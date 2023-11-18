Тупак, Ельцин и Моцарт. Футболисты, которых зовут так же, как и известных личностей

Мы составили сборную из футболистов, чьи имена в точности повторяют имена известных людей. Оказалось, что таких игроков не так уж и мало – пришлось даже выбирать по позициям, чтобы уж точно сложилась сборная.

Нападающий: Тайрис Энтони Тупак Шакур Кэмпбелл aka Тупак Шакур

Тупак Шакур – один из величайших хип-хоп исполнителей, известный под псевдонимом 2Pac. А с похожим именем (правда, чуть длиннее) в английском «Чарльтоне» играет нападающий ямайского происхождения. «Мои мама и папа были большими поклонниками Тупака – его фотографии были в доме повсюду, — рассказывал спортсмен. – Он скончался 13 сентября 1996 года, а я родился 14 сентября 2003-го. Но я не слушаю его музыку».

Тайрис Энтони Тупак Шакур Кэмпбелл aka Тупак Шакур Фото: Chris Vaughan/Getty Images

Левый вингер: Джимми Картер aka Джимми Картер

Один Картер был президентом США, другой стал футболистом в Англии. Нападающий, выступавший чаще на позиции атакующего полузащитника, играл за «Ливерпуль», «Арсенал» и «Портсмут» в 90-е. Картер был наполовину индусом, что сделало его первым британским азиатом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге.

Джимми Картер aka Джимми Картер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Правый вингер: Маркс Ленин aka Карл Маркс и Владимир Ленин

Видимо, родители футболиста состояли в коммунистической партии ну или как минимум оказались под впечатлением гигантов мысли. Маркс Ленин считался перспективным игроком молодёжки «Фламенго» и в 2021-м оказался в «Акроне». В Тольятти футболист даже не появился: бразилец не впечатлил тренерский штаб на зимних сборах, и с ним досрочно расторгли соглашение, хотя до того ждали несколько месяцев и очень рассчитывали. Видимо, в клубе сделали всё правильно, ведь с тех пор 21-летний атакующий футболист находится без клуба.

Маркс Ленин aka Карл Маркс и Владимир Ленин Фото: из личного архива Маркса Ленина

Атакующий полузащитник: Сократес aka Сократ

Сократ – один из самых знаменитых древнегреческих философов, а бразилец Сократес блистал в 80-х. Его называли «мозгом» бразильской сборной: техничный, с идеальным пасом и ударом, талантливый и в какой-то степени даже галантный на поле. Помимо страсти к футболу, у него была ещё одна – к медицине: Сократ получил медицинское образование, ещё будучи игроком, и после завершения карьеры работал по профессии. Также он был заядлым либералом, участвующим в протестах, состоял в рабочей партии, а ещё фанател от Фиделя Кастро, Че Гевары и Джона Леннона.

Сократес aka Сократ Фото: Bongarts/Getty Images

Центральный полузащитник: Ельцин Техеда aka Борис Ельцин

Борис Ельцин не нуждается в представлении, а вот Ельцин Техеда – костариканец из «Эредиано», которого назвали по фамилии первого президента России. «Я родился в 1992 году, и моей маме, внимательно следившей за мировыми новостями, очень нравился ваш президент, – рассказывал футболист в интервью «СЭ». – А особенно ей нравилось, как звучит его имя. Ельцин – довольно необычно для Коста-Рики. Вот и решила она меня так назвать. У нас часто называют детей в честь каких-то выдающихся деятелей. Вот я и стал Ельциным. Дома никто особенно не удивлялся – мало ли какие имена бывают. Но действительно с детства имя вызывало немало вопросов. Хотя проблем никаких не было, никто не дразнил и не обзывал, если вы об этом. Когда я вырос, многие спрашивали, нет ли у меня русских корней. Приходилось отвечать, что нет, после этого рассказывал про маму».

