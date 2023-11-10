«Ювентус» побеждает, но смотреть на это невозможно. Футбол Аллегри убивает всё живое

Массимилиано Аллегри напоминает Станислава Черчесова. Нет, он не запрещает слова, не проводит странные пресс-конференции и (вроде как) никого не приглашает в душ. Но он так же, как когда-то Черчесов, ставит футбол, который окупается только результатом.

Такую игру тяжело смотреть. Там минимум фантазии. «Ювентус» выходит на поле работать, потеть и терпеть. Пока есть результат, с этим можно мириться. Но если он пропадёт, недовольство полезет изо всех щелей.

На сегодняшний день результат отличный: «Ювентус» идёт на втором месте в Серии А и не пропускает в шести матчах кряду. До лидирующего «Интера» всего два очка. И Дерби Италии, которое пройдёт сразу после паузы на сборные, обещает быть очень горячим. Сойдутся команды, которые мастерски убивают игру соперника. Не факт, что матч получится ярким, но интересным он будет точно.

Сегодня Макс Аллегри – это главный поборник традиционных ценностей в мировом футболе. У него нет «ложных девяток», инвертированных фулбэков, глубинных плеймейкеров и прочей новомодной тактической шелухи. Аллегри играет строго на результат. Главное, чего он требует от своих футболистов, – это объём и дисциплина.

Он высушил почти весь креатив даже у тех, у кого он был. Федерико Кьезу в какой-то момент тренер использовал как латераля. Та же участь постигла и Тимоти Веа, который до «Ювентуса» чаще играл крайнего нападающего. Очень неглупые Адриен Рабьо, Мануэль Локателли и Фабио Миретти прячут свою футбольную фантазию подальше и вытаптывают центр поля с языком на плече. Аллегри не нужна красивая игра. Аллегри нужны очки.

МАССИМИЛИАНО АЛЛЕГРИ Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Жёсткий вынос 1:0» – это как раз про современный «Ювентус». Такая схема работала и в прошлом сезоне. И если бы не отъём 10 очков, Турин забрался бы в Лигу чемпионов. Он мог сделать это даже с -10, но всё же расклеился в конце и отвалился от верхней четвёрки. Тогда Аллегри как раз и ругали за отсутствие яркой игры и новых идей. Сухой, прагматичный футбол не окупился результатом. Минус 10 очков, конечно, сыграли свою роль, но критиковали коуча всё равно сильно.

В нынешнем сезоне у «Ювентуса» пока ничего не отобрали – и вуаля! Игра команды не изменилась. Это по-прежнему футбол, который убивает всё живое вокруг. Но разве кто-то сказал, что так нельзя? Антифутбол? Да наплевать! Зато очки приносит! Тренер и его сторонники, вероятно, мыслят именно так.

Может ли нынешний «Юве» играть красивее? Пожалуй, да. В частности, мозг в центре поля в виде Рабьо, Локателли и Миретти точно может дать больше по части креатива. Другой вопрос, что, если развязать им руки, «Ювентус» пострадает в обороне.

ФЕДЕРИКО ГАТТИ Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Бетонной защиты в лице Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи уже давно нет. Сейчас основной защитник «Ювентуса» – Федерико Гатти, который полтора сезона назад бегал в Серии В. Ещё в обороне действуют великовозрастные Алекс Сандро и Данило. А если их нет, выходит Даниэле Ругани, который когда-то считался суперталантом, но затем пустил корни в скамейку «Юве» и теперь встаёт с неё только по необходимости.

Пожалуй, единственный защитник в нынешнем «Юве», который мог бы хоть чуть-чуть поконкурировать с уже упомянутыми Кьеллини, Бонуччи и Барцальи, – это Бремер. Качество других игроков обороны вызывает вопросы. По крайней мере, если рассматривать «Юве» как претендента на топ-4 или уж тем более на титул.

В каком-то смысле Аллегри вынужден душить созидательные таланты середины поля, чтобы скрыть слабости центра обороны. Вряд ли Рабьо, Локателли и Миретти это нравится, но пашут они как проклятые. И тот факт, что «Юве» за 11 туров пропустил всего шесть мячей, это в значительной степени их заслуга.

ВОЙЦЕХ ЩЕНСНЫ Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Заслуга это и Войцеха Щенсного, который на пороге 34-летия обрёл едва ли не лучшую форму в жизни. Да, у него был провальный матч с «Сассуоло», в котором он «привёз» два с половиной гола из четырёх. Но после этого поляк собрался и не пропускает уже шесть матчей подряд. Дальше в календаре «Ювентуса» домашний матч с «Кальяри», идущим внизу таблицы. Так что, вероятно, Щенсны выбьет ещё один «сухарь».

Пока «Милан» мучится с «Удинезе» и раздумывает об увольнении Стефано Пиоли, «Наполи» трезвеет после триумфального прошлого сезона, «Рома» приходит в себя после неудачного старта, а «Лацио» валится всё ниже и ниже, «Ювентус» потихоньку собирает очки и идёт за «Интером» по пятам. Без блеска, без лишних восторгов – команда Аллегри чётко выполняет свою работу.

«ЮВЕНТУС» Фото: Getty Images

Впереди две трети чемпионата, но есть ощущение, что из топ-4 «Ювентус» уже не выпадет. Конечно, он будет терять очки. Но терять будут и конкуренты. Тем более что у них, в отличие от «Юве», есть еврокубки. А туринцы спокойно работают в недельном цикле без лишнего надрыва.

Конечно, в любой момент может всплыть новое судебное дело. Ну а как – это же Италия, это же «Ювентус». Но если отбросить этот фактор и говорить только о футболе, кажется, что место в Лиге чемпионов на следующий сезон «Ювентус» уже забронировал.

А там, чем чёрт не шутит, может, Аллегри со своими «выносами» по 1:0 и на большее замахнётся…