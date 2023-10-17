«Эти фото обошлись мне в пять лет тюрьмы». Кто запустил скандал в итальянском футболе

Несколько дней назад в Италии снова полыхнуло. Одиозный телеведущий, блогер, папарацци Фабрицио Корона (не путать с Фабрицио Романо) выкатил инсайд. Он сообщил, что некоторые футболисты Серии А делали ставки на матчи, в том числе со своим участием. Прокуратура сразу занялась расследованием, а мы рассказываем, кто такой Фабрицио Корона.

Корона шантажировал дочь Берлускони, она заплатила € 20 тыс.

Корона родился в семье журналистов. Предприниматель, директор фотоагентства в Милане. Он часто мелькает на телевидении, периодически снимается в кино. Но славу Короне принесло отнюдь не это. Его имя прочно ассоциируется со скандалами. За некоторые действия даже пришлось отсидеть.

В 2010 году владелец «Милана» Сильвио Берлускони оказался в центре крупного скандала. Его обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками с низкой социальной ответственностью, а также в злоупотреблении полномочиями с целью скрыть всё это. Итальянский политик стал фигурантом так называемого «дела Руби», которое получило своё название по прозвищу одной из девушек. Берлускони приговорили к семи годам тюремного заключения, однако позднее апелляционный комитет оправдал политика в связи с нехваткой улик.

Корону, в свою очередь, пригласили на один из телевизионных эфиров, где попросили высказать мнение о скандале. Это было ещё до того, как Берлускони получил тюремный срок. Фабрицио защищал политика по всем направлениям. «Сильвио позвонил мне на следующий день после выхода шоу и пригласил на завтрак, — писал в своей книге Корона. — Он сказал следующее: «Кстати, ты единственный в Италии, у кого было больше женщин, чем у меня». Я приехал с опозданием почти на час, потому что до этого тусил ночью в клубе. Мы много говорили о судебном процессе, а потом он предложил остаться на обед, но у меня были другие планы».

Любопытно, что за несколько лет до этой встречи Корона спровоцировал скандал с участием Барбары Берлускони — дочери Сильвио. В распоряжении папарацци оказались снимки девушки в непристойном виде. На фотках она была пьяной в компании мужчины около одного из ночных клубов Милана. Естественно, шантажисты затребовали деньги, и Барбаре пришлось заплатить € 20 тыс. Деньги дал папа, хотя девушка не сказала, для каких целей ей нужны такие средства. Всем процессом заправлял Корона.

Барбара Берлускони — Корона «развёл» её на € 20 тыс. Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Фабрицио — главный фигурант дела «Валеттополи». Он вымогал деньги у звёзд, в том числе у футболистов

В 2007 году Италию потряс очередной скандал, получивший название «Валеттополи». Корону арестовали и отправили в тюрьму, где он провёл 77 дней, после чего меру пресечения заменили на домашний арест. Фабрицио занял центральное место в скандале с вымогательствами и шантажом. Незадолго до ареста Корона дал интервью одному из телеканалов, где произнёс довольно откровенную фразу: «Меня можно назвать своеобразным Робином Гудом. Я забираю деньги у богачей, но раздаю их не беднякам, а отправляю на свои счета».

Корону обвиняли в вымогательстве у медийных личностей. В распоряжении короля папарацци оказались снимки-компроматы. Условия Фабрицио были достаточно простыми: либо вы платите деньги, либо я продаю эти фотографии местным таблоидам. В числе жертв шантажа были футболисты, политики, модели. Под следствием оказался менеджер Короны Леле Мора. Этот мужчина работал с большим количеством «шоу-гёрлз», которые в Италии получили название «валетты». Собственно, отсюда и появился заголовок для громкого дела. А этих самых «валетт» привлекли к делу в качестве свидетелей.

По данным следствия, Мора устраивал помпезные вечеринки, на которые приглашал селебрити. В ходе тусовок создавались условия для компрометирующих снимков. К примеру, на вечеринках присутствовали девушки лёгкого поведения и наркотики. Сеть Короны, в свою очередь, делала эти самые фотки, а потом вымогала деньги. Схема оказалась довольно простой, но рабочей. Пока дело не дошло до суда.

В числе жертв оказался футболист Франческо Коко, поигравший в своё время за оба миланских клуба. «В распоряжении шантажистов оказались снимки, которые бросили бы тень на репутацию клуба и самого игрока, — говорил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. — Мне пришлось заплатить деньги за фотографии. Эту сумму я потом вычел из зарплаты Франческо».

Адриано Галлиани Фото: Grazia Neri/Getty Images

Помимо Коко, одним из фигурантов дела оказался нападающий «Интера» Адриано, игравший за клуб с 2004 по 2009 год. По данным следствия, бразилец отказался платить деньги злоумышленникам. А ещё Корона вымогал средства у предпринимателя Лапо Элканна — брата владельца «Ювентуса» Джона Элканна. В роли свидетелей в деле «Валеттополи» выступали Галлиани, бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери и чемпион мира Альберто Джилардино (ныне тренирует «Дженоа»).

