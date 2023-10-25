Знали, что у Беллингема есть талантливый брат? За ним уже следят «Реал» и другие топы

Джоб очень хочет выйти из тени брата. Настолько, что даже играет не с фамилией на спине, а с именем.

В 2020-м весь «Бирмингем» собрался, чтобы проводить Джуда Беллингема в дортмундскую «Боруссию». Из академии в основную команду, из воспитанника – в главную звезду, которая затмевала всё вокруг. Джуд был невероятно талантлив, и сотрудники академии быстро распознали его потенциал. Он настолько опережал свой возраст, что его регулярно переводили в команды старше. За основу «Бирмингема» Беллингем дебютировал в 16 лет и 38 дней, что стало новым рекордом (до этого самым молодым дебютантом был Тревор Фрэнсис – 16 лет и 139 дней в 1970-м). Когда 17-летний Джуд покинул клуб, руководство решило вывести из обращения 22-й номер – и это многое говорит о значимости Беллингема для «Бирмингема».

«За очень короткий срок Джуд стал культовой фигурой для нашего клуба, продемонстрировав, чего можно добиться благодаря таланту, усердному труду и преданности, – говорилось в заявлении «Бирмингема». – Поэтому клуб решил, что будет уместно вывести 22-й номер из обращения, чтобы запомнить одного из наших воспитанников».

Но «Бирмингем», прощаясь с Джудом, не прощался с семьёй Беллингемов: в академии оставался его брат – Джоб. Парень, которому тогда было всего 14, находился в тени: по сравнению с Джудом, он медленнее развивался (то есть не перепрыгивал через команды по возрасту), им меньше восхищались – но при этом не отрицали, что он тоже талантлив. Джобу просто нужно было чуть больше времени – и чуть больше доверия.

Спустя год после того, как Джуд ушёл в «Боруссию», новый тренер «Бирмингема» Ли Бойер начал подтягивать Джоба к тренировкам с основой. Когда 15-летний парень попал в заявку на матч Кубка лиги с «Колчестер Юнайтед», многие всполошились. И даже несмотря на то, что Джоб так и не вышел на поле, журналисты после игры атаковали Бойера вопросами «Почему он».

Джоб Беллингем Фото: PA Images via Getty Images

«Это награда для него, потому что Джоб усердно работал, – отвечал тогда тренер. – Он постоянно совершенствуется как игрок. Готов ли Беллингем играть? Нет. Он ещё учится. Станет ли он постоянным игроком основы через год-два – мы не знаем. Всё зависит от того, как он будет развиваться и что решит сам».

В сезоне-2021/2022 Джоб всё же дебютировал за основу – его выпустили на замену в Кубке Англии с «Плимутом», и он отыграл 50 минут. Ему было 16 лет и 107 дней, что сделало его вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за «Бирмингем». Всего на 69 дней старше, чем это сделал его брат.

Братья Беллингемы Фото: Getty Images for Louis Vuitton

«Он заслужил это, – сказал Бойер. – Джоб тренируется с нами уже четыре недели, и вы можете заметить, как он растёт и совершенствуется с каждым днём. Когда Беллингем только пришёл к нам на тренировку, он делал слишком много касаний. Но сегодня после игры я сказал ему: «Ты действительно хорошо справился, ты 16-летний парень, который доминировал над мячом, на самом деле не отдавал его, старался делать правильные вещи, а когда ты всё-таки отдал, ты отбежал назад, защищался в своей штрафной». Я сказал, что дал ему эту возможность сыграть, потому что он её заслужил».

Летом того же года Джобу предложили профессиональный контракт, который официально вступил в силу в день его 17-летия. Тогда же сменился тренер – вместо Бойера должность занял Джон Юстас. Он начал больше подпускать Джоба к основе, при этом со своей стороны отмечал, что на младшего Беллингема оказывается давление из-за брата. Поэтому одной из своих задач тренер в том числе видел защиту Джоба от внешнего давления.

«Мы не хотим вводить Джоба в команду слишком рано, – говорил Юстас. – На протяжении всего сезона у него были очень хорошо проведённые минуты. Мы внедряли его в игру и время от времени давали отдохнуть. Беллингем развивается, но от него ещё чертовски многого можно добиться. У нас будет суперсильный игрок».

Юстас отмечал, что у Джоба есть одно существенное преимущество перед братом в этом же возрасте: Джуд был образцом для подражания, а младшему Беллингему приходится конкурировать с другими талантливыми ребятами в «Бирмингеме»: Джорджем Холлом, Джорданом Джеймсом и Элфи Чангом.

