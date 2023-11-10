Кто в РПЛ чаще упускал победы, а кто делал камбэк? Цифры Карпина и «Краснодара» удивляют

14-й тур завершился огненным матчем на юге России с участием «Сочи» и «Динамо». Шесть голов, нереализованный пенальти, два удаления (одно — тренерское). Бело-голубые вели после первого тайма 3:1, но в итоге соперник организовал камбэк — 3:3. Это уже второй случай в сезоне, когда «Динамо» упускает победу, ведя с преимуществом в два гола. А какие команды РПЛ чаще других теряли очки подобным образом? Для анализа мы взяли последние пять лет – такая выборка обусловлена немалым количеством матчей клубов + их статусом в лиге.
«Ростов» — пять раз
До этого сезона у донского клуба было всего два матча, когда он упускал победу. В этом — уже три. Дважды «Ростов» позволял отыграться «Краснодару», а в матче с ЦСКА два раза вёл с преимуществом в два мяча.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом вели
|Итоговый результат
|03.11.2019
|«Краснодар»
|2:0
|2:2
|03.12.2021
|«Зенит»
|2:0
|2:2
|16.09.2023
|«Балтика»
|2:0
|2:2
|24.09.2023
|ЦСКА
|2:0 и 3:1
|3:3
|07.10.2023
|«Краснодар»
|2:0
|2:3
Особенно запомнилось, как команда Валерия Карпина упустила победу в Калининграде. Гости вели со счётом 2:0 до 86-й минуты, но провалили концовку. В итоге Кристиян Бистрович спас «Балтику» от поражения уже в добавленное время. До октября 2023-го «Ростов» на пятилетнем отрезке ни разу не проигрывал, когда вёл с разницей в два мяча.
«Ростов» три раза в этом сезоне упускал победу, ведя с преимуществом в два гола
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
«Динамо» — шесть раз
За последние пять лет бело-голубые шесть раз потеряли очки в матчах, где вели с преимуществом в два мяча. Точнее, за последние два с половиной сезона. Любопытно, что во всех случаях «Динамо» играло в гостях. Дважды это было в Москве, но на полях «Спартака» и «Локомотива».
|Дата
|Соперник
|С каким счётом вели
|Итоговый результат
|16.10.2021
|«Спартак»
|2:0
|2:2
|14.05.2022
|«Локомотив»
|3:1
|3:3
|30.07.2022
|«Факел»
|2:0
|3:3
|27.08.2022
|«Пари НН»
|2:0
|2:2
|29.07.2023
|«Крылья Советов»
|3:1
|3:3
|06.11.2023
|«Сочи»
|3:1
|3:3
Бело-голубые по два раза упускали победу при Сандро Шварце, Славише Йокановиче и Марцеле Личке. Пожалуй, обиднее всего было в октябре 2021 года. Тогда динамовцы вели 2:0 со «Спартаком», но пропустили на 87-й и 90+1-й минутах.
«Динамо» дважды упускало победу при Марцеле Личке
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Краснодар» — шесть раз
«Быки», как и «Динамо», шесть раз теряли очки в ситуациях, когда вели в счёте с разницей в два гола. Четыре таких случая были зафиксированы в прошлом сезоне, два — при нынешнем тренере, Владимире Ивиче.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом вели
|Итоговый результат
|18.03.2021
|«Динамо»
|2:0
|2:3
|17.04.2021
|«Зенит»
|2:0
|2:2
|09.10.2022
|«Ростов»
|2:0
|2:3
|05.11.2022
|«Факел»
|3:1
|3:3
|18.03.2023
|«Локомотив»
|2:0
|2:3
|24.04.2023
|«Спартак»
|2:0
|3:4
Статистика «Краснодара» хуже, чем у «Динамо». Дело в том, что бело-голубые ни разу за пять лет не проиграли, когда вели с разницей в 2+ гола. А вот «Краснодар» потерпел сразу четыре таких поражения. В трёх случаях его обидчиками были московские клубы. Что касается нынешнего сезона, то «быки» ещё ни разу не теряли очки, если вели с преимуществом в два гола.
Владимир Ивич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кто в РПЛ чаще других делал камбэк, проигрывая с разницей в два гола?
На отрезке в пять лет сразу четыре клуба РПЛ более двух раз уходили от поражений после того, как проигрывали в два мяча.
«Локомотив» — три раза
Пожалуй, железнодорожникам пришлось тяжелее всего в Казани в 2021 году. Тогда они спаслись от поражения на третьей добавленной минуте! Рифат Жемалетдинов лишил соперника победы, а перед этим отличился Фёдор Смолов. В прошлом сезоне москвичи организовали камбэк в матче с «Краснодаром», а победный мяч забил Артём Дзюба.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом проигрывали
|Итоговый результат
|16.10.2021
|«Рубин»
|0:2
|2:2
|14.05.2022
|«Динамо»
|1:3
|3:3
|18.03.2023
|«Краснодар»
|0:2
|3:2
«Спартак» — три раза
В мае 2021-го красно-белые спаслись в Грозном и тем самым получили путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Последний матч Доменико Тедеско в московском клубе получился достаточно напряжённым. Но голы Квинси Промеса и Виктора Мозеса помогли «Спартаку» сохранить второе место в РПЛ. Через пять месяцев столичный клуб организовал жаркую концовку в дерби с «Динамо». Хозяева «горели» 0:2, но спаслись благодаря ударам защитников — Георгия Джикии и Самуэля Жиго.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом проигрывали
|Итоговый результат
|16.05.2021
|«Ахмат»
|0:2
|2:2
|16.10.2021
|«Динамо»
|0:2
|2:2
|24.04.2023
|«Краснодар»
|0:2
|4:3
«Краснодар» — три раза
В конце 2019 года «Краснодар» устроил крышесносный матч с «Ростовом». «Быки» ушли на перерыв, проигрывая 0:2 (дубль оформил Алексей Ионов). «Краснодар» проснулся только в добавленное время, но как! Иван Игнатьев забил на 90+3-й минуте, а Урош Спаич — на 90+5-й. В двух остальных случаях краснодарцы отыгрывались с 0:2 и побеждали.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом проигрывали
|Итоговый результат
|20.07.2019
|«Уфа»
|0:2
|3:2
|03.11.2019
|«Ростов»
|0:2
|2:2
|07.10.2023
|«Ростов»
|0:2
|3:2
«Ростов» — четыре раза
«Ростов» — лучшая команда лиги по камбэкам за последние пять лет. Речь, разумеется о тех матчах, где им приходилось отыгрывать два гола. Особенно огненной получилась игра с «Сочи» летом 2022 года. Тогда команда Карпина забила два мяча на 83-й и 90+3-й минутах, а по ходу игры ещё и не реализовала два пенальти.
|Дата
|Соперник
|С каким счётом проигрывали
|Итоговый результат
|20.08.2022
|«Сочи»
|0:2
|2:2
|09.10.2022
|«Краснодар»
|0:2
|3:2
|10.04.2023
|«Оренбург»
|0:2
|2:2
|29.10.2023
|«Урал»
|0:2
|2:2