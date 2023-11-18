12 топ-событий воскресенья: финал Итогового и решающие матчи за путёвку нв Евро-2024

Посмотреть все события 19 ноября в Матч-центре «Чемпионата».
Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, гонка
- 🏒 10:00: «Амур» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
- 🇷🇺 ⚽️ 12:00: «Динамо» (Минск) — Россия U21, товарищеский матч
- ⛸️ 12:30: Фигурное катание, этап Гран-при в Самаре, произвольная программа
- 🏒 16:00: «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏐 17:00: «Динамо» — «Белогорье», Суперлига (м), 6-й тур
- ⚽️ 17:00: Сербия — Болгария, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур
- ⚽️ 17:00: Венгрия — Черногория, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур
- ⚽️ 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, золотой ретроматч
- 🏆 🎾 20:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — ❓ TBD (соперник будет определён позже), Итоговый чемпионат ATP, финал
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🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продолжит ли «Вашингтон» победную серию?
До начала сезона мало кто верил в «Кэпиталз», предсказывая им болтание в нижней части таблицы. После стартового отрезка вера в это только укрепилась, однако затем «столичные» набрали неплохой ход, забравшись в зону плей-офф. Правда, плотность очень высока, и выпасть из восьмёрки можно всего после одного неудачного матча. Таких у «Вашингтона» за девять последних игр набралось всего два — и Овечкин и Ко явно захотят закрепить успех, которого команда достигла за последние три встречи.
Александр Овечкин с партнёрами по команде
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: битва европейских суперзвёзд — Яннис Адетокунбо против Луки Дончича
В первой части сезона казалось, что дуэт Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо не лучшим образом срабатывает с друг другом. Каждый из них смотрелся гораздо лучше, чем второй. Тем не менее игрокам такого калибра нужно время, чтобы сыграться, и прогресс виден — на данный момент «Бакс» имеют серию из трёх победных игр. «Даллас», в свою очередь, пока что превосходит ожидания, идёт на втором месте в конкурентной Западной конференции. Какая из команд подойдёт к этой игре в лучшей форме?
Яннис Адетокунбо и Лука Дончич
Фото: John Fisher/Getty Images
🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, гонка
Интрига: прервёт ли Леклер серию неудач при старте с поула?
Шарль Леклер завоевал свою уже 23-ю поул-позишен в карьере, однако процент побед при старте с первого места у представителя «Феррари» ужасающий. Может, хоть на непредсказуемом Гран-при Лас-Вегаса монегаску удастся воспользоваться преимуществом и впервые в сезоне выиграть? Теоретически шансы на это есть: «Ред Булл» чувствует себя на новой уличной трассе не слишком здорово, да и низкие температуры воздуха и асфальта не слишком помогают «быкам». И всё-таки фаворитом гонки остаётся стартующий вторым Макс Ферстаппен. Мини-интрига – как высоко пробьются Хэмилтон, Перес и Сайнс, у которых на старте будут позиции с 10-й по 12-ю.
Шарль Леклер
Фото: Mark Thompson/Getty Images
🏒 10:00: «Амур» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чем закончится первое дальневосточное дерби сезона?
Две самые восточные команды КХЛ выступают ниже ожиданий. И если «Амур» ещё борется за место в плей-офф, ненамного отставая от кубковой восьмёрки, то «Адмирал» погряз на последнем месте и, кажется, уже не сможет вернуться в гонку. Хотя успех в Хабаровске может придать «морякам» дополнительной уверенности — но там они проиграли последние два матча, добыв последнюю победу в логове «тигров» чуть менее года назад.
Хоккеисты «Адмирала»
Фото: vk.com/hcadmiral
🇷🇺 ⚽️ 12:00: «Динамо» (Минск) — Россия U21, товарищеский матч
Интрига: Кокшаров раззабивался. Снова устроит шоу?
Российская молодёжка продолжает играть с белорусскими командами. Сначала была национальная команда сверстников, с которой уверенно расправились (3:1), а теперь ждёт заруба с минским «Динамо». Учитывая перформанс Александра Кокшарова (сын легенды российского гандбола) в прошлой встрече (2+1), подспудно ждём от 18-летнего форварда «Краснодара» очередного шоу.
Александр Кокшаров
Фото: Кристина Коровникова/РФС
⛸️ 12:30: Фигурное катание, этап Гран-при в Самаре, произвольная программа
Интрига: сможет ли Ксения Синицина победить учениц Тутберидзе?
