на вершине».

Сборная Аргентины сейчас занимает первое место в отборе, на пять очков опережая Уругвай, который после победы над Бразилией стал вторым.