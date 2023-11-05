«Зенит» пробил пять пенальти «Зениту». Уникальный матч в российском футболе

30 лет назад зрители увидели странное шоу между командами из Санкт-Петербурга и Челябинска: 11-метровый исполнил даже вратарь!

30 лет назад, в конце октября 1993-го, состоялся уникальный матч с участием сегодняшнего гранда нашего футбола. В тот день «Зенит» пробил пять пенальти в ворота… «Зенита». Это была первая игра в истории российских чемпионатов с таким количеством 11-метровых, причём к «точке» подходил даже вратарь!

В 1992-м «Зенит» вылетел из элиты и на целых три года застрял в Первой лиге. В то время клуб жил с дырявым карманом, а за команду выступали в основном молодые воспитанники петербургского футбола. В том числе игроки, которые в будущем проявят себя в РПЛ – нападающий Владимир Кулик, полузащитник Игорь Зазулин, защитник Максим Боков…

Тем не менее «Зенит» кое-как держался на плаву и рассчитывал даже вернуться в высшую лигу после сезона-1993. Петербуржцев отправили в зону «Центр», которую, казалось, можно выиграть. Победитель отправлялся в переходный турнир за место в элите. Основными соперниками команды молодого тренера (чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита») Вячеслава Мельникова должны были стать саратовский «Сокол», ярославский «Шинник», пермская «Звезда», а также казанский «Рубин». Но главным конкурентом оказалась «Лада» из Тольятти.

И «Зенит», несмотря на финансовые проблемы, действительно широко шагал в сторону высшей лиги. За 38 туров команда Мельникова потерпела всего пять поражений. А 21-летний Кулик разрывал оборону соперников – наколотил 36 мячей в 37 матчах. На финише сезона за первое место боролись «Зенит» и «Лада», находившаяся под присмотром АвтоВАЗа. Во втором круге команды сыграли в Санкт-Петербурге на небольшом стадионе «Обуховец», который 5000 болельщиков заполнили фактически до отказа.

У этого матча была своя предыстория, связанная с нравами в российском футболе 1990-х. Тогдашний президент «Зенита» Леонид Туфрин рассказывал в интервью сайту «Спорт День за Днём»:

«В «Ладе» тогда президентом был некто Гармашов, известная личность. Так на нас начались наезды даже перед домашним матчем с ними! Ну что нам делать? Пришлось обратиться к нашим, питерским браткам…

В общем, с Гармашовым они прямо в гостинице провели «профилактическую беседу», тот вроде всё уяснил. Но самое забавное было на стадионе, уже перед самым матчем. Выходят наши игроки из раздевалки, а их сразу в кольцо берут. Смотрю я на этих боевиков – мамочка моя… Огромные, страшные, носы перебиты, уши закручены, все в спортивных костюмах… И под таким «конвоем» наши ребята к полю идут. И тут как раз приезжает Мутко. Увидел эту картинку – обомлел. Это, говорит, что такое? Ну, так безопасность обеспечиваем, отвечаю. И ведь обеспечили, отработали братки классно! На перерыв тоже «под охраной» уходили. А «Ладу» мы тогда славно раздели – 2:0».

Команда Мельникова победила благодаря дублю Зазулина (первый гол был забит на первой же минуте с пенальти), но гонка «Зенита» с «Ладой» продолжилась. Босс клуба из Тольятти эту историю не забыл. Спустя годы Гармашов рассказывал в интервью для «Матч ТВ», как ответил на обидное поражение в Санкт-Петербурге:

«С «Зенитом» жёстко зарубились. Машин от завода у меня ещё не было, после аварии штаны надеть не мог, полетел в Питер в шортах. А там Валя Иванов нас «убил». Я в судейскую – тамбовские на входе в пиджачках: «Мы тебя, маленький, в Тольятти найдём и нахлобучим». «Чего?! Ну, ладно». Приехал домой и заточился. Всё сделал, чтобы «Зенит» прибивали, где можно и нельзя. Стимулировал соперников, прямо удовольствие получал».

В результате «Лада» выиграла борьбу за первое место у «Зенита», опередив сине-бело-голубых на финише на два очка. За пару туров до конца чемпионата у команды Мельникова ещё оставалась, вероятно, надежда на счастливый финал. В предпоследней игре сезона в Санкт-Петербург приехал другой «Зенит» – безнадёжный аутсайдер из Челябинска. И тот матч одноклубников вошёл в историю пятью пенальти. Причём все были назначены в ворота гостей!

Юрий Окрошидзе Фото: fc-zenit.ru

Первый пенальти на 34-й минуте при счёте 1:1 не реализовал Кулик. Когда же хозяева заработали второй 11-метровый, их бомбардир отдал мяч Бокову – защитник был точен. А дальше и вовсе началась какая-то фантасмагория. Известный судья Николай Фролов из Раменского ставил пенальти один за другим, и дошло до того, что при счёте 5:1 на дуэль с коллегой вызвался голкипер «Зенита» Юрий Окрошидзе.

Об этом красочно рассказывалось в отчёте об игре газетой «Спорт Человек Время»:

«Зенитовцы один за другим врываются в штрафную соперников, защитники гостей косят всех налево и направо. Дважды точно бьёт с отметки Кулик. Когда Фролов в пятый раз показал на продырявленную «точку», игроки хозяев совсем ошалели, а вратарь гостей не знал, куда бежать. Бить вызвался Окрошидзе. Другой голкипер его удар отразил, но Герасимов был тут как тут. В итоге табло не хватило».

Из Окрошидзе не получился Чилаверт – вратарь челябинцев Герасин не дал себя унизить коллеге по амплуа. Впрочем, полузащитник Герасимов добил мяч в сетку и установил окончательный счёт – 6:1. Более того, в заключительном туре «Зенит» выиграл ещё крупнее — у «Торпедо» из Миасса (7:1), обойдясь, кстати, без пенальти. Вот только красивый финал сезона не стал хэппи-эндом. Ждать возвращения в элиту пришлось до 1996 года.

В истории Первой лиги больше не было матчей с пятью пенальти. А вот в РПЛ случились две похожие игры. В 1999 году судья Валентин Иванов зафиксировал пять фолов в штрафной во встрече «Ротора» и «Черноморца» в Волгограде, а в июле 2023-го арбитр Владислав Безбородов пять раз назначал 11-метровые в матче «Ахмата» и ЦСКА. Эту игру в Грозном вы наверняка ещё не забыли.