Судьи украли у «Ростова» пенальти! Но потом помогли команде Карпина победить

«Ростов» и «Урал» решали, кто в плей-офф Кубка России выступит в Пути РПЛ, а кто свалится в Путь регионов. Хоть обе команды и накопили по восемь очков, за счёт личных встреч выше были уральцы. И да, ключевое слово — были, потому что победы добился «Ростов».

У «Урала» была всего одна победа в 11 последних матчах, в то время как «Ростов» победил в двух встречах подряд, так что фаворит, казалось, был очевиден. Игра всё подтвердила.

Екатеринбуржцы тоже создавали моменты, однако инициатива была на стороне дончан. Красноречиво об этом говорит статистика обоих таймов:

в первом: 9-5 по ударам (5-2 в створ) и 4 сейва Мамина против 2 у Медведева;

во втором: 7-2 по ударам (3-1 в створ) и 1 сейв Мамина против… ничего.

Есть, впрочем, другой крайне важный показатель — несправедливо неназначенные пенальти. Тут преимущество тоже на стороне ростовчан, хотя вряд ли они рады этому факту. Комаров точно бил с близкого расстояния, и мяч рукой остановил Кики. Если бы не касание уральского защитника, счёт был бы открыт. Арбитр в лице Рафаэля Шафеева момент почему-то проигнорировал. Не помог и VAR, за который отвечали Евгений Турбин и Ян Бобровский.

Мяч попадает в руку Кики Фото: Кадр из трансляции

Что это, если не 11-метровый? И как можно заметить двойное касание Соболева в игре «Спартак» — «Краснодар» при пробитии пенальти, но не увидеть столь явную игру неприжатой рукой?

Аналогичного мнения придерживается и наш эксперт, экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Это 11-метровый удар без жёлтой карточки. Рука отставлена в сторону и увеличила площадь тела. Кики блокировал мяч ногой, но тот пошёл за спину, и футболист «Урала» выставил руку назад».

«Ростов» тем не менее всё равно забил на 45-й минуте. Как? После вбрасывания из аута! Кто? Центральный защитник Мелёхин! Оборона уральцев вообще не ждала подобного подключения. Мелёхина совсем никто не опекал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Урал» ответил на это роскошным голом Шеттине. Только посмотрите на это великолепие! Всё в соло сделал нападающий: сам мяч отобрал, сам его протащил и сам же вколотил в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А потом арбитры, как многим показалось, проглядели фол Тугарева при верховом единоборстве. Казалось бы, ну и что с того, рядовой же момент?

Спорный момент с участием Тугарева Фото: Кадр из трансляции

Дело в том, что после него мяч получил Уткин, который точно отпасовал на Комличенко, а Николай взял и превратил передачу партнёра в голевую!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Однако в данном случае Игорь Федотов встал на сторону арбитра: «Исходя из планки единоборств, которую установил Шафеев, это нормальный момент».

От второго голевого удара «Урал» уже не оправился, на 84-й минуте к тому же лишившись Филипенко из-за двух жёлтых. Хотя, похоже, никакого удаления быть не должно было.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Удаление — ошибка. Было бы понятно, если бы Шафеев просто продолжил игру. Но раз он свистнул, то зафиксировать здесь нужно было фол со стороны игрока «Ростова». Он не двигался к мячу, выставил ногу в сторону и подбил ногу защитнику. Инициатор контакта — именно нападающий. Надо было назначить штрафной удар в другую сторону».

Теперь «Урал» сыграет в Пути регионов. И не факт, что при Викторе Гончаренко: команда давно не показывает ни классной игры, ни подъёма в турнирной таблице. Или тренер всё-таки сохранит работу?