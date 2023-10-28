Форвард «Ахмата» пробежал полполя и забил в стиле Месси! Но «Зенит» нашёл изящный ответ

Чемпион сделал победу за пять минут и сократил отставание от лидера до двух очков.

«Зенит» одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидера «Краснодара» до двух очков. Теперь чемпион будет ждать осечки конкурента в завтрашней выездной игре с ЦСКА.

В первые полчаса «Зенит» было просто не узнать. Команда Сергея Семака попала под высокий прессинг «Ахмата», который очень смело играл на поле чемпиона России, но как будто этого и хотела. Хозяева перепасовкой у своих ворот выманивали южан на прессинг, чтобы использовать свободное пространство на чужой половине поля. Вот только петербуржцам всё портил чудовищный брак. «Зенит» не был медленным, наоборот, спешил, суетился и допускал много ошибок под давлением грозненцев из-за желания быстро двигать мяч.

В результате всё закончилось голом-шедевром Конате на 24-й минуте. Центрфорвард «Ахмата» улетел со своей половины поля от Алипа и Родригао, обыграл поспешившего выбежать из ворот Адамова, не заметил страховавшего всех Эраковича и забил один из самых красивых мячей сезона. Команда Мирослава Ромащенко реализовала первый удар в створ.

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«Зенит» нашёл себя только после пропущенного гола, да и то не сразу. Лишь на исходе получаса игры команда Семака нанесла первый удар по воротам «Ахмата». На тот момент у Кассьерры было одно касание в штрафной Шелии, у Сергеева – 0. Но российский форвард сравнял счёт своими первыми касаниями в штрафной южан, превратив в гол и первый удар в створ в исполнении «Зенита». Отчасти гол получился случайным. Клаудиньо бил, однако мяч отскочил от Сергеева, а потом Иван грамотно выдержал паузу и спокойно забил. Как ни удивительно, Сергеева никто из партнёров не поздравил – только Барриос подошёл через несколько секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Более того, вопреки логике игры на перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу «Зенита». Во второй голевой атаке хозяева наконец-то провели чемпионскую комбинацию: Кассьерра завязал её и сам же завершил, опередив зазевавшегося Челиковича. И, конечно же, блестящий длинный перевод сделал Сергеев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Первые 15 минут после перерыва тоже не должны были радовать Семака. По истечении часа матча «Зенит» уступал «Ахмату» и по общему количеству ударов (7:10), и по попаданиям в створ ворот (2:3). Минимальное преимущество у сине-бело-голубых было только по ударам из пределов штрафной (4:3). Хуже того, ещё одной неприятностью для петербургской команды стала травма Клаудиньо. Ключевой наряду с Венделом созидатель «Зенита» получил повреждение на ровном месте, судя по всему, в единоборстве с Беришей. Пришлось делать вынужденную замену: Ду Кейрос вместо Клаудиньо.

После часа матча игра превратилась в вещь в себе. «Зенит» компактно оборонялся средним блоком, защищая результат, держал мяч, а у «Ахмата» не получалось отыскать свободное пространство. Мяч застревал в средней линии. Впрочем, и команда Семака не вылетала в контратаки так, как умеет. Ромащенко бросил в бой вторым форвардом Агаларова – к сожалению, подзабытого уже лучшего бомбардира сезона-2021/2022. Тогда Агаларов и Кассьерра заняли первое-второе места в списке снайперов РПЛ. Прошлый сезон оба провалили, но если нападающий «Зенита» перезагрузил карьеру, то Гамид до сих пор в тени Конате.

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата снова не ушёл с поля без гола. В концовке колумбиец мог оформить дубль и добить команду Ромащенко, но ему не повезло – попал в штангу. Матео завершил матч с пятью касаниями в чужой штрафной, двумя ударами и одним голом. Теперь у Кассьерры 10 голов в 12 матчах сезона РПЛ. «Ахмат» на последних минутах ничего не создал. Грозненцы заметно устали, и даже замены, включая выход Агаларова, не добавили южанам энергии в атаке. Обидное поражение для «Ахмата», очень неплохо смотревшегося бóльшую часть встречи на «Газпром Арене».