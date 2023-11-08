«Мы говорим о нём каждый день». Трагическая история экс-игрока «Арсенала» и «Севильи»

Сегодня, 8 ноября, «Арсенал» и «Севилья» сыграют второй очный матч в группе Лиги чемпионов. Клубы объединяет фигура испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, погибшего в 2019 году в возрасте 35 лет. С полузащитником случилась ужасная трагедия: он разбился в автомобильной катастрофе. Но Рейес оставил след в истории как «Арсенала», так и «Севильи». Вместе с лондонцами он выигрывал АПЛ и выходил в финал ЛЧ, а с андалусийцами трижды побеждал в Лиге Европы. Вспоминаем историю Рейеса.

Хосе родился в провинции Андалусия в 1983 году. Уже в возрасте 10 лет он присоединился к детской команде «Севильи» и продолжал выступать за неё во всех молодёжных категориях. Интересно, что Рейес не закончил школу. «Севилья» взяла на себя ответственность за повышение грамотности Хосе, а также организацию занятий с психологом и логопедом. Андалусийцы привлекали парня к тренировкам с основой уже с 15 лет: о таланте из Севильи стало известно скаутам всех топ-клубов Европы.

Дебют Рейеса за взрослую команду произошёл в сезоне-1999/2000 в матче Примеры с «Сарагосой». Но закрепиться не удалось: за первые два года Хосе лишь дважды появлялся на поле. Повлиял и вылет «Севильи» из Примеры в Сегунду. Но с 2001-го Рейес стал игроком основы и влился в состав. Благодаря своему таланту Хосе получил прозвище Жемчужина. С 2001 по 2004 год Рейес провёл за основу «Севильи» 93 матча, в которых забил 24 мяча.

Но зимой 2004-го за испанским полузащитником пришёл «Арсенал». На стремительную продажу Рейеса повлияли финансовые проблемы «Севильи». «Продажа была необходима, учитывая экономическую ситуацию, в которой находился клуб, поскольку он накопил убытки в размере более € 40 млн, — рассказывал вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско. — Мы продали его за € 22,5 млн, и это была самая крупная сделка в истории «Севильи». Болельщики были расстроены. Они остались недовольны, но клубу нужны были деньги. Хосе тоже было очень тяжело, потому что он был счастливым парнем, ориентированным на семью: Рейес жил в небольшом районе со своими родителями, братьями и кузенами. Было очень трудно покинуть Севилью и отправиться в Лондон. Нам даже пришлось поговорить с ним и объяснить, что он должен оказать «Севилье» услугу и перейти в зарубежный клуб, потому что нам нужны деньги. Он понял это, хотя ситуация была для него некомфортной».

Болельщики действительно были недовольны. Причём настолько, что устроили погромы рядом со стадионом «Рамон Санчес Писхуан». А сам Рейес, покидая клуб, в финальном заявлении отметил, что он «самый грустный и счастливый человек в мире одновременно».

Хосе Антонио Рейес Фото: Firo Foto/ALLSPORT

В «Арсенал» испанец приехал в разгар чемпионата-2003/2004, когда клуб летел к чемпионству и установлению уникального достижения — сезона без поражений. Рейес дебютировал за «канониров» 2 февраля 2004-го в матче с «Манчестер Сити», а спустя два дня отметил свой первый мяч — в ворота «Мидлсбро». Хосе помог «Арсеналу» стать чемпионом Англии, сыграв 13 встреч и забив два гола в АПЛ. Так Рейес получил свою первую золотую медаль. Интересно, что он стал первым испанцем, выигравшим чемпионат Англии.

В следующих двух сезонах Рейес оставался важной частью «Арсенала», проводя не менее 40 матчей ежегодно. Также его стали привлекать в сборную Испании. Семья футболиста вскоре присоединилась к нему в Северном Лондоне. Родители Франциско и Мари, брат Хесус и, наконец, его тогдашняя девушка Ремедиос создали небольшой уголок Андалусии в Англии.

