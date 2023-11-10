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Клубы РПЛ, которые чаще других упускали победы, ведя в два гола: «Краснодар», «Динамо», «Ростов»

Кто в РПЛ чаще упускал победы, а кто делал камбэк? Цифры Карпина и «Краснодара» удивляют
Кирилл Закатченко
Клубы РПЛ, которые чаще других упускали победы
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Речь о ситуациях, когда команда вела или проигрывала в два мяча. Посмотрели результаты за последние пять лет.

14-й тур завершился огненным матчем на юге России с участием «Сочи» и «Динамо». Шесть голов, нереализованный пенальти, два удаления (одно — тренерское). Бело-голубые вели после первого тайма 3:1, но в итоге соперник организовал камбэк — 3:3. Это уже второй случай в сезоне, когда «Динамо» упускает победу, ведя с преимуществом в два гола. А какие команды РПЛ чаще других теряли очки подобным образом? Для анализа мы взяли последние пять лет – такая выборка обусловлена немалым количеством матчей клубов + их статусом в лиге.

Подробности одного из самых ярких матчей первого круга:
«Динамо» и «Сочи» устроили триллер! Это точно лучший матч нынешней РПЛ. Видео
«Динамо» и «Сочи» устроили триллер! Это точно лучший матч нынешней РПЛ. Видео

«Ростов» — пять раз

До этого сезона у донского клуба было всего два матча, когда он упускал победу. В этом — уже три. Дважды «Ростов» позволял отыграться «Краснодару», а в матче с ЦСКА два раза вёл с преимуществом в два мяча.

ДатаСоперникС каким счётом велиИтоговый результат
03.11.2019«Краснодар»2:02:2
03.12.2021«Зенит»2:02:2
16.09.2023«Балтика»2:02:2
24.09.2023ЦСКА2:0 и 3:13:3
07.10.2023«Краснодар»2:02:3

Особенно запомнилось, как команда Валерия Карпина упустила победу в Калининграде. Гости вели со счётом 2:0 до 86-й минуты, но провалили концовку. В итоге Кристиян Бистрович спас «Балтику» от поражения уже в добавленное время. До октября 2023-го «Ростов» на пятилетнем отрезке ни разу не проигрывал, когда вёл с разницей в два мяча.

«Ростов» три раза в этом сезоне упускал победу, ведя с преимуществом в два гола

«Ростов» три раза в этом сезоне упускал победу, ведя с преимуществом в два гола

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Динамо» — шесть раз

За последние пять лет бело-голубые шесть раз потеряли очки в матчах, где вели с преимуществом в два мяча. Точнее, за последние два с половиной сезона. Любопытно, что во всех случаях «Динамо» играло в гостях. Дважды это было в Москве, но на полях «Спартака» и «Локомотива».

ДатаСоперникС каким счётом велиИтоговый результат
16.10.2021«Спартак»2:02:2
14.05.2022«Локомотив»3:13:3
30.07.2022«Факел»2:03:3
27.08.2022«Пари НН»2:02:2
29.07.2023«Крылья Советов»3:13:3
06.11.2023«Сочи»3:13:3

Бело-голубые по два раза упускали победу при Сандро Шварце, Славише Йокановиче и Марцеле Личке. Пожалуй, обиднее всего было в октябре 2021 года. Тогда динамовцы вели 2:0 со «Спартаком», но пропустили на 87-й и 90+1-й минутах.

«Динамо» дважды упускало победу при Марцеле Личке

«Динамо» дважды упускало победу при Марцеле Личке

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» — шесть раз

«Быки», как и «Динамо», шесть раз теряли очки в ситуациях, когда вели в счёте с разницей в два гола. Четыре таких случая были зафиксированы в прошлом сезоне, два — при нынешнем тренере, Владимире Ивиче.

ДатаСоперникС каким счётом велиИтоговый результат
18.03.2021«Динамо»2:02:3
17.04.2021«Зенит»2:02:2
09.10.2022«Ростов»2:02:3
05.11.2022«Факел»3:13:3
18.03.2023«Локомотив»2:02:3
24.04.2023«Спартак»2:03:4

Статистика «Краснодара» хуже, чем у «Динамо». Дело в том, что бело-голубые ни разу за пять лет не проиграли, когда вели с разницей в 2+ гола. А вот «Краснодар» потерпел сразу четыре таких поражения. В трёх случаях его обидчиками были московские клубы. Что касается нынешнего сезона, то «быки» ещё ни разу не теряли очки, если вели с преимуществом в два гола.

Владимир Ивич

Владимир Ивич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто в РПЛ чаще других делал камбэк, проигрывая с разницей в два гола?

На отрезке в пять лет сразу четыре клуба РПЛ более двух раз уходили от поражений после того, как проигрывали в два мяча.

«Локомотив» — три раза

Пожалуй, железнодорожникам пришлось тяжелее всего в Казани в 2021 году. Тогда они спаслись от поражения на третьей добавленной минуте! Рифат Жемалетдинов лишил соперника победы, а перед этим отличился Фёдор Смолов. В прошлом сезоне москвичи организовали камбэк в матче с «Краснодаром», а победный мяч забил Артём Дзюба.

ДатаСоперникС каким счётом проигрывалиИтоговый результат
16.10.2021«Рубин»0:22:2
14.05.2022«Динамо»1:33:3
18.03.2023«Краснодар»0:23:2

«Спартак» — три раза

В мае 2021-го красно-белые спаслись в Грозном и тем самым получили путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Последний матч Доменико Тедеско в московском клубе получился достаточно напряжённым. Но голы Квинси Промеса и Виктора Мозеса помогли «Спартаку» сохранить второе место в РПЛ. Через пять месяцев столичный клуб организовал жаркую концовку в дерби с «Динамо». Хозяева «горели» 0:2, но спаслись благодаря ударам защитников — Георгия Джикии и Самуэля Жиго.

ДатаСоперникС каким счётом проигрывалиИтоговый результат
16.05.2021«Ахмат»0:22:2
16.10.2021«Динамо»0:22:2
24.04.2023«Краснодар»0:24:3

«Краснодар» — три раза

В конце 2019 года «Краснодар» устроил крышесносный матч с «Ростовом». «Быки» ушли на перерыв, проигрывая 0:2 (дубль оформил Алексей Ионов). «Краснодар» проснулся только в добавленное время, но как! Иван Игнатьев забил на 90+3-й минуте, а Урош Спаич — на 90+5-й. В двух остальных случаях краснодарцы отыгрывались с 0:2 и побеждали.

ДатаСоперникС каким счётом проигрывалиИтоговый результат
20.07.2019«Уфа»0:23:2
03.11.2019«Ростов»0:22:2
07.10.2023«Ростов»0:23:2

«Ростов» — четыре раза

«Ростов» — лучшая команда лиги по камбэкам за последние пять лет. Речь, разумеется о тех матчах, где им приходилось отыгрывать два гола. Особенно огненной получилась игра с «Сочи» летом 2022 года. Тогда команда Карпина забила два мяча на 83-й и 90+3-й минутах, а по ходу игры ещё и не реализовала два пенальти.

ДатаСоперникС каким счётом проигрывалиИтоговый результат
20.08.2022«Сочи»0:22:2
09.10.2022«Краснодар»0:23:2
10.04.2023«Оренбург»0:22:2
29.10.2023«Урал»0:22:2
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