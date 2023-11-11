Главный итог матча «Зенита» и «Краснодара»

Центральный матч первого круга РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился ничьей. Этот результат, скорее всего, больше устроил лидера, чем действующего чемпиона. Краснодарцы сохранили первое место в таблице и двухочковый отрыв от петербуржцев. Тем более в самой концовке, если так можно выразиться, «отскочили», когда Андрей Мостовой попал в штангу.

Тем не менее главный итог этого матча — респект Владимиру Ивичу. По игре его команда точно заслужила то, что получила. Сергей Семак почти всегда побеждает в ключевых и решающих матчах с «Зенитом», особенно на «Газпром Арене», но сербского коллегу не переиграл. Поэтому абсолютно нормально воспринимается послематчевый комментарий Ивича, в котором он заявил, что «Краснодар» был лучше действующего чемпиона в течение часа.

«В плане игры мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола, — сказал Ивич. — В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника — один. После нашего гола у нас начались проблемы, мы перестали играть с мячом. Уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь. Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счёта 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной».

До гола «Краснодара» смотреть за игрой было скучно, но интересно. Как будто учебник читаешь. Две команды, зажав друг друга в тактических тисках, показывали, почему они сейчас действительно лучшие в России.

Владимир Ивич Фото: В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС

Ивич максимально подстроил игру «Краснодара» под «Зенит». При обороне «быки» образовывали тройку сзади, какая была и у сине-бело-голубых, а Олусегун с Оласой закрывали фланги. В атаке Батчи своим свободным движением выдёргивал то Эраковича, то Мантуана, прилично «накормив» своих оппонентов. Неудивительно, что именно через Батчи краснодарцы создали голевую атаку с ударом Кордобы и добиванием Сперцяна.

Ивич сделал выбор в пользу Петрова и Олусегуна, а не Волкова и Кади Боржеса, очевидно, исходя из того, что эти двое принесут больше пользы в оборонительных действиях. Волкова было бы бессмысленно использовать одним из центральных в тройке, как Петрова. Его сила — в поддержке атаки.

«Волков — хороший игрок, начал с нами сезон. Однако он знает, что я не удовлетворён его нынешней формой. У нас есть Петров, Эктов на эту позицию. Никто никому не гарантирует место в основе. Каждый раз приходится искать оптимальные сочетания. Сейчас у Волкова определённый кризис. Ему надо вернуться и преодолеть этот кризис», — говорит Ивич.

Ещё одна важная мысль: матч «Зенита» с «Краснодаром» доказал, что гегемонии команды Семака действительно больше нет. Команда Ивича играла на равных. В итоге даже превзошла хозяев по ударам в створ (5:4) и из штрафной (10:8). И именно «быки» завершили первый круг на первом месте.

«Если бы четыре месяца назад у людей спросили, будет ли «Краснодар» на первом месте после 15 туров, то многие бы этого точно не ждали, — справедливо заметил Ивич. — Мы проиграли всего один матч (ЦСКА в 13-м туре со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»). И не могу сказать, что были хуже соперника. Тогда упустили много шансов. Сегодня мы не удовлетворены до конца. Шансов было не так много. Но за эти 15 туров ни один соперник не был очевидно сильнее нас. Я благодарю своих игроков и горжусь ими».

«Доминировать и унижать» «Зенит» больше не будет. Если только в зимнее окно чемпион не подпишет новичка уровня Малкома и ещё пару сильных игроков в придачу.