Увы, Месси сегодня выиграет «Золотой мяч». Все же понимают, что трофей заслужил Холанд?

Спор о том, кому вручать «Золотой мяч» – это дискуссия уже не про Месси, Холанда, Де Брёйне и остальных, а про критерии. У разных людей разные параметры лучшего футболиста. Хотя в истории останется просто «лучший» за такой-то год (или за сезон, как теперь). Тогда-то лучшим футболистом мира был Роналду, а тогда-то Модрич – примерно так мы запоминаем.

Для меня в плане критериев всё очевидно. Есть турниры с длинной дистанцией – 38 туров (АПЛ), а есть турниры с короткой дистанцией – семь матчей (ЧМ-2022). Какая выборка будет более показательной? Конечно, более длинная. В АПЛ и уровень футбола повыше, чем на чемпионате мира. У этого утверждения нет и не может быть абсолютных доказательств, но, думаю, большинство из вас согласится. Тем более сборные по умолчанию не такие сыгранные из-за временных ограничений. Да и просто лишены возможности купить нужного игрока на проблемную позицию.

Эрлинг Холанд Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Месси в одно лицо затащил ЧМ-2022 – это не совсем так, но допустим. Холанд переписал рекорды АПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Никому раньше не удавалось забить 36 мячей за сезон АПЛ. А ведь мог он забить и больше, если бы захотел. Во время пенальти он мог просто отдать мяч партнёру по команде. А ещё тренер менял Эрлинга в перерыве, если результат был сделан в первом тайме.

Месси провёл сильный сезон в чемпионате Франции, но это пятая по силе лига Европы. Кажется, аргентинцу самому было там скучно. Он даже мог свалить из страны вопреки договорённостям с тренером, за что Лео отстраняли от команды на неделю.

Уже одного чемпионата Англии достаточно, чтобы вручить «Золотой мяч» именно Холанду. А при этом есть ещё такая штука, как Лига чемпионов. Норвежец выиграл и этот турнир, став, опять же, лучшим бомбардиром. И, пожалуйста, не нужно повторять глупость про то, что Эрлинг исчезал в ключевых матчах. Во-первых, большой привет нападающим, которые забивают топ-клубам, но не могут отличиться во встречах с аутсайдерами – это ничуть не лучше. А во-вторых, просто пересмотрите хотя бы единственный гол в финале ЛЧ. Гляньте, сколько времени было у Родри, чтобы разбежаться, прицелиться и пробить. А всё потому, что защитники убежали за Холандом, вжавшись в свою вратарскую.

Эрлинг Холанд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я болел за Аргентину на ЧМ-2022. Считаю Месси величайшим футболистом всех времен. Ни Роналду, ни Пеле, ни кого-то ещё. По уровню футбола аргентинец – №1. Но как раз по уровню футбола и хотелось бы вручать «Золотые мячи». Чемпионат мира – главный турнир на планете с точки зрения аудитории. В течение месяца бары переполняются и о футболе говорят даже люди, которым вообще плевать на спорт. Но здесь нужно разделять популярность и уровень игры.

Судя по всему, сегодня Месси получит восьмой «Золотой мяч». Ему вручат награду не за голы, передачи и обводки. Лео получит приз благодаря своему величию, известности и киношному сюжету. Лучший игрок планеты наконец овладел главным трофеем в жизни. Реально классный сценарий, но с каких пор это стало самым важным?

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вручение «Золотого мяча» сейчас говорит больше не о футболистах, а о самой премии. Она давно дискредитировала себя, теперь же к ней совсем тяжело относиться всерьёз. Надеюсь, Месси будут помнить за его реальные заслуги, а не как человека, который отобрал «лишний» «Золотой мяч» (или даже три «лишних»?). В конце концов, он не виноват, что премию дают за хайп, а не за уровень игры на протяжении сезона.