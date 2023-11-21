Казахстан пропустил Словению на Евро, а Сан-Марино творит историю! Итоги дня квалификации

Состоялись матчи 10-го тура группового этапа отбора Евро-2024. Ещё три сборные вышли в финальную стадию турнира.

Сборная Чехии спорила с Молдавией за попадание на турнир. Гостей подвело удаление Владислава Бабогло на 55-й минуте, которое фактически приговорило команду Сергея Клещенко. Отыгрываться в меньшинстве оказалось сложной задачей, а чехи лишь удвоили преимущество, когда у них стало на одного футболиста больше. Лучшим игроком встречи стал Томаш Хоры, который ассистировал на первый гол, а во втором случае забил сам.

Италия оставила Украину без чемпионата Европы – по-другому и не скажешь. Действующие чемпионы Европы хоть и шевелились, но скатали нулевую ничью. Этот результат команду Лучано Спаллетти полностью устраивал, контроль над ходом встречи не потеряли. Но и хвалить итальянцев не за что: не забили, но добыли нужный результат без голов и могут паковать чемоданы на Евро-2024. Пролёт мимо второго крупного турнира подряд был бы для страны катастрофой. А ведь на 90+3-й минуте судья мог дать пенальти в ворота Джанлуиджи Доннаруммы за фол на Михаиле Мудрике – момент максимально спорный, назревает судейский скандал.

Казахстан до последнего бился со Словенией за выход на Евро. Команде Магомеда Адиева нужна была только победа. Была ли команда к ней близка? Скорее нет, но моменты были. Хоть надо и признать, что преимущество имели хозяева – уж слишком оборонительная модель у казахстанцев была не только в этой игре, но и во всём цикле в принципе. Но ругать за это не стоит, ведь команда сохраняет шансы на чемпионат Европы – через плей-офф Лиги наций, где команде сначала будет противостоять Греция, а затем победитель пары Грузия – Люксембург.

Англия валяла дурака второй матч подряд. Трудно искать мотивацию, когда первое место в группе от тебя уже никуда не уйдёт. Но если в предыдущем туре команда Гарета Саутгейта даже с таким наплевательским настроением победила Мальту (2:0), то во встрече с македонцами финалистам последнего Евро явно не хватило мотивации. Но оно и понятно: соперник-то был покруче, между прочим, тоже ездил на турнир в 2021 году. Наверняка завтра британская пресса смешает футболистов с грязью.

Исторический матч для Сан-Марино! Сборная из карликового государства отличилась в третьей встрече подряд – впервые в истории. После реализованного пенальти на последних минутах на скамейке хозяев творился позитивный беспредел. Какие же молодцы (до того забили Дании и Казахстану)! А финны, несмотря на победу, через квалификацию на Евро-2024 отобраться уже не смогли бы. Но у них в запасе есть плей-офф Лиги наций. Возможно, команда пробьётся на турнир второй раз подряд.