Однако Хосе всё равно скучал по родине. Не помогала даже дружба с испаноязычными игроками «Арсенала» — Фабрегасом, Эду, Лореном. Во время розыгрыша, устроенного радиостанцией Cadena Cope в феврале 2005 года, человек, назвавшийся Эмилио Бутрагеньо, директором мадридского «Реала», позвонил агенту игрока и поговорил с ним о возможном трансфере. В беседе представитель Рейеса якобы заявил, что жизнь в Лондоне далека от того, что Хосе себе представлял, и что игрок не против возвращения в Испанию. Также он сказал, что клиент хочет уйти из клуба, поскольку в «Арсенале» есть «плохие люди». Венгер назвал всё это «шуткой», однако намекнул, что игрок действительно не против уехать домой.

Хосе Антонио Рейес с трофеем АПЛ Фото: Arsenal FC via Getty Images

Но Хосе продолжал появляться на поле. В мае 2005 года «канониры» вышли в финал Кубка Англии, где встречались с «Манчестер Юнайтед». Рейес появился в старте, однако был удалён на 120-й минуте из-за двух жёлтых карточек. Впрочем, в серии пенальти «Арсенал» всё же оказался сильнее — 5:4. Рейес выиграл второй трофей с лондонцами, а в июне заключил новое шестилетнее соглашение с клубом, развеяв слухи о возможном уходе. Хосе отметил, что «ждёт ещё много успешных лет в «Арсенале». В сезоне-2005/2006 полузащитник оставался важной частью команды, дойдя вместе с «канонирами» до финала Лиги чемпионов (уступили «Барселоне»).

И всё же вскоре Рейес покинул «Арсенал». Летом 2006-го появилась информация об интересе к игроку со стороны «Реала». Хосе отмечал, что не против вернуться в Испанию, а Венгер принял ситуацию и одобрил обмен Рейеса на Жулио Баптисту. При этом права на испанца оставались за «Арсеналом». Итоговая статистика Рейеса в составе «канониров»: 110 матчей, 23 гола.

С «Реалом» полузащитник выиграл Примеру, но не стал игроком основы. Рейеса активно использовали в ротации: набралось 38 матчей во всех турнирах и семь забитых мячей. В итоге мадридцы решили не продолжать сотрудничество с Рейесом, и тот сменил «Реал» на «Атлетико» — уже на полноценной основе. «Арсенал» отпустил игрока к «матрасникам» за € 12 млн.

Первый сезон Рейес провёл в «Атлетико», но затем его на год отдали в аренду в «Бенфику», где он выиграл Кубок португальской лиги — 2008/2009. Затем Хосе вернулся в Мадрид, став на два сезона футболистом старта. За пять лет в «Атлетико» полузащитник выиграл две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА — 2010 (забил гол «Интеру», и мадридцы выиграли со счётом 2:0).

Хосе Антонио Рейес с трофеем Суперкубка Европы — 2010 Фото: Getty Images

Во время сезона-2011/2012 Рейес отправился в родную «Севилью». «Он возвращается домой», — говорилось в заявлении на официальном сайте андалусийцев. «Пребывание в Лондоне сделало из Хосе большую личность. К моменту возвращения он стал гораздо более зрелым», — отмечал дель Нидо Карраско.

Рейес не стал основополагающим футболистом «Севильи», но был полезен. Каждый сезон он проводил чуть более 30 матчей и вместе с командой выиграл сразу три Лиги Европы. Рейес уходил из «Севильи», чтобы помочь клубу финансово, а вернулся, чтобы принести ей три евротрофея.

Хосе Антонио Рейес с трофеем Лиги Европы Фото: Marc Atkins/Offside/Getty Images

В 2016 году Хосе расторг контракт с андалусийцами по обоюдному согласию. По сути, в тот момент его карьера начала угасать. Сезон в «Эспаньоле», полгода в «Кордове», переезд на несколько месяцев в китайский «Синьцзян Тяньшань Леопард» и трансфер в 2019-м на родину в «Эстремадуру».

