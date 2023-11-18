12 топ-событий воскресенья: финал Итогового и решающие матчи за путёвку нв Евро-2024

Посмотреть все события 19 ноября в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» победную серию?

До начала сезона мало кто верил в «Кэпиталз», предсказывая им болтание в нижней части таблицы. После стартового отрезка вера в это только укрепилась, однако затем «столичные» набрали неплохой ход, забравшись в зону плей-офф. Правда, плотность очень высока, и выпасть из восьмёрки можно всего после одного неудачного матча. Таких у «Вашингтона» за девять последних игр набралось всего два — и Овечкин и Ко явно захотят закрепить успех, которого команда достигла за последние три встречи.

Александр Овечкин с партнёрами по команде Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 19 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: битва европейских суперзвёзд — Яннис Адетокунбо против Луки Дончича

В первой части сезона казалось, что дуэт Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо не лучшим образом срабатывает с друг другом. Каждый из них смотрелся гораздо лучше, чем второй. Тем не менее игрокам такого калибра нужно время, чтобы сыграться, и прогресс виден — на данный момент «Бакс» имеют серию из трёх победных игр. «Даллас», в свою очередь, пока что превосходит ожидания, идёт на втором месте в конкурентной Западной конференции. Какая из команд подойдёт к этой игре в лучшей форме?

Яннис Адетокунбо и Лука Дончич Фото: John Fisher/Getty Images

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, гонка

Интрига: прервёт ли Леклер серию неудач при старте с поула?

Шарль Леклер завоевал свою уже 23-ю поул-позишен в карьере, однако процент побед при старте с первого места у представителя «Феррари» ужасающий. Может, хоть на непредсказуемом Гран-при Лас-Вегаса монегаску удастся воспользоваться преимуществом и впервые в сезоне выиграть? Теоретически шансы на это есть: «Ред Булл» чувствует себя на новой уличной трассе не слишком здорово, да и низкие температуры воздуха и асфальта не слишком помогают «быкам». И всё-таки фаворитом гонки остаётся стартующий вторым Макс Ферстаппен. Мини-интрига – как высоко пробьются Хэмилтон, Перес и Сайнс, у которых на старте будут позиции с 10-й по 12-ю.

Шарль Леклер Фото: Mark Thompson/Getty Images

🏒 10:00: «Амур» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится первое дальневосточное дерби сезона?

Две самые восточные команды КХЛ выступают ниже ожиданий. И если «Амур» ещё борется за место в плей-офф, ненамного отставая от кубковой восьмёрки, то «Адмирал» погряз на последнем месте и, кажется, уже не сможет вернуться в гонку. Хотя успех в Хабаровске может придать «морякам» дополнительной уверенности — но там они проиграли последние два матча, добыв последнюю победу в логове «тигров» чуть менее года назад.

Хоккеисты «Адмирала» Фото: vk.com/hcadmiral

🇷🇺 ⚽️ 12:00: «Динамо» (Минск) — Россия U21, товарищеский матч

Интрига: Кокшаров раззабивался. Снова устроит шоу?

Российская молодёжка продолжает играть с белорусскими командами. Сначала была национальная команда сверстников, с которой уверенно расправились (3:1), а теперь ждёт заруба с минским «Динамо». Учитывая перформанс Александра Кокшарова (сын легенды российского гандбола) в прошлой встрече (2+1), подспудно ждём от 18-летнего форварда «Краснодара» очередного шоу.

Александр Кокшаров Фото: Кристина Коровникова/РФС

⛸️ 12:30: Фигурное катание, этап Гран-при в Самаре, произвольная программа

Интрига: сможет ли Ксения Синицина победить учениц Тутберидзе?

Обе ученицы Этери Тутберидзе — Дарья Садкова и Майя Хромых — уступили промежуточное лидерство Ксении Синициной. Хромых идёт третьей и проигрывает около восьми баллов, но Садкова проигрывает совсем немного и может завоевать первую для себя медаль этапа Гран-при.

У мужчин места на пьедестале разыграют Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов и Александр Самарин, в танцах на льду в тройку после первого вида попали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Ксения Синицина Фото: РИА Новости

🏒 16:00: «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжится ли результативная серия Вильяма Нюландера?

Это вопрос, который пока актуален перед каждым матчем «листьев» — шведский форвард набирал очки в каждой из 16 игр «Мэйпл Лифс» в этом сезоне, совершив в общей сложности 25 результативных действий. Если Нюландер наберёт хотя бы одно очко в матче с «Миннесотой», то повторит достижения Коннора Макдэвида и соотечественника Хенрика Зеттерберга. Тогда можно будет подумать и о рекорде XXI века, который пока принадлежит Дэни Хитли, проведшему 22 первых матча сезона с очками в 2005 году.

Вильям Нюландер Фото: ХК «Торонто Мэйпл Лифс»

🏐 17:00: «Динамо» — «Белогорье», Суперлига (м), 6-й тур

Интрига: получится ли у белгородцев удержать победный настрой после сенсации с «Зенитом»?

В прошлом туре команды синхронно оформили победы над «Зенитами» и имеют по 12 очков в таблице. Со счётом 3:1 «Белогорье» обыграло Казань, «Динамо» – Санкт-Петербург. Так что в хорошем настроении они встретятся в Москве. Ещё одна серьёзная проверка в лице хозяев и вице-лидеров чемпионата для нового главного тренера «Белогорья» Александра Волкова.

Игроки «Белогорья» Фото: belogorievolley.ru

⚽️ 17:00: Сербия — Болгария, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур

Интрига: Сербия впервые в истории отберётся на Евро?

Речь о самостоятельной истории команды (не в составе Сербии и Черногории). Лучше сюжета и не придумать: спокойненько обыгрывай аутсайдера группы и готовься к турниру в Германии. Но где-то в головах игроков точно будет свербить мысль, что при сенсационном поражении сверхмотивированные черногорцы могут обойти соседей и отправиться на турнир вместо них. Учитывая, что в первом круге команда Драгана Стойковича не победила болгар (1:1), без сюрпризов может не обойтись и в этот раз.

Футболисты сборной Сербии Фото: Filip Filipovic/Getty Images

⚽️ 17:00: Венгрия — Черногория, квалификация — ЧЕ-2024, группа G, 10-й тур

Интрига: последний шанс черногорцев выйти на Евро. Но есть нюанс

Да, не всё зависит от гостей. Даже в случае победы над лидером группы – Венгрией – балканская команда должна уповать на поражение Сербии во встрече с Болгарией. В ином случае Черногория ну никак не выйдет на чемпионат Европы, и это сделают сербы – кстати, впервые в своей истории. Получается, мотивация у команды Миодрага Радуловича будет запредельная. Ну и остаётся верить в чудо.

Игроки национальной команды Черногории Фото: fscg.me

⚽️ 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, золотой ретроматч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как в старые добрые?

Встречи железнодорожников и армейцев – классика отечественного футбола. Очередь принять участие в очном ретроматче дошла и до них. Да, это не самое легендарное дерби Москвы, но у противостояния богатая история. Чего только стоит «золотой» матч 2002 года, по итогам которого «Локо» забрал титул. Организаторам удалось не только собрать футболистов тех лет, но и позвать на тренерские скамейки Юрия Сёмина и Валерия Газзаева! Ну просто чума!

Дмитрий Лоськов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏆 🎾 20:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — ❓ TBD (соперник будет определён позже), Итоговый чемпионат ATP, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Синнер забрать титул на домашнем Итоговом?

22-летний итальянец Янник Синнер проводит свой турнир жизни. Он уже обыграл в группе шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса, Новака Джокович (1), Хольгера Руне (8), а в полуфинале — россиянина Даниила Медведева (3). До самого крупного трофея в карьере Синнеру осталось сделать один шаг. Справится ли он с давлением? А может, неимоверная поддержка местных тифози придаст Яннику новых сил, чтобы в воскресенье победить?