Обе ученицы Этери Тутберидзе — Дарья Садкова и Майя Хромых — уступили промежуточное лидерство Ксении Синициной. Хромых идёт третьей и проигрывает около восьми баллов, но Садкова проигрывает совсем немного и может завоевать первую для себя медаль этапа Гран-при.
У мужчин места на пьедестале разыграют Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов и Александр Самарин, в танцах на льду в тройку после первого вида попали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Ксения Синицина
Фото: РИА Новости
🏒 16:00: «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продолжится ли результативная серия Вильяма Нюландера?
Это вопрос, который пока актуален перед каждым матчем «листьев» — шведский форвард набирал очки в каждой из 16 игр «Мэйпл Лифс» в этом сезоне, совершив в общей сложности 25 результативных действий. Если Нюландер наберёт хотя бы одно очко в матче с «Миннесотой», то повторит достижения Коннора Макдэвида и соотечественника Хенрика Зеттерберга. Тогда можно будет подумать и о рекорде XXI века, который пока принадлежит Дэни Хитли, проведшему 22 первых матча сезона с очками в 2005 году.
Вильям Нюландер
Фото: ХК «Торонто Мэйпл Лифс»
🏐 17:00: «Динамо» — «Белогорье», Суперлига (м), 6-й тур
Интрига: получится ли у белгородцев удержать победный настрой после сенсации с «Зенитом»?
В прошлом туре команды синхронно оформили победы над «Зенитами» и имеют по 12 очков в таблице. Со счётом 3:1 «Белогорье» обыграло Казань, «Динамо» – Санкт-Петербург. Так что в хорошем настроении они встретятся в Москве. Ещё одна серьёзная проверка в лице хозяев и вице-лидеров чемпионата для нового главного тренера «Белогорья» Александра Волкова.
Игроки «Белогорья»
Фото: belogorievolley.ru
⚽️ 17:00: Сербия — Болгария, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур
Интрига: Сербия впервые в истории отберётся на Евро?
Речь о самостоятельной истории команды (не в составе Сербии и Черногории). Лучше сюжета и не придумать: спокойненько обыгрывай аутсайдера группы и готовься к турниру в Германии. Но где-то в головах игроков точно будет свербить мысль, что при сенсационном поражении сверхмотивированные черногорцы могут обойти соседей и отправиться на турнир вместо них. Учитывая, что в первом круге команда Драгана Стойковича не победила болгар (1:1), без сюрпризов может не обойтись и в этот раз.
Футболисты сборной Сербии
Фото: Filip Filipovic/Getty Images
⚽️ 17:00: Венгрия — Черногория, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур
Интрига: последний шанс черногорцев выйти на Евро. Но есть нюанс
Да, не всё зависит от гостей. Даже в случае победы над лидером группы – Венгрией – балканская команда должна уповать на поражение Сербии во встрече с Болгарией. В ином случае Черногория ну никак не выйдет на чемпионат Европы, и это сделают сербы – кстати, впервые в своей истории. Получается, мотивация у команды Миодрага Радуловича будет запредельная. Ну и остаётся верить в чудо.
Игроки национальной команды Черногории
Фото: fscg.me
⚽️ 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, золотой ретроматч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как в старые добрые?
Встречи железнодорожников и армейцев – классика отечественного футбола. Очередь принять участие в очном ретроматче дошла и до них. Да, это не самое легендарное дерби Москвы, но у противостояния богатая история. Чего только стоит «золотой» матч 2002 года, по итогам которого «Локо» забрал титул. Организаторам удалось не только собрать футболистов тех лет, но и позвать на тренерские скамейки Юрия Сёмина и Валерия Газзаева! Ну просто чума!
Дмитрий Лоськов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🏆 🎾 20:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — ❓ TBD (соперник будет определён позже), Итоговый чемпионат ATP, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сумеет ли Синнер забрать титул на домашнем Итоговом?
22-летний итальянец Янник Синнер проводит свой турнир жизни. Он уже обыграл в группе шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса, Новака Джокович (1), Хольгера Руне (8), а в полуфинале — россиянина Даниила Медведева (3). До самого крупного трофея в карьере Синнеру осталось сделать один шаг. Справится ли он с давлением? А может, неимоверная поддержка местных тифози придаст Яннику новых сил, чтобы в воскресенье победить?
Янник Синнер
Фото: Clive Brunskill/Getty Images