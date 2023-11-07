Фанаты в Лиге чемпионов забросали поле «золотыми» слитками. Матч пришлось остановить

«Боруссия» снова победила «Ньюкасл» и внезапно возглавила группу. Англичан хватило только на один классный угловой.

На выходных «Боруссию» на её поле буквально уничтожила «Бавария». Даже счёт 0:4 не совсем отображал игровое преимущество гостей. И вот теперь — снова матч «Боруссии», снова в Дортмунде и снова с топ-соперником.

С первых минут зрители увидели реакцию футболистов на разгром от «Баварии». Хозяева атаковали чаще и опаснее. Фюллькруг и Адейеми били в створ, заставляя вратаря «Ньюкасла» с первых минут оставаться в напряжении. Англичане ответили лишь хитрым розыгрышем углового. Триппьер устроил стеночку с Холлом и прострелил буквально с нескольких метров от ворот, но никто не замкнул.

А затем «Боруссия» открыла счёт. Получилась размашистая атака, где хозяева взяли соперника упорством. Мяч несколько раз рикошетил от англичан, но каждый раз на подборе оказывались игроки «Боруссии». В одном из случаев Забитцер даже сыграл пяткой где-то на уровне головы, а следующим касанием отдал голевую передачу на Фюллькруга. 30-летний форвард сборной Германии впервые забил в еврокубках.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве «Ньюкасл» усилил атаку: появились Гордон и Альмирон, которые в этом сезоне обычно выходят в основе. Правда, лучший момент у «Ньюкасла» сделали другие футболисты. На 56-й минуте Ливраменто навесил с правого фланга, а Жоэлинтон из убойной позиции пробил головой чуть-чуть мимо ворот.

«Боруссия», ведя в счёте, больше моментов создавала на контратаках. И одна из них закончилась выходом двух нападающих против одного защитника. Брандт не стал делиться мячом и пробил в дальний угол — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На этом матч фактически закончился. Победа позволила «Боруссии» возглавить группу F, как минимум пока «ПСЖ» не завершит свою встречу.

Этот матч запомнится не только игрой, но и перформансом фанатов. Точнее, двумя перформансами. В начале встречи болельщики вывесили баннер на английском: «Вы не беспокоитесь о спорте. Всё, о чём беспокоитесь, — это деньги!». Судя по всему, посыл был адресован создателям нового формата Лиги чемпионов, который стартует со следующего сезона.

В начале встречи болельщики вывесили баннер на английском: «Вы не беспокоитесь о спорте. Всё, о чём беспокоитесь, — это деньги!» Фото: Alex Grimm/Getty Images

А в начале второго тайма фанатский сектор «Боруссии» забросал поле искусственными деньгами и картонными золотыми слитками.

В начале второго тайма фанатский сектор «Боруссии» забросал поле искусственными деньгами и картонными золотыми слитками Фото: Lars Baron/Getty Images

Возможно, это уже был намёк на новых владельцев «Ньюкасла». Клубом с 2021 года владеет инвестиционный фонд Саудовской Аравии.