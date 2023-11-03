Итоги группового этапа Кубка России. Лидер РПЛ будет играть с командами из Первой лиги

Завершилась групповая стадия Кубка России — 2023/2024. Теперь известно, как распределились места: кто в плей-офф останется в Пути РПЛ, кто отлетел в Путь регионов и кто уже выбыл.

Группа А: ЦСКА отодвинул «Оренбург» только в последнем туре

Армейцы и оренбуржцы обеспечили себе проход по Пути РПЛ ещё в 5-м туре. В 6-м же они как раз выяснили, кто больше достоин первого места. Оказалось, это ЦСКА: армейцы добились уже не такого убийственного результата, как в первом круге (там было 6:0), но всё равно уверенного — 3:1.

«Сочи» с «Факелом» в то же время определяли главных неудачников в группе. Ими стали уже совсем не наглецы из Воронежа: южане спокойно закинули противнику два гола в первом тайме, на этом и закончив. Команда Александра Точилина остановилась на третьей строчке.

Группа В: «Ростов» скинул «Урал» в Путь регионов

Дончане и екатеринбуржцы могли как захватить лидерство в группе, так и стать третьими. Первую возможность обрубил «Локомотив», разгромивший безнадёжных аутсайдеров в лице «Рубина» (3:0). Но и зацепиться за второе место — задача тоже крайне интересная.

Игроки «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ростов» не испытал больших проблем, хоть и пропустил во втором тайме шедевр от Шеттине. «Урал» создал гораздо меньше моментов и к тому же остался в меньшинстве на 84-й минуте, так что ростовчане спокойно удержали победу (2:1). В итоге парни Валерия Карпина остались в Пути РПЛ, а команда Гончаренко сыграет в Пути регионов.

Группа С: «Зенит» размочил «Крылья», «Балтика» покуражилась с «Ахматом»

Петербуржцы уже обеспечили себе первое место, тем не менее не захотели уступать дома даже при отсутствии турнирной мотивации. И за счёт гола Ивана Сергеева в конце матча вырвали три очка. Возможно, сказалось и то, что «Крыльям» также ничего не было нужно — независимо от результатов, они остались бы четвёртыми.

Зато настоящая драма разворачивалась в параллельной игре в Калининграде. Балтийцам хватило бы для второй строчки и ничьей в основное время, однако они пропустили на 34-й минуте от Антона Швеца и оказались в шатком положении. Дальше был концерт: четыре гола «Балтики», и каждый на загляденье. В результате команда Сергея Игнашевича осталась на своём месте.

Группа D: «Динамо» на последних секундах скинуло «Краснодар» со второго места

Ярчайшие события группового этапа разворачивались именно здесь. «Спартак» уже забронировал лидерство после 5-го тура, однако как же он сражался в игре с мотивированным «Краснодаром»! Красно-белые вели 2:1, а затем пропустили ещё два и всё-таки должны были сравнивать счёт с 11-метрового. Александр Соболев так и сделал, но вместе с этим абсурдно нарушил правила — при пробитии коснулся мяча дважды. И гол отменили.

Игроки «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» благодаря помарке Соболева запрыгнул на второе место. Чтобы подвинуть его оттуда, «Динамо» нужно было обыгрывать немотивированный «Пари НН». Получилось? Да, причём на 90+3-й минуте (2:1) — во время решающей атаки! Если бы такой великой концовки не существовало, её стоило бы придумать.

Как итог, оба московских представителя данной четвёрки шагнули в плей-офф Пути РПЛ, а краснодарцы оказались в Пути регионов. Там их, помимо «Сочи», «Урала» и «Ахмата», ждут «Родина», «Химки» «Волгарь» и «СКА-Хабаровск». Жеребьёвка пройдет 3 ноября в 12:00 (мск).