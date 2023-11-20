«Места в сборной покупаются?» На Кубе недовольны составом на матч с Россией

Сегодня, 20 ноября, сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой. Соперник нашей национальной команды находится на скромном 169-м месте в рейтинге ФИФА, да ещё и прилетел в Волгоград не сильнейшим составом. Главный тренер кубинцев Юниелис Кастильо, отвечая на вопрос о своих футболистах, сообщил «Чемпионату»:

«К сожалению, мы прибыли без некоторых ключевых игроков, так как у них травмы. Однако у нас есть хорошие новости о возвращении Кареля Эспино, нашего лучшего защитника, и капитана Луиса Хавьера Параделы, которые восстановились после травм. У нас большие надежды на этот матч. Мы постараемся выставить лучший состав».

В заявку Кубы на товарищескую встречу с Россией вошли 23 игрока.

Вратари: Райко Аросарена (5 матчей за сборную), Исмел Моргадо (0), Йорлан Вильсон (0).

Защитники: Йосель Пьедра (38), Дариэль Морехон (31), Юниор Перес (18), Карлос Васкес «Кавафе» (17), Марио Пеньяльвер (5), Ромарио Торрес (2), Орландо Кальво (1), Алехандро Дельгадо (1), Фабиан Глоор (0), Элвис Казанова (0).

Полузащитники: Карель Эспино (22), Эдуардо Эрнандес (5), Рей Анхель Родригес (1), Рикардо Поло Роман (0).

Нападающие: Луис Парадела (33), Даниэль Диас (6), Кристиан Валиенте (1), Рейдель Санчес (1), Александр Гомес (0), Давид Перес (0).

Будем откровенны, нам эти имена ничего не говорят. Если бы Федерация футбола Кубы заменила их фамилиями 23 боксеров, никто бы в России (включая Валерия Карпина) не заметил подвоха. При всем уважении к кубинскому футболу, за игроками из этой страны вряд ли внимательно следят даже профессиональные скауты из РПЛ.

А вот на Кубе нашлись те, кто остался недоволен составом сборной страны на матч с Россией. Федерацию или тренера обвиняют в лоббировании, если не сказать коррупции. Отсутствие в составе некоторых игроков связывают не только с травмами, на которые сослался товарищ Кастильо.

Сайт Adncuba.com приводит жёсткое высказывание в соцсетях журналиста Алехандра Рамиреса:

«Места в сборной Кубы по футболу покупаются? Видя систематическое присутствие игроков без карьеры в последних списках, я бы нисколько этому не удивился. Как может человек, который не дебютировал даже в национальной лиге, выступать на уровне сборной?»

Поскольку статистику игроков, выступающих на Кубе, просто невозможно отыскать, можно предположить, что журналист говорит о футболистах, которые пока не имеют выступлений за сборную. По мнению Рамиреса, руководители кубинского футбола убрали из команды лидеров раздевалки, чтобы в самолёте стало больше свободных мест, которые могли бы занять их друзья. «Рука руку моет», – заключает журналист.

Тренировка игроков сборной Кубы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спортивный репортёр Энди Ланс, в свою очередь, пишет:

«Те, кто следит за мной, знают обо всех ситуациях. Они (тренер и федерация) обходятся без ведущих игроков… И мне интересно, Онель Эрнандес всё ещё травмирован?»

Эрнандес – самый дорогой кубинский футболист по версии Transfermarkt. Этот вингер выступает в английском Чемпионшипе за «Норвич» и оценивается в € 1 млн. Онель в возрасте шести лет эмигрировал с матерью и сестрой в Германию, где воссоединился с отчимом-немцем. Воспитывался в «Арминии» из Билефельда, однажды сыграл даже за сборную Германии U18. В марте 2021-го Эрнандес в возрасте 28 лет дебютировал за Кубу, хотя ещё раньше признавался, что готов даже бесплатно играть за команду своей родины. Провёл восемь матчей и забил три гола, но с июня 2022-го не сыграл ни разу. Летом этого года Онель был в списке кандидатов в сборную Кубы на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, однако выбыл из-за повреждения. В нынешнем сезоне Чемпионшипа Эрнандес выходил на поле уже 12 раз.

Издание JIT написало, что тренер Кастильо отдал предпочтение «молодым игрокам, доказавшим свою состоятельность» и «выдающимся новичкам кубинского чемпионата». А появление в команде защитника Глора из швейцарского «Бадена» охарактеризовало как «яркое и беспрецедентное дополнение» к составу. Добавив, что оставшиеся опытные игроки сборной Кубы будут направлять молодёжь.

Но на Кубе, как видим, пафос местных СМИ разделяют не все. В матче с большой европейской сборной хотят играть сильнейшим составом.