Супердебют 17-летнего таланта «Барсы»! Забил победный сразу после выхода на замену. Видео

«Барселона» выиграла перед «эль класико» и сократила отставание от «Реала» до одного очка. Победу команде Хави принёс тот, от кого этого точно не ждали.

На фоне такого количества потерь – в списке травмированных Кунде, де Йонг, Роберто, Педри, Рафинья и Левандовски – вряд ли стоило требовать от «Барселоны» феерии в матче с крепким «Атлетиком», который возглавляет экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. Баски пытались воспользоваться слабостями чемпиона Испании, играя достаточно смело. Гости высоко встречали временных хозяев Олимпийского стадиона, провоцировали ошибки соперника, а не просто дожидались их.

Но в некоторых эпизодах у «Барселоны» получалось очень эффективно разбивать прессинг «Атлетика» и находить свободное пространство. На исходе трети первого тайма каталонцы создали два прекрасных момента. Сначала Торрес организовал атаку с ходу за счёт открывания и классного приёма мяча – Феликс бил в касание, однако команду Вальверде спасла от пропущенного гола перекладина. Потом контрвыпад «Барсы» завершал ударом в касание Фермин, но тут блестящий сейв ногой совершил голкипер сборной Симон. Возможно, в этом эпизоде был и фол на Феликсе, тем не менее судьи не поставили пенальти. Кроме того, ещё один спорный эпизод с падением Феликса в штрафной произошёл, когда «Барса» с «Атлетиком» сыграли около получаса. Во втором случае больше было похоже на «нырок».

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В остальном же первый тайм скорее порадовал Вальверде, нежели Хави. «Атлетик» выиграл его по ударам – 8:3 (в створ – 3:2), по точным передачам на чужой трети поля и по касаниям мяча в штрафной противника. Если бы перед перерывом баски реализовали один из своих голевых моментов, то это было бы справедливым. Надёжности сине-гранатовым недоставало.

В дебюте второго тайма игра тоже шла не по тому сценарию, который понравился бы Хави. «Барселона» допускала моменты у своих ворот. Стандарты «Атлетика» создавали напряжение в штрафной тер Штегена, Канселу, как обычно, чередовал нормальные действия в обороне с неубедительными, да и опорная зона не была цементом (наибольшее количество передач басков под удар пришло оттуда). Впрочем, после бодрых 10–15 минут в исполнении «Атлетика» у хозяев стали проходить атаки на скорости, передачи за спины. Команда Вальверде раз за разом ошибалась при организации офсайда.

Чтобы дело в штрафной «Атлетика» пошло повеселее, Хави добавил ещё одного игрока в группу атаки – Ямал поменял Ромеу. 16-летний вингер стал тут же зажигать на своём правом фланге. Ламин имел шанс забить, сместившись к центру штрафной, но не исполнил. Зато быстро сработала другая замена. Едва 17-летний Марк Гиу появился на поле вместо Фермина, как тут же отличился! Феликс классно открылся между линиями и вырезал проникающую передачу, а форвард избежал офсайда, улетел к воротам Симона и решил эпизод парой касаний. Вот это дебют! Гиу впервые сыграл за главную команду «Барсы», а за сборную Испании U17 у этого одарённого парня восемь голов в 12 матчах.

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Хави перед «эль класико» показал миру очередную потенциальную звезду из академии «Барселоны», и его решение доигрывать с юными Ямалом и Гиу (Марк завершил матч всего с четырьмя касаниями мяча) оправдало себя на все сто процентов. «Атлетик» по игре мог рассчитывать на большее, даже несмотря на то, что после перерыва гости намного уступили хозяевам по ударам – 2:9 – и ни разу не попали в створ (0:5). Но чемпион Испании победил с любимым при Хави счётом.