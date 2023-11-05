Топ-день в РПЛ! «Краснодар» играет с Самарой, ЦСКА — с Юраном, а у «Спартака» дерби! LIVE

Друзья, всем привет! 14-й тур РПЛ в самом разгаре, причём во всех смыслах. Сегодня, 5 ноября, нас ждут сразу три крутейших матча.

Начнут игровой день «Краснодар» и «Крылья Советов». Ещё недавно эти команды вместе шли вверху таблицы, но с тех пор Самара сдала и несколько раз потеряла очки. Тем не менее игра интереснейшая, ведь «Краснодару» нужно побеждать, чтобы не подпускать «Зенит», а «Крылья» — явно не самая удобная команда для этого. Начало — в 14:00 мск.

Следом, в 16:30 мск, стартует матч ЦСКА — «Пари НН». Если не вдумываться, может показаться, что фаворит в этой паре очевиден. Но, как говорится, есть нюанс: команды идут рядом в таблице (ЦСКА — пятый, «Нижний» — шестой), а разделяет их всего одно очко. Хватит ли магии Юрана, чтобы прыгнуть ещё выше?

А самое интересное случится вечером. Московское дерби — «Локомотив» против «Спартака»! Обе команды не отличаются стабильностью в этом сезоне и, как и ЦСКА с «Пари НН», находятся рядом в таблице. «Спартак» занимает седьмое место, «Локо» идёт следом, но уступает даже не по очкам, а всего лишь по дополнительным показателем. Так что, если не случится ничьей, кто-то точно оторвётся от соперника. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Оставайтесь с нами!

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