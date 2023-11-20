Скандал в сборной Чехии. Экс-легионер РПЛ подвёл сборную перед решающим матчем

Безрассудные поступки преследуют Кухту на протяжении всей карьеры. Теперь он и ещё два футболиста вляпались в историю с алкоголем.

Скандал в сборной Чехии!

Сразу троих игроков исключили из состава по решению руководства. По официальной формулировке, вечером 18 ноября Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта грубо нарушили внутренние правила команды. Издание Sport.cz даёт более подробную информацию: утверждается, что футболисты провели ночь в клубе в центре города Оломоуц и распивали там алкоголь.

И всё это перед решающим матчем Чехии за выход на Евро-2024 с Молдавией, который состоится уже сегодня, 20 ноября! Один из отстранённых — Ян Кухта — известен российским болельщикам по своей игре за «Локомотив». Нападающий провёл в РПЛ всего полгода. А что с ним происходило затем?

Вообще, Кухта давно известен своеобразным характером. Те, кто хорошо знает биографию Яна, совсем не удивлены его выходкой накануне важного матча сборной Чехии. Кухта — индивидуалист, дерзкий и безбашенный футболист. В 2020 году, выступая за «Слован», он вышел на поле в матче Кубка Чехии на замену и удалился за 15 минут, а тренер Павел Гофтих назвал нападающего придурком. Выступая за «Словацко» и «Теплице», Кухта не уживался с партнёрами. Он слишком жёстко играл на тренировках, что бесило всех. Сам футболист говорил, что ему необходим тренер, способный «поставить его на место».

Как раз в «Словане» Кухта встретился с Гофтихом, который стал для него тем самым суровым авторитетом. Но по-настоящему Кухта раскрылся после возвращения в «Славию» в 2020 году: 32 гола в 77 матчах (за два сезона). Хотя и там он умудрялся чудить: например, кричал на тренерскую скамейку после матча Лиги Европы с «Легией» из-за того, что его не выпустили в старте. В общем, Кухта — непростой, но талантливый футболист.

Ян Кухта в «Славии» Фото: Pim Waslander/Getty Images

В «Локомотив» Ян перебрался в январе 2022 года из «Славии». Сумма трансфера составила € 5 млн. В московском клубе тогда работал спортивным директором Томас Цорн, и о новичке он отзывался максимально уважительно.

«Кухта очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную «Славию», — говорил Цорн. — Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объём беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнёров».

Но в России Кухта провёл всего полгода. На его счету 11 матчей, в которых он забил три гола («Химкам», «Ахмату» и «Динамо» в РПЛ) и отдал два ассиста (с «Ахматом» и «Сочи»). Кстати, в матче с сочинцами Кухта получил прямую красную карточку. Во втором тайме он упал в штрафной площади после борьбы за мяч с защитником Родригао. Чех, поднимаясь на ноги, надавил коленом на грудь сопернику, а тот в ответ ударил его ногой по бедру. В итоге Ян пропустил два тура чемпионата из-за дисквалификации.

Ян Кухта в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также «Локо» чуть не засчитали техническое поражение из-за того, что Кухта вышел на поле в матче 20-го тура с «Химками». Всё дело в том, что в последней игре за чешскую «Славию» форвард получил красную карточку и был отстранён на одну игру. Дисквалификация распространяется и на встречи вне Чехии. Однако КДК в итоге не применил санкций к «Локо», объяснив это тем, что Кухта отбыл наказание, пропустив матч Кубка с «Енисеем» (Яна не было в заявке). В общем, за полгода в России чех успел отметиться парочкой забавных историй.

Летом 2022 года Кухту на правах аренды за € 1 млн к себе забрала пражская «Спарта». Соглашение также подразумевало опцию выкупа за € 2,5 млн. На родине Кухта показал себя круто: он с 13 голами стал третьим бомбардиром лиги, а всего забил 16 мячей в 34 встречах. «Спарта» же стала чемпионом Чехии. Правда, Ян не мог не отметиться безбашенным поступком. Во встрече чемпионата Чехии со «Слованом» он наступил на голову голкиперу соперника Оливеру Влигену, за что получил красную карточку и дисквалификацию на пять игр.

Прошедшим летом клуб окончательно выкупил Яна у «Локомотива». В нынешнем сезоне Кухта забил уже пять голов, а «Спарта» снова лидирует в лиге. В общем, форвард высоко котируется в Чехии. Это отражается и на сборной, в которую он активно вызывается с осени 2021 года. Правда, в важнейшей игре с Молдавией Кухта команде не поможет.