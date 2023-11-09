Ещё четыре клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. А вот какие расклады для остальных

Завершился 4-й тур Лиги чемпионов. «Чемпионат» смотрит расклады в группах A, B, C, D за два тура до конца.

Группа А

«Бавария», как и стоило ожидать, набрала максимум очков за четыре тура и досрочно вышла из группы. Среди всех команд пока только чемпионы Германии гарантировали себе первую строчку. Оставшиеся три клуба имеют относительно равные шансы на выход. Хотя у «МЮ» теперь ситуация настолько тяжёлая, что даже две победы не гарантируют попадание в 1/8 финала ЛЧ. А играть при этом осталось с «Галатасараем» в Стамбуле и «Баварией» в Манчестере. И везде нужны победы. Если допустить, что «Бавария» даже без турнирной мотивации будет всех побеждать, то главным претендентом на вторую путёвку можно считать «Галатасарай», который больше не встретится с немцами. Им играть в гостях с «Копенгагеном» и дома с «МЮ» (уже в следующем туре!).

Учитывая, насколько разбитым выглядит «МЮ» в этом сезоне ЛЧ, вероятно, судьба второй путёвки определится в последнем туре, когда «Копенгаген» будет принимать «Галатасарай».

Группа B

Единственная из этих четырёх групп, где пока никто не гарантировал себе попадание в 1/8 финала. Каждая из четырёх команд сохраняет шансы. Хотя «Арсеналу» достаточно даже ничьей в следующем туре на своём поле с «Лансом», чтобы выйти в плей-офф. Едва ли англичане упустят своё, имея четыре очка отрыва. Скорее всего, вопрос только в том, кто заберёт вторую путёвку. «Ланс» и ПСВ будут спорить заочно – обоим клубам осталось встретиться с «Севильей» и «Арсеналом». В случае равенства очков выше будет ПСВ, потому что первый критерий – очные матчи. Нидерландцы же сначала сыграли вничью с «Лансом», а потом победили французов. «Севилье» надо побеждать дома ПСВ и потом в гостях – «Ланс».

Группа C

После четырёх побед кряду «Реал» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. С большой вероятностью мадридцы останутся на первом месте и будут сеяными при жеребёвке. «Наполи», несмотря на упущенную победу над «Унионом», весьма близок к выходу из группы. Итальянцы могут обеспечить себе попадание в 1/8 финала ЛЧ уже в следующем туре в случае победы над «Реалом», который может позволить себе ротацию. Если следующий тур сложится неудачно, то в декабре на своём поле чемпионы Италии примут «Брагу», и ничья будет устраивать хозяев – в Португалии они выиграли. «Унион» заработал первое очко в ЛЧ в истории клуба, однако при этом лишился шансов на 1/8 финала, зато в следующем туре немцы попробуют в очном матче обойти «Брагу» в борьбе за попадание в Лигу Европы.

Группа D

А вот в этой группе уже практически всё понятно. «Реал Сосьедад» и «Интер» досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ. «РБ Зальцбург» не сможет за два тура компенсировать отставание в семь очков. Австрийскому клубу остаётся лишь не отдать третью строчку «Бенфике», которая проиграла все четыре матча в группе. Эти две команды встречаются между собой в последнем туре. Тогда же «Интер» и «Сосьедад» разберутся между собой, кто из них закончит групповой этап на первой строчке.