1 июня 2019 года стало роковым днём для Рейеса. Хосе вместе с двумя двоюродными братьями отправился из Севильи в родной город Утреру. Но на 18-м километре трассы А376 на скорости не менее 180 км/ч его Mercedes Brabus S550 вылетел с дороги, врезался в металлический барьер на обочине и загорелся. Рейес и один из братьев погибли, а второй получил серьёзные ожоги. Анализ показал, что причиной катастрофы могло стать лопнувшее колесо или проблемы с рулевым управлением. Рейесу было всего 35 лет, у него остались жена и трое детей.

«Хосе был самым радостным и весёлым человеком, которого я когда-либо встречала. Он всегда пребывал в хорошем настроении, и это передавалось другим. Хосе был семейным человеком, очень внимательным. Мы говорим о нём каждый день. Наши дочери были совсем маленькими, когда всё произошло, и я часто объясняю им, каким был отец, чем занимался, как сильно их любил. Он оставил нам очень хорошие воспоминания», — цитирует The Athletic Ноэлию, вдову Рейеса.

Фото с места аварии Фото: EPA/TASS

Футбольный мир скорбил по Хосе. Финал Лиги чемпионов — 2018/2019 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который проходил в Мадриде, начался с минуты молчания в память о Рейесе. А Альберто Морено, выступавший за «красных», праздновал победу в специальной футболке в память о Хосе. «Я посвящаю этот трофей ему. Где бы он ни был, я люблю его и буду хранить память о нём в своём сердце», — говорил Морено.

Похороны футболиста состоялись 3 июня в его родном городе. Перед этим гроб с телом привезли на «Рамон Санчес Писхуан», где Рейеса в последний путь проводили тысячи болельщиков «Севильи». «Это один из самых трудных дней и ужасный удар. Хосе был отличным другом, мы выросли вместе. Рейес всегда выделялся улыбкой, юмором и озорством. Я бы хотел, чтобы его всегда помнили с этой улыбкой — он заслуживает этого, потому что был великим человеком. Хосе достоин уважения и вечной привязанности», — отмечал Серхио Рамос, игравший с Рейесом в «Севилье» и «Реале».

Президент «Реала» Флорентино Перес заверил, что сделает всё возможное, чтобы помочь тогдашнему 11-летнему сыну футболиста Хосе Рейесу Лопесу реализовать свою мечту и стать игроком. Сейчас Рейесу-младшему 16 лет, недавно он подписал свой первый профессиональный контракт с «Реалом». Также Хосе выступает за сборную Испании U17.

Футбольное наследие Рейеса, возможно, ещё получит продолжение. В мае 2023 года власти города Утрера открыли бронзовую фигуру Хосе в углу старого футбольного поля на стадионе «Сан-Хуан Боско». На церемонии присутствовала его семья, а также президент «Севильи» Хосе Кастро и его заместитель дель Нидо Карраско.

Статуя Хосе Антонио Рейеса Фото: ФК «Севилья»

В этом сезоне исполняется 20 лет, с тех пор как тот «Арсенал» провёл «золотой» сезон без поражений. В честь юбилея клуб разослал каждому члену команды Венгера по одной из специально подготовленных футболок. На каждом комплекте на спине написано имя и номер игрока: Анри, Бергкамп, Виейра и так далее. Но одну футболку доставить не удалось — с номером 9, принадлежавшую Хосе Антонио Рейесу.

Судьба свела два главных клуба в карьере Рейеса на групповом этапе Лиги чемпионов. Перед первым матчем в Севилье тренер «канониров» Микель Артета подарил президенту андалусийцев букет как символ общего горя двух команд. А ведь Артета хорошо знал Рейеса — они вместе выступали за молодёжную сборную Испании.

А затем, в день игры, исполнительный директор «Арсенала» Тим Льюис вручил ту самую памятную футболку с надписью «Рейес 9» на спине. Комплект будет храниться в клубном музее «Севильи». Взамен андалусийцы подарили «Арсеналу» собственную футболку с фамилией Рейеса. Красивая история. Эду, спортивный директор «канониров» и друг Хосе, прокомментировал акцию.