Прокурор требовал для Короны семь лет, однако в 2011-м итоговый вердикт был следующим — один год и пять месяцев. На тот момент Фабрицио уже отбыл наказание. Однако Корона извлёк выгоду даже из такого момента. После выхода на свободу он написал книгу «Моя тюрьма», а потом записал песню с рэп-исполнителем. В треке Корона назвал действия властей позором, а певец Калиф сообщил, что общество просто завидует Фабрицио.

Адриано — один из фигурантов дела «Валеттополи» Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Скандал с Трезеге стоил Короне пяти лет в тюрьме

А потом Корона снова вляпался в скандал. На этот раз он вымогал € 20 тыс. у бывшего нападающего Давида Трезеге. На снимках француз был в клубе в компании с девушкой, пока дома его ждала жена. Расследование началось в 2010 году, а в 2013-м Корону приговорили к пяти годам тюрьмы. «На Трезеге произвело большое впечатление решение суда, — сообщил агент игрока в 2013 году. — Корона ещё молод, а тюрьма отнимет пять важных лет его жизни. Но Давид также осознаёт, что любое преступление подлежит наказанию. Трезеге сильно пострадал от этой ситуации, у него появились проблемы в семье. Ни для кого не секрет, что сейчас они с женой живут раздельно. Корона хотел поговорить, но футболист отказался. Для Давида это шрам на всю оставшуюся жизнь».

В 2023-м Корона сделал несколько заявлений по поводу своей деятельности. «Я продал фотографии Лапо Элканна с девушкой, с которой его сам и познакомил, за € 220 тыс. Джилардино выплатил мне € 8 тыс., хотя снимки можно было продать за € 40 тыс. Трезеге дал € 20 тыс., хотя я мог выручить € 70 тыс. Шантаж футболистов? Я им не звонил, это они звонили мне. К примеру, Трезеге узнал у кого-то мой номер и попросил посмотреть фотографии. Его снимки обошлись мне в пять лет тюрьмы».

Давид Трезеге Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Скандалист числился заключённым больше 10 лет. Но не всё это время он провёл в тюрьме

В 2013-м Корона скрылся от правосудия, однако спустя четыре дня сдался в Португалии. Перед этим мужчину объявили в международный розыск. Параллельно Корона был фигурантом других судебных процессов, за что в 2015-м ему впаяли 13-летний тюремный срок. Правда, спустя четыре года тюрьму заменили на домашний арест по медицинским соображениям. У Короны появились панические атаки и наркотическая зависимость. Когда Фабрицио планировали вернуть в тюрьму, он пригрозил, что покончит с собой. «Вы только что создали монстра!» — кричал итальянец в видеообращении к судье.

В залах судов Корону нередко накрывали вспышки гнева. А ещё он пытался подкупить тюремного охранника, чтобы тот пронёс камеру. Попытка успехом не увенчалась. Кстати, у Фабрицио есть сын, который болен. Об этом рассказал сам итальянец: «Мой сын болен. У него генетическое заболевание. В какой-то момент я просто потерял надежду. Мне нужно найти в себе силы, чтобы вернуться. Сыну досталось суровое испытание, но с этим придётся жить. Он не может управлять своей жизнью самостоятельно, но я всегда помогу».

В сентябре 2023 года мужчину отпустили на свободу. Адвокат Короны сообщил, что его клиент закрыл счета с правосудием. Фабрицио получил свободу благодаря решению Надзорного суда Милана, который одобрил досрочное освобождение. Хотя последние месяцы Корона фактически находился не в тюрьме. Домашний арест периодически сменялся посещением медицинских учреждений. 23 сентября Корона опубликовал пост в социальных сетях, который сопроводил словами: «Я вышел на свободу, но только для того, чтобы говорить».

Фабрицио Корона Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Чем Корона занимается сейчас?

Команда Фабрицио создала сайт, который обещает большое количество эксклюзивной информации. По типу той, что привела к нашумевшей истории со ставками игроков Серии А. Сетевое издание позиционирует себя как разрыв итальянской системы СМИ. «В нашем издании собраны самые жёсткие, самые прямые журналисты. Они способны высказывать собственное мнение и заставлять людей думать над своими словами. Мы будем публиковать интригующие тексты, фотографии и эксклюзивы, которые не опубликуют другие», — одно из заявлений СМИ.

«За одну неделю мы стали точкой отсчёта для новой информации, — говорит Корона. — Сейчас в Италии обсуждают только две вещи: конфликт в Израиле и наши эксклюзивы. Я бы сказал, что мы информационные преступники, рискующие своими жизнями. Считаю, что на данный момент наш сайт стоит уже € 1 млн». Окей, Фабрицио, мы поняли, что ты не успокоишься.