Ельцин Техеда aka Борис Ельцин Фото: Joe Allison/Getty Images

Центральный полузащитник: Моцарт Сантос Батиста Жуниор aka Вольфганг Амадей Моцарт

Бразилец с музыкальным именем четыре года играл в «Спартаке» – с 2005-го по 2009-й. «Могу сказать, что музыка мне нравится, но достаточным талантом для того, чтобы ей заниматься, я не обладаю, – рассказывал хавбек. – Кстати, весь мир думает, что Моцарт – это фамилия, а Сантос Батиста – имя. На самом деле, наоборот! Моцарт – это моё имя».

Моцарт Сантос Батиста Жуниор aka Вольфганг Амадей Моцарт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Джордж Лукас Козер aka Джордж Лукас

В Бразилии явно любят называть детей именами известных людей – иначе как ещё объяснить, почему у защитника почти полностью совпадают имя и фамилия с известным режиссёром, показавшим миру «Звёздные войны»? Лукас-футболист завязал со спортивной карьерой в 2016-м и стал агентом, а ещё открыл ресторан в бразильском городе Белен.

Джордж Лукас Козер aka Джордж Лукас Фото: Denis Doyle/Getty Images

Левый центральный защитник: Петр Габриэль aka Петр Габриэль

Чех, который провёл больше 200 матчей в местной лиге, – полный тёзка англичанина-солиста рок-группы Genesis. Правда, с середины 70-х он выступает в одиночку. А вот Габриэль-футболист закончил карьеру ещё в 2009-м, так ни разу нигде и не сыграв в топ-лиге.

Петр Габриэль aka Петр Габриэль Фото: Patrik Stollarz/Getty Images

Правый центральный защитник: Джон Кеннеди aka Джон Кеннеди

У бывшего центрального защитника «Селтика» полное совпадение и в имени, и в фамилии с 35-м президентом США, трагически погибшим в 1963-м. Сам Кеннеди (тот, что футболист) родился Беллшилле и вырос в кельтской семье. С самого детства Джон был в системе «Селтика», и его взаимоотношения с клубом – пример верности сквозь года: после того как футболист закончил карьеру в 26 из-за травмы колена, он продолжил работать клубе. Какое-то время Кеннеди даже побыл исполняющим обязанности главного тренера, но до должности постоянного до сих пор не дорос.

Фамилия Кеннеди довольно распространена в Шотландии, поэтому в таком совпадении нет неожиданности – ну, разве что родители футболиста явно держали в голове имя президента США, когда называли сына.

Джон Кеннеди aka Джон Кеннеди Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Правый защитник: Майкл Джексон aka Майкл Джексон

Настоящее имя футболиста так и звучит, тут никаких прозвищ. Мужчина родился в 1979 году, и, вполне возможно, родители назвали ребёнка так в честь музыканта, который уже вовсю набирал мировую популярность и разрывал музыкальные чарты. Что касается футболиста, англичанин в 90-е и нулевые рубился в низших дивизионах, а закончил с футболом в «Шрусбери». Из интересного: именно Джексон возглавил «Бёрнли» после ухода легендарного Шона Дайча. Но команду от вылета из АПЛ тренер не спас. Сейчас Джексон помогает Венсану Компани в том же клубе.

Майкл Джексон aka Майкл Джексон Фото: Steve Bardens/Getty Images

Вратарь: Харальд Шумахер aka Михаэль Шумахер (хотя они на самом деле просто однофамильцы)

Шумахер – не самая редкая фамилия в Германии, поэтому тут особо удивляться нечему. Харальд был голкипером «Кёльна» почти всю свою карьеру, а после её окончания также какое-то время работал в клубе. Одна из самых известных историй, связанная с Шумахером-футболистом, – скандал из-за рассуждений в его книге о допинге в немецкой сборной. После этого его исключили из состава национальной команды, потому что он явно наговорил лишнего в своих мемуарах. Например, рассказал, что футболисты «Кёльна» были под допингом в матче со «Спартаком» в середине 1980-х.

Харальд Шумахер aka Михаэль Шумахер Фото: Bongarts/Getty Images

А кто вспоминается вам? Составьте свою сборную в комментариях!