Трой Дини экс-капитан «Бирмингема» «В Бирмингеме есть группа из шести-семи игроков до 22 лет, Джоб самый младший — ему только исполнилось 17. В этом году он набрал 10 кг, он будет таким же абсолютным монстром, как и его брат. Джоб невероятно талантлив, вы не можете этого отрицать, но прогресс займёт на год-два больше, чем у брата. Он в тени Джуда, не так ли? Но Джоб — замечательный ребёнок из замечательной семьи».

В первой половине сезона-2022/2023 Джоб принял участие в 14 матчах Чемпионшипа, но ни разу не провёл на поле больше 60 минут – в среднем его выпускали на 12. Зимой Беллингем получил травму и выбыл на два месяца, но по возвращении начал регулярно выходить на поле и даже наконец сыграл полный матч (целых два).

Летом его имя мелькало в заголовках газет рядом с большими клубами – писали, что Джобом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Боруссия». Но в итоге Беллингем выбрал «Сандерленд», и на это решение во многом повлиял Кристиан Спикман, бывший менеджер академии «Бирмингема», а ныне спортдиректор «Сандерленда». Он убедил отца и агента Беллингема-младшего, что новый вызов поможет юноше сделать рывок в карьере.

Ещё один человек, к которому прислушалась семья при принятии важного решения, – Майк Доддс, руководитель развития игроков «Сандерленда»: именно он значительно повлиял на развитие Джуда в «Бирмингеме», а ещё посоветовал взять ему тот самый 22-й номер (потому что Беллингем может сыграть и на позиции четвёрки, и десятки и восьмёрки, что в сумме даёт как раз 22). «Во многом причина того, что я играю так, как играю, – это он», – говорил Джуд про Доддса.

Джоб Беллингем подписывает контракт с «Сандерлендом» Фото: Sunderland AFC via Getty Images

Джоб перешёл в «Сандерленд» этим летом. Ему не устроили такое же яркое прощание, как его брату, никто не выводил его номер из обращения, но ожидать, что у парня будет такая же карьера, как и Джуда, было бы неправильно. К 16 годам Беллингем-старший достиг уровня, которого многие не достигают за всю карьеру: Джуд зарекомендовал себя за пределами Англии, получил звание «самого талантливого молодого игрока Европы», привлёк внимание европейских грандов. У Джоба иной путь – и это всё равно не отменяет того, что Беллингем-младший талантлив.

В августе Джоба признали лучшим футболистом «Сандерленда». Он стал важной единицей в составе Тони Моубрея, который высоко его ценит, отмечая, что в команде Беллингем «не из-за имени, а из-за его футбольных качеств, конкурентных преимуществ, атлетизма и техники». Хавбек сыграл в 12 турах Чемпионшипа подряд, всегда выходя в старте.

Тони Моубрей главный тренер «Сандерленда» «Джоб очень зрелый для своего возраста. Он действует как опытный профессионал и требует соблюдения стандартов. Даже в играх с небольшим преимуществом он хочет побеждать. Беллингем усердно работает каждый день. Как тренеры мы хотим защитить его, поэтому иногда, когда он выходит на замену, мы даём ему передышку. Парень обладает достаточной работоспособностью, чтобы добиться успехов. Но мы не будем на него давить».

Моубрей рассказывал, что Джоб старается избегать сравнений с Джудом, хотя не сравнивать их трудно. Они похожи словно близнецы, у них одинаковое телосложение, та же позиция, то же мышление. Оба начинали в одной академии, оба рано дебютировали во взрослом футболе, уверены не по годам и при этом по-взрослому умны. Они даже перешли в новые клубы в один день – «Реал» объявил о переходе Джуда, а «Сандерленд» – о трансфере Джоба 14 июня этого года. Только вот первая новость прогремела на весь футбольный мир, а вторая прошла незаметно.

Быть в тени звёздного брата непросто, но Джоб старается прокладывать свой путь в большом футболе. По приезде в «Сандерленд» он попросил работников клуба о смене надписи на футболке: захотел выступать не с фамилией Беллингем на спине, а просто с именем – Джоб.

«Я думаю, он пытается создать свою собственную личность, – говорил Моубрей. – Джоб не хочет жить за счёт брата; он хочет быть футболистом, которым он сам является, и показать людям, что он из себя представляет».

Джоб Беллингем Фото: Marc Atkins/Getty Images

На этом фоне новости, что «Реал» раздумывает о подписании Джоба, выглядят довольно интересно. Газета El Nacional писала, что Флорентино Перес попросил Юни Калафата отправить скаутов на матчи молодёжной сборной Англии, чтобы те проследили за Беллингемом-младшим. Если однажды всё действительно сложится, братья окажутся вместе на «Сантьяго Бернабеу» – это будет красивая история.

Только вот непонятно, насколько это правильно для карьеры Джоба, который всё время пытается выйти из тени Джуда, чтобы перестать быть «братом Джуда Беллингема».