Вот это развязка в матче «Ливерпуля»! Спаслись на 90+7-й минуте, но VAR изменил всё

Первая неудача «Ливерпуля» в этом сезоне Лиги Европы. После трёх побед в трёх турах группового этапа команда Юргена Клоппа неожиданно проиграла «Тулузе» в сумасшедшем матче во Франции. Выход в плей-офф пока откладывается.

«Ливерпуль» почти решил задачу за три тура, так что у Клоппа не было никаких причин задействовать в матче Лиги Европы всех сильнейших. Из игроков основы в стартовом составе в Тулузе появились Матип, Мак Аллистер и Диас. С капитанской повязкой вышел Гомес, а роль центрфорварда исполнял Гакпо. Третья на сегодняшний день команда Англии владела мячом 70% времени, а 14-я команда Франции защищалась по схеме 4-4-2, перекрывая верхней шестёркой все зоны в районе центрального круга. Темп был не самым высоким, что, скорее, устраивало хозяев.

У «Ливерпуля» в центре внимания находился Диас, который перед матчем узнал об освобождении своего отца из плена. Очевидно, после такой новости ноги сами несли колумбийца вперёд. Диас зарабатывал стандарты, которые создавали напряжение в штрафной «Тулузы». Первый из них уже на третьей минуте завершился попаданием Гомеса в перекладину – защитник хорошо выбрал позицию и ловко пробил затылком. А вот первый удар в створ «Ливерпуль» сумел нанести только на 25-й минуте, когда сам же Диас стрельнул издали.

«Тулузе» было непросто проводить быстрые ответные атаки из-за контрпрессинга команды Клоппа. Но французы забили первым же ударом в створ! Это случилось за 10 минут до перерыва. Гол хозяев стал следствием не коллективных действий, а исключительно индивидуальных. Цимикас зазевался с мячом – грека обокрал на чужой половине норвежец Дённум. Атакующий хавбек влетел в штрафную Келлехера и не стал мудрить: принял решение нанести удар, после которого мяч нырнул в сетку. Вот так неожиданно «Тулуза» выиграла первый тайм.

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В перерыве Клопп сделал тройную замену, выпустив игроков основы – Салаха, Собослаи, Александер-Арнольда. Это говорило о том, что тренер «Ливерпуля» очень не хотел проигрывать в Тулузе. Но, как ни удивительно, французы начали второй тайм гораздо сильнее. Хозяева здорово использовали свободное пространство. Голландский форвард Даллинга забил на 50-й минуте, однако судьи отменили его гол, разглядев подножку в единоборстве с Матипом. Тем не менее на исходе часа матча Даллинга ещё раз отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля». Сразу трое игроков «Тулузы» накрыли прессингом Диаса на фланге и отобрали мяч у колумбийца. А голландец блестяще сыграл в штрафной. Идеальная подработка, точнейший удар в дальний нижний угол – и 2:0!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

У «Ливерпуля» совершенно ничего не получалось в атаке. Это тот случай, когда топ-игрокам трудно преодолевать себя в матче, ценность которого не слишком высока. А на классе обыграть «Тулузу» не получалось. За 20 минут до конца Клопп бросил в бой форварда Нуньеса. И тут же мяч влетел в сетку ворот «Тулузы»! Но самое забавное, что забил не «Ливерпуль» – автогол сотворил Кассерес. Венесуэлец хотел избежать столкновения с голкипером, а мяч попал ему в руку и отлетел в ворота.

Курьёзный гол подарил «Ливерпулю» надёжду, но «Тулуза» уже через три минуты вернула себе преимущество в два мяча. Хозяевам удалась широкая атака, защитники англичан запаниковали и потеряли позиции. В результате набежавший на дальнюю штангу Магри реализовал прострел. Болельщики «Тулузы» не могли поверить своим глазам – так легко забивала их команда гранду.

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«Тулуза» вгрызалась в каждый мяч. До 89-й минуты удерживала счёт 3:1, но потом у Клоппа сыграла пятая замена. Свежий Жота забил после классного прохода сквозь уставшую оборону соперника.

Французы в итоге уступили «Ливерпулю» по ударам (12:19), тем не менее превзошли по попаданиям в створ (5:4). «Тулуза» в этот вечер точно наиграла на победу. Но какая же развязка была у матча! На 90+7-й минуте англичане всё-таки додавили хозяев – протолкнули мяч в сетку. Однако VAR спас команду Карлеса Мартинеса: гол был отменён из-за того, что в ходе атаки мяч коснулся руки Мак Аллистера.