Речь о ситуациях, когда команда вела или проигрывала в два мяча. Посмотрели результаты за последние пять лет.

Кто в РПЛ чаще упускал победы, а кто делал камбэк? Цифры Карпина и «Краснодара» удивляют

14-й тур завершился огненным матчем на юге России с участием «Сочи» и «Динамо». Шесть голов, нереализованный пенальти, два удаления (одно — тренерское). Бело-голубые вели после первого тайма 3:1, но в итоге соперник организовал камбэк — 3:3. Это уже второй случай в сезоне, когда «Динамо» упускает победу, ведя с преимуществом в два гола. А какие команды РПЛ чаще других теряли очки подобным образом? Для анализа мы взяли последние пять лет – такая выборка обусловлена немалым количеством матчей клубов + их статусом в лиге.

«Ростов» — пять раз

До этого сезона у донского клуба было всего два матча, когда он упускал победу. В этом — уже три. Дважды «Ростов» позволял отыграться «Краснодару», а в матче с ЦСКА два раза вёл с преимуществом в два мяча.

Дата Соперник С каким счётом вели Итоговый результат 03.11.2019 «Краснодар» 2:0 2:2 03.12.2021 «Зенит» 2:0 2:2 16.09.2023 «Балтика» 2:0 2:2 24.09.2023 ЦСКА 2:0 и 3:1 3:3 07.10.2023 «Краснодар» 2:0 2:3

Особенно запомнилось, как команда Валерия Карпина упустила победу в Калининграде. Гости вели со счётом 2:0 до 86-й минуты, но провалили концовку. В итоге Кристиян Бистрович спас «Балтику» от поражения уже в добавленное время. До октября 2023-го «Ростов» на пятилетнем отрезке ни разу не проигрывал, когда вёл с разницей в два мяча.

«Ростов» три раза в этом сезоне упускал победу, ведя с преимуществом в два гола Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Динамо» — шесть раз

За последние пять лет бело-голубые шесть раз потеряли очки в матчах, где вели с преимуществом в два мяча. Точнее, за последние два с половиной сезона. Любопытно, что во всех случаях «Динамо» играло в гостях. Дважды это было в Москве, но на полях «Спартака» и «Локомотива».

Дата Соперник С каким счётом вели Итоговый результат 16.10.2021 «Спартак» 2:0 2:2 14.05.2022 «Локомотив» 3:1 3:3 30.07.2022 «Факел» 2:0 3:3 27.08.2022 «Пари НН» 2:0 2:2 29.07.2023 «Крылья Советов» 3:1 3:3 06.11.2023 «Сочи» 3:1 3:3

Бело-голубые по два раза упускали победу при Сандро Шварце, Славише Йокановиче и Марцеле Личке. Пожалуй, обиднее всего было в октябре 2021 года. Тогда динамовцы вели 2:0 со «Спартаком», но пропустили на 87-й и 90+1-й минутах.

«Динамо» дважды упускало победу при Марцеле Личке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» — шесть раз

«Быки», как и «Динамо», шесть раз теряли очки в ситуациях, когда вели в счёте с разницей в два гола. Четыре таких случая были зафиксированы в прошлом сезоне, два — при нынешнем тренере, Владимире Ивиче.

Дата Соперник С каким счётом вели Итоговый результат 18.03.2021 «Динамо» 2:0 2:3 17.04.2021 «Зенит» 2:0 2:2 09.10.2022 «Ростов» 2:0 2:3 05.11.2022 «Факел» 3:1 3:3 18.03.2023 «Локомотив» 2:0 2:3 24.04.2023 «Спартак» 2:0 3:4

Статистика «Краснодара» хуже, чем у «Динамо». Дело в том, что бело-голубые ни разу за пять лет не проиграли, когда вели с разницей в 2+ гола. А вот «Краснодар» потерпел сразу четыре таких поражения. В трёх случаях его обидчиками были московские клубы. Что касается нынешнего сезона, то «быки» ещё ни разу не теряли очки, если вели с преимуществом в два гола.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто в РПЛ чаще других делал камбэк, проигрывая с разницей в два гола?

На отрезке в пять лет сразу четыре клуба РПЛ более двух раз уходили от поражений после того, как проигрывали в два мяча.

«Локомотив» — три раза

Пожалуй, железнодорожникам пришлось тяжелее всего в Казани в 2021 году. Тогда они спаслись от поражения на третьей добавленной минуте! Рифат Жемалетдинов лишил соперника победы, а перед этим отличился Фёдор Смолов. В прошлом сезоне москвичи организовали камбэк в матче с «Краснодаром», а победный мяч забил Артём Дзюба.

Дата Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый результат 16.10.2021 «Рубин» 0:2 2:2 14.05.2022 «Динамо» 1:3 3:3 18.03.2023 «Краснодар» 0:2 3:2

«Спартак» — три раза

В мае 2021-го красно-белые спаслись в Грозном и тем самым получили путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Последний матч Доменико Тедеско в московском клубе получился достаточно напряжённым. Но голы Квинси Промеса и Виктора Мозеса помогли «Спартаку» сохранить второе место в РПЛ. Через пять месяцев столичный клуб организовал жаркую концовку в дерби с «Динамо». Хозяева «горели» 0:2, но спаслись благодаря ударам защитников — Георгия Джикии и Самуэля Жиго.

Дата Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый результат 16.05.2021 «Ахмат» 0:2 2:2 16.10.2021 «Динамо» 0:2 2:2 24.04.2023 «Краснодар» 0:2 4:3

«Краснодар» — три раза

В конце 2019 года «Краснодар» устроил крышесносный матч с «Ростовом». «Быки» ушли на перерыв, проигрывая 0:2 (дубль оформил Алексей Ионов). «Краснодар» проснулся только в добавленное время, но как! Иван Игнатьев забил на 90+3-й минуте, а Урош Спаич — на 90+5-й. В двух остальных случаях краснодарцы отыгрывались с 0:2 и побеждали.

Дата Соперник С каким счётом проигрывали Итоговый результат 20.07.2019 «Уфа» 0:2 3:2 03.11.2019 «Ростов» 0:2 2:2 07.10.2023 «Ростов» 0:2 3:2

«Ростов» — четыре раза

«Ростов» — лучшая команда лиги по камбэкам за последние пять лет. Речь, разумеется о тех матчах, где им приходилось отыгрывать два гола. Особенно огненной получилась игра с «Сочи» летом 2022 года. Тогда команда Карпина забила два мяча на 83-й и 90+3-й минутах, а по ходу игры ещё и не реализовала